Roberta Zerbi, CEO di Lancia: “Il 2026 pietra miliare che traccia la rotta per il futuro”

Alla presentazione ufficiale della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale a Satory in Francia, il nuovo CEO del marchio Roberta Zerbi, che da poco ha preso il posto di Luca Napolitano, ha avuto un ruolo di primo piano presentando il nuovo modello che segna il ritorno ufficiale di Lancia nel WRC2. A proposito di questo importante momento, il nuovo CEO di Lancia ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul suo profilo di LinkedIn.

Roberta Zerbi: “Il 2026 rappresenta una pietra miliare per Lancia che definisce il percorso per ciò che verrà”

“Oggi ho avuto il privilegio di presentare la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale alla stampa internazionale di Satory, il cuore pulsante di Stellantis Motorsport. Un modo perfetto per dare il via a questo nuovo ed entusiasmante capitolo del mio percorso professionale”, ha dichiarato Roberta Zerbi.

La dirigente ha sottolineato la dedizione del team: “La passione e la dedizione del team Lancia Corse HF mi hanno lasciato senza parole. In poco tempo, abbiamo raggiunto così tanto — e la strada davanti a noi è ancora più emozionante”. Zerbi ha condiviso il momento con professionisti di rilievo come Jean-marc Finot, François Wales, Eugenio Franzetti e il leggendario Massimo “Miki” Biasion, ringraziando inoltre Luca Napolitano per la “sua incrollabile fiducia in questo progetto, che ha riportato Lancia alle sue radici”.

Secondo la CEO, il 2026 rappresenta “una pietra miliare che definisce il percorso per ciò che verrà”, con tre punti chiave: competere con passione, innovare con uno scopo e ispirare una nuova generazione di fan e piloti.

Lo spirito HF, ha ricordato Zerbi, non si limita alle competizioni: “Con la Ypsilon HF Line e la Ypsilon HF da 280 CV, sta tornando anche sulle nostre strade”. Concludendo l’evento, Zerbi ha anticipato il futuro del marchio: “Lancia è tornata. Prossimo capitolo? Monte-Carlo”. La presentazione segna un ritorno simbolico alle origini del marchio, tra innovazione, performance e passione per le corse.

