Ford torna nel WRC dal 2028 con Ford Racing

Ford torna nel Mondiale Rally. Il 1° ottobre 2026 la Casa dell’Ovale Blu ha annunciato che dal 2028 tornerà a gareggiare nel Campionato del Mondo Rally FIA (WRC) con Ford Racing come team ufficiale, al fianco di M-Sport, mentre il debutto di una vettura da rally completamente nuova è previsto per il 2029.

Dal 2028 Ford Racing torna ufficialmente nel WRC

Ford Racing scenderà in pista direttamente nel Campionato del Mondo Rally FIA a partire dal 2028, come team ufficiale. Non si tratta, spiega la Casa, di un ritorno nostalgico: l’obiettivo è riportare sulle strade di tutti i giorni lo spirito del rally e ciò che si impara guidando al limite, ovvero controllo, reattività ed emozione. Nel rally il carattere di un’auto viene messo davvero alla prova: il fondo cambia, il grip crolla nel giro di pochi metri e le curve cieche nascondono ciò che arriva dopo.

M-Sport resta partner, debutto della nuova auto nel 2029

Al fianco di Ford Racing resta M-Sport Ltd, partner di Ford nel rally da trent’anni. Le due realtà collaboreranno fin da subito e, dal 2028, Ford Racing correrà direttamente insieme a M-Sport, in attesa del grande debutto nel 2029 con un’auto da rally completamente nuova, ispirata a uno dei prossimi modelli Ford in arrivo sul mercato europeo.

Cinque nuovi modelli elettrici e ibridi per l’Europa

Dall’esperienza maturata nel WRC nasceranno, secondo Ford, i cinque nuovi modelli di vetture elettriche e ibride dedicate al mercato europeo, che combineranno istinto da rally e anima da fuoristrada. Jim Baumbick, Presidente di Ford Europa, ha dichiarato: “Nel rally il carattere di una Ford viene messo davvero alla prova. Vogliamo che le nostre nuove vetture incarnino lo stesso spirito: pronte a rispondere, capaci di infondere fiducia e divertenti da guidare nella vita di tutti i giorni.”

Una storia lunga 50 anni nel WRC

Mark Rushbrook, Direttore Generale di Ford Racing, ha ricordato che il marchio ha una storia di 125 anni, di cui 50 trascorsi a competere nel WRC: “È proprio da questa esperienza che nascono auto in grado di emozionare, performanti e divertenti.” Le versioni da rally di Escort, Sierra, Focus, Fiesta e Puma hanno portato Ford a vincere importanti titoli negli ultimi cinquant’anni, su asfalto, sterrato, ghiaccio e sabbia, e dalle stesse piste sono nate icone come la Escort Mexico del 1970 e la Ranger Raptor, che conferma la leadership Ford nell’off-road.

Il momento giusto: nuovo promoter e regolamenti 2027

Secondo Ford il momento è favorevole: Cosmobilis e Park Square Capital hanno appena rilevato i diritti commerciali del WRC e dal 2027 arrivano nuovi regolamenti tecnici. Il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato che, con un nuovo promoter, tre costruttori già allineati ai nuovi regolamenti e ora Ford che conferma il proprio ritorno come team ufficiale, il campionato entra in una nuova era; ha aggiunto che la presenza di Ford in quattro campionati mondiali FIA dimostra quanto le corse restino un laboratorio prezioso per i suoi prodotti.

Lo spirito rally per le strade “perfettamente imperfette” d’Europa

Quando Ford ha presentato la nuova visione delle vetture in Europa, la promessa era costruire auto pensate per le strade “perfettamente imperfette”, dove si passa dall’asfalto liscio al fondo sconnesso, dai sampietrini alle autostrade. Per Baumbick il WRC è la palestra ideale per imparare a controllare un’auto e a divertirsi guidandola, ed è l’approccio della prossima generazione di vetture: reattività, affidabilità e capacità di adattarsi ai continui cambiamenti della strada. Ford sta lavorando anche a esperienze immersive per i clienti, in cui mettersi al volante e “sporcarsi un po’”.

Domande frequenti su Ford e il ritorno nel WRC

Quando torna Ford nel Mondiale Rally?

Ford Racing tornerà a gareggiare nel Campionato del Mondo Rally FIA come team ufficiale a partire dal 2028, dopo una collaborazione già avviata con M-Sport.

Con quale partner correrà Ford nel WRC?

Ford Racing correrà al fianco di M-Sport Ltd, partner Ford nel rally da trent’anni, con cui la collaborazione parte fin da subito.

Quando debutterà la nuova auto da rally di Ford?

Il debutto della nuova vettura da rally, completamente inedita e ispirata a uno dei prossimi modelli Ford per il mercato europeo, è previsto per il 2029.

Cosa c’entra il rally con le nuove Ford da strada?

Ford afferma che dall’esperienza nel WRC nasceranno cinque nuovi modelli elettrici e ibridi per l’Europa, con reattività, affidabilità e controllo derivati dallo spirito rally.

Da quanto tempo Ford corre nel WRC?

Ford Racing ha una storia di 125 anni, di cui 50 trascorsi a competere nel Mondiale Rally, con titoli conquistati da Escort, Sierra, Focus, Fiesta e Puma.

Cosa cambia nel WRC dal 2027?

Dal 2027 entrano in vigore nuovi regolamenti tecnici e il campionato ha un nuovo promoter, formato da Cosmobilis e Park Square Capital, che hanno rilevato i diritti commerciali.

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