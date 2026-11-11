Kia Sportage Tri-Fuel: 237 CV, GPL e oltre 1.500 km

Kia presenta ufficialmente Sportage Tri-Fuel, la nuova versione del suo SUV di maggior successo che integra in un’unica vettura tre tecnologie di alimentazione: il sistema Full Hybrid di ultima generazione, un motore turbo benzina e l’alimentazione a GPL. L’obiettivo dichiarato da Kia è offrire un’alternativa concreta e rassicurante in un mercato tecnologicamente complesso, senza richiedere alcuna ricarica esterna o cambiamento delle abitudini di guida quotidiane.

Il progetto Tri-Fuel, come spiegato sul sito ufficiale Kia, si basa su quattro pilastri: piacere di guida, autonomia estesa, costi di gestione ridotti e affidabilità garantita.

Indice

Tre anime in un’unica Sportage: Full Hybrid, turbo benzina e GPL

Il cuore del progetto è l’integrazione di tre tecnologie in un’unica vettura: un motore turbo benzina abbinato al sistema Full Hybrid di ultima generazione, con l’aggiunta dell’alimentazione a GPL tramite un secondo serbatoio dedicato. Secondo Kia, questa combinazione garantisce una guida evoluta e versatile, capace di offrire un’esperienza d’uso naturale e immediata, senza i vincoli tipici della ricarica esterna richiesta dai veicoli elettrici o ibridi plug-in.

Il cambio tra le diverse alimentazioni avviene in modo semplice e automatico, con un solo gesto, mantenendo sempre lo stesso livello di comfort e qualità di guida, senza alcuna modifica alle abitudini quotidiane dell’automobilista.

237 CV e oltre 1.500 km di autonomia

Sul fronte delle prestazioni, Kia Sportage Tri-Fuel sviluppa una potenza combinata di 237 CV, sufficiente per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi. La sinergia tra il motore turbo benzina e il sistema Full Hybrid, grazie al contributo del motore elettrico, assicura una coppia di spunto immediatamente disponibile e una potenza continua, con una guida silenziosa e confortevole in città e un carattere più dinamico nei percorsi extraurbani e autostradali.

Grazie alla presenza di due serbatoi e alla sinergia tra le tre tecnologie di alimentazione, Sportage Tri-Fuel raggiunge un’autonomia complessiva superiore a 1.500 km, un valore che Kia indica come un vantaggio concreto per affrontare lunghi viaggi, spostamenti quotidiani e trasferte senza interruzioni.

Costi di gestione ridotti e bollo agevolato

Tra i punti di forza evidenziati da Kia ci sono i bassi costi di utilizzo, resi possibili dall’uso combinato di GPL e sistema Full Hybrid di ultima generazione. A questo si aggiungono le agevolazioni sul bollo auto previste da diverse Regioni italiane per le motorizzazioni a GPL e HEV: secondo Kia, nella maggior parte delle Regioni italiane il GPL paga solo il 25% del bollo rispetto alla benzina.

Affidabilità certificata e garanzia di 7 anni

Per garantire l’affidabilità del sistema Tri-Fuel, Kia dichiara di aver sottoposto la vettura a un programma di validazione che ha coperto oltre 400.000 km e 5.000 ore di guida. Sportage Tri-Fuel beneficia inoltre della garanzia Kia di 7 anni o 150.000 km, lo stesso impegno di durabilità che il marchio coreano applica all’intera gamma venduta in Italia.

Domande frequenti su Kia Sportage Tri-Fuel

Cosa significa Tri-Fuel su Kia Sportage?

Tri-Fuel indica l’integrazione di tre tecnologie di alimentazione in un’unica vettura: il sistema Full Hybrid, un motore turbo benzina e l’alimentazione a GPL, selezionabili senza alcuna ricarica esterna.

Quanti CV sviluppa Kia Sportage Tri-Fuel?

Kia Sportage Tri-Fuel sviluppa una potenza combinata di 237 CV, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi.

Qual è l’autonomia di Kia Sportage Tri-Fuel?

Grazie ai due serbatoi e alla sinergia tra le tre alimentazioni, l’autonomia complessiva supera i 1.500 km.

Quali vantaggi fiscali offre la versione GPL?

Secondo Kia, nella maggior parte delle Regioni italiane le motorizzazioni a GPL beneficiano di agevolazioni sul bollo auto, pagando solo il 25% dell’importo previsto per la versione a benzina.

Che garanzia offre Kia su Sportage Tri-Fuel?

Sportage Tri-Fuel è coperta dalla garanzia Kia di 7 anni o 150.000 km, a seguito di un programma di validazione che ha coperto oltre 400.000 km e 5.000 ore di guida.

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