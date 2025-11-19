Subaru Solterra MY26: 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP

Subaru Europe ha annunciato che la nuova Subaru Solterra MY26, destinata al mercato italiano nella primavera 2026, ha ottenuto il massimo riconoscimento di 5 stelle Euro NCAP 2025. Rispetto al modello MY22, il veicolo ha migliorato ulteriormente le prestazioni in tutte le quattro aree di valutazione: sicurezza degli occupanti adulti, protezione dei bambini, sicurezza per utenti vulnerabili della strada e sistemi di assistenza alla guida.

Nella protezione degli occupanti adulti, la Subaru Solterra MY26 ha ottenuto l’88%, mostrando eccellenti risultati negli impatti posteriori e laterali, con abitacolo stabile e ottima protezione di ginocchia, femori e altre zone critiche. Sedili e poggiatesta anteriori hanno garantito protezione contro il colpo di frusta, mentre le contromisure laterali e l’airbag centrale migliorano la gestione degli impatti. Sistemi come eCall e frenata post-impatto contribuiscono a ridurre il rischio di collisioni secondarie, mentre porte e finestrini garantiscono vie di fuga anche in caso di immersione.

Per i bambini, la vettura ha ottenuto l’85%, con ottima protezione in impatti laterali e frontali, installazione semplice dei seggiolini e funzioni come il Rear Seat Reminder, che ricorda di controllare i sedili posteriori prima della partenza.

La valutazione per gli utenti vulnerabili della strada (80%) evidenzia eccellenti prestazioni dell’AEB per ciclisti, motociclisti e pedoni, supporto di corsia e prevenzione dell’apertura accidentale delle portiere. Infine, i sistemi di assistenza alla guida (79%) di Subaru Solterra MY26 comprendono Lane Support, Driver Monitoring, cruise adattivo, Pre-Collision Braking, AEB Car-to-Car e riconoscimento della segnaletica, combinando sicurezza attiva, prevenzione degli incidenti e protezione completa per tutti gli occupanti.

