Subaru Solterra MY26: 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP

Rispetto al modello MY22, il veicolo ha migliorato ulteriormente le prestazioni in tutte le quattro aree di valutazione

di Andrea Senatore19 Novembre, 2025

Subaru Solterra MY26

Subaru Solterra MY26: 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP

Subaru Europe ha annunciato che la nuova Subaru Solterra MY26, destinata al mercato italiano nella primavera 2026, ha ottenuto il massimo riconoscimento di 5 stelle Euro NCAP 2025. Rispetto al modello MY22, il veicolo ha migliorato ulteriormente le prestazioni in tutte le quattro aree di valutazione: sicurezza degli occupanti adulti, protezione dei bambini, sicurezza per utenti vulnerabili della strada e sistemi di assistenza alla guida.

Subaru Solterra MY26 ha ottenuto il massimo riconoscimento di 5 stelle Euro NCAP 2025

Nella protezione degli occupanti adulti, la Subaru Solterra MY26 ha ottenuto l’88%, mostrando eccellenti risultati negli impatti posteriori e laterali, con abitacolo stabile e ottima protezione di ginocchia, femori e altre zone critiche. Sedili e poggiatesta anteriori hanno garantito protezione contro il colpo di frusta, mentre le contromisure laterali e l’airbag centrale migliorano la gestione degli impatti. Sistemi come eCall e frenata post-impatto contribuiscono a ridurre il rischio di collisioni secondarie, mentre porte e finestrini garantiscono vie di fuga anche in caso di immersione.

Per i bambini, la vettura ha ottenuto l’85%, con ottima protezione in impatti laterali e frontali, installazione semplice dei seggiolini e funzioni come il Rear Seat Reminder, che ricorda di controllare i sedili posteriori prima della partenza.

La valutazione per gli utenti vulnerabili della strada (80%) evidenzia eccellenti prestazioni dell’AEB per ciclisti, motociclisti e pedoni, supporto di corsia e prevenzione dell’apertura accidentale delle portiere. Infine, i sistemi di assistenza alla guida (79%) di Subaru Solterra MY26 comprendono Lane Support, Driver Monitoring, cruise adattivo, Pre-Collision Braking, AEB Car-to-Car e riconoscimento della segnaletica, combinando sicurezza attiva, prevenzione degli incidenti e protezione completa per tutti gli occupanti.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
Hyundai Ioniq 9 conquista le cinque stelle Euro NCAP Hyundai Ioniq 9 conquista le cinque stelle Euro NCAP
Auto

Hyundai Ioniq 9 conquista le cinque stelle Euro NCAP

Il nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni conferma l'elevato standard di sicurezza della gamma Ioniq
La Hyundai Ioniq 9, nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni e ammiraglia del brand sudcoreano, ha ottenuto il massimo punteggio

Ultime news Subaru

Foto

Maserati Grecale Lamina Blu DR 3 2025 Hyundai Crater Concept - Teaser Dacia Bigster Hybrid-G 140 - Primo Contatto Peugeot 3008 Dual Motor - La Gruyere Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 Audi RS6 2027 - Foto spia 17-11-2025 Opel Corsa C Mercedes Classe G - Primo anniversario GOT Mazda CX-80 2026 Galleria 2025-11-14 16-22 McLaren Project Viva Tutte le foto