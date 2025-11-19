Subaru Solterra MY26: 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP
Rispetto al modello MY22, il veicolo ha migliorato ulteriormente le prestazioni in tutte le quattro aree di valutazione
Subaru Solterra MY26
Subaru Europe ha annunciato che la nuova Subaru Solterra MY26, destinata al mercato italiano nella primavera 2026, ha ottenuto il massimo riconoscimento di 5 stelle Euro NCAP 2025. Rispetto al modello MY22, il veicolo ha migliorato ulteriormente le prestazioni in tutte le quattro aree di valutazione: sicurezza degli occupanti adulti, protezione dei bambini, sicurezza per utenti vulnerabili della strada e sistemi di assistenza alla guida.
Subaru Solterra MY26 ha ottenuto il massimo riconoscimento di 5 stelle Euro NCAP 2025
Nella protezione degli occupanti adulti, la Subaru Solterra MY26 ha ottenuto l’88%, mostrando eccellenti risultati negli impatti posteriori e laterali, con abitacolo stabile e ottima protezione di ginocchia, femori e altre zone critiche. Sedili e poggiatesta anteriori hanno garantito protezione contro il colpo di frusta, mentre le contromisure laterali e l’airbag centrale migliorano la gestione degli impatti. Sistemi come eCall e frenata post-impatto contribuiscono a ridurre il rischio di collisioni secondarie, mentre porte e finestrini garantiscono vie di fuga anche in caso di immersione.
Per i bambini, la vettura ha ottenuto l’85%, con ottima protezione in impatti laterali e frontali, installazione semplice dei seggiolini e funzioni come il Rear Seat Reminder, che ricorda di controllare i sedili posteriori prima della partenza.
La valutazione per gli utenti vulnerabili della strada (80%) evidenzia eccellenti prestazioni dell’AEB per ciclisti, motociclisti e pedoni, supporto di corsia e prevenzione dell’apertura accidentale delle portiere. Infine, i sistemi di assistenza alla guida (79%) di Subaru Solterra MY26 comprendono Lane Support, Driver Monitoring, cruise adattivo, Pre-Collision Braking, AEB Car-to-Car e riconoscimento della segnaletica, combinando sicurezza attiva, prevenzione degli incidenti e protezione completa per tutti gli occupanti.
Seguici qui