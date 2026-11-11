Ford Mustang Cobra: il ‘ruggito’ del V8 per il grande ritorno

Il nome Cobra rievoca interesse negli appassionati, in particolare a chi è legato a Ford. Significa prestazioni e sportività estrema e sono ormai oltre 20 anni che non compare più in un modello del marchio americano. Ma il ‘digiuno’ è pronto ad essere terminato, visto che è in arrivo una nuova Ford Mustang Cobra. L’annuncio è direttamente della casa dell’Ovale Blu, tramite un breve video teaser, in cui viene anche comunicato l’arrivo nel corso del 2027.

Il ‘ruggito’ del motore

You’ll want to hear this.

For the drivers, with an all-motor heart born from racing.

Ford Mustang Cobra, a Legacy Reborn.

The story continues in 2027. https://t.co/fogI982jfl — Ford Racing (@FordRacing) November 10, 2026

Questo breve filmato, pubblicato sui profili social di Ford Racing, mette in primo piano il sound del motore di questo nuovo modello. Un ‘ruggito’ cattivo, di un inconfondibile V8, in cui si sentono le cambiate, che ricordano il classico sound di un cambio manuale. Ma anche la scritta Cobra regala qualche possibile indiscrezione: alla fine del video, infatti, scompare il nome completo e resta solamente la lettera ‘R’, evidenziata in blu. Questo indizio potrebbe far pensare al ritorno anche della Cobra R, un modello ancora più legato alle prestazioni.

Cosa sappiamo

Al momento, comunque, non sono moltissime le informazioni su questo modello, quindi dobbiamo affidarci soprattutto alle indiscrezioni. La rinata Cobra sarà dotata di un motore completamente nuovo, “nato dalle corse”, secondo quanto dichiarato da Ford Racing. Circolano voci secondo cui Ford avrebbe intenzione di utilizzare il V8 da 5,4 litri delle sue auto da corsa GT3 per omologarlo all’uso stradale. E questa variante della ‘muscle car’ sarebbe l’indiziata a metterlo sotto il cofano. Il sound del teaser alimenta questa ipotesi, magari destinato alla versione ‘R’, con più cavalli e sprint.

In ogni caso, appare molto probabile che la nuova Cobra coincida con il modello indicato come possibile erede della Shelby GT350. Secondo tali indiscrezioni, la prossima variante della Mustang sarebbe una vettura pensata soprattutto per la pista, ma omologata anche per la strada, dotata di un impianto frenante potenziato, un sistema di raffreddamento ottimizzato e un kit di carrozzeria allargata (widebody) simile a quello della Dark Horse SC sovralimentata.

Appuntamento all’anno prossimo

Il debutto della nuova Ford Mustang Cobra è previsto nel 2027 e, pensando ai teaser proposti, potrebbe arrivare anche abbastanza presto nel nuovo anno, seppur non ci siano, almeno al momento, informazioni su una data ufficiale. Di sicuro ci attendiamo ulteriori anticipazioni da parte del marchio dell’Ovale Blu, con le prime notizie ufficiali dal punto di vista tecnico ed anche magari qualche teaser per iniziare a conoscere come saranno il design e l’estetica.

Quando arriverà la nuova Ford Mustang Cobra?

Il debutto della nuova Ford Mustang Cobra è previsto nel corso del 2027. La casa americana ha annunciato il ritorno della storica denominazione attraverso un breve video teaser pubblicato sui profili social di Ford Racing. Non è stata ancora comunicata una data ufficiale per la presentazione, ma potrebbero arrivare ulteriori anticipazioni già nei primi mesi del prossimo anno.

Quale motore avrà la nuova Mustang Cobra?

Ford ha anticipato che la nuova vettura utilizzerà un motore completamente nuovo, descritto come un propulsore nato dalle corse. Tra le indiscrezioni circola l’ipotesi di un V8 da 5,4 litri derivato dalle unità utilizzate sulle vetture da competizione GT3, successivamente adattato per l’omologazione stradale. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle caratteristiche tecniche.

Tornerà anche la versione Ford Mustang Cobra R?

Il teaser alimenta questa possibilità. Nella parte finale del filmato, infatti, la scritta Cobra lascia spazio alla sola lettera R, evidenziata in blu. Potrebbe trattarsi di un indizio relativo alla Cobra R, una variante ancora più orientata alle prestazioni e all’utilizzo in pista.

Quali caratteristiche potrebbe avere la nuova Mustang Cobra?

Secondo le indiscrezioni, potrebbe raccogliere l’eredità della Shelby GT350, proponendosi come una sportiva sviluppata soprattutto per la pista, ma omologata anche per la circolazione stradale. Tra le possibili dotazioni figurerebbero un impianto frenante potenziato, un raffreddamento ottimizzato e una carrozzeria allargata in stile widebody, simile a quella della Mustang Dark Horse SC.

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