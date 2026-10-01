Volkswagen ID. Tiguan, il prototipo si mostra camuffato

VERONA, Italia (1° ottobre 2026) – Volkswagen prosegue la propria strategia di denominazione per i modelli elettrici: dopo ID. Polo e ID. Cross, già sul mercato, tocca ora alla nuova ID. Tiguan. Fino alla presentazione, il prototipo continua i test finali coperto da una camuffatura, come mostrato dalle prime immagini ufficiali diffuse dalla Casa tedesca.

Un nome consolidato per il nuovo SUV elettrico

Secondo Volkswagen, il nome ID. Tiguan è pensato per fornire ai clienti un orientamento chiaro e rappresenta un marchio di prodotto forte per un concetto di veicolo chiaramente definito. La nuova ID. Tiguan andrà a sostituire ID.4 e ID.5, che non saranno più prodotte, mentre la Tiguan con motorizzazioni a combustione e ibride continuerà a essere disponibile in parallelo: una coppia pensata per coprire le diverse preferenze di motorizzazione della clientela.

Prima mondiale a inizio ottobre, sul mercato nel 2027

La prima mondiale della nuova ID. Tiguan è attesa all’inizio di ottobre 2026. L’arrivo sul mercato, compreso quello italiano, è invece previsto per le prime settimane del 2027. Fino al debutto ufficiale, il muletto continuerà a essere testato con la consueta livrea mimetica, come da prassi per i prototipi ancora in fase di sviluppo finale.

Le parole di Thomas Schäfer

Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, Responsabile del Brand Group Core e Membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen AG, ha dichiarato: «Oltre 8,3 milioni di Tiguan prodotte dimostrano la forza e la fiducia associate a questo modello. La Tiguan rappresenta un SUV versatile e di qualità, e incarna l’essenza di una True Volkswagen. Con la ID. Tiguan, portiamo questo pacchetto nel futuro elettrico. Questo nuovo modello completamente elettrico si basa sui punti di forza dell’omonimo bestseller, offrendo un design di qualità, spazio generoso, funzionamento intuitivo e tecnologie innovative. Insieme, ID. Tiguan e Tiguan formeranno un’offerta solida per le diverse preferenze di motorizzazione dei nostri clienti».

Un marchio forte: la Tiguan è il modello più venduto al mondo

L’importanza dei SUV in questo segmento per Volkswagen è confermata dai dati: la Tiguan è attualmente il modello più venduto al mondo sia per il marchio Volkswagen sia per l’intero Gruppo. Solo nell’ultimo anno, le consegne della Tiguan e del suo modello derivato, la Tayron, hanno superato il milione di unità. Il marchio Volkswagen ha una presenza globale e produce veicoli in 28 stabilimenti in 12 Paesi: nel 2025 ha consegnato circa 4,7 milioni di auto, tra cui bestseller come Polo, T-Roc, T-Cross, Golf, Tiguan e Passat, oltre ai modelli completamente elettrici della famiglia ID, consegnando circa 382.000 veicoli elettrici a clienti in tutto il mondo.

Domande frequenti su Volkswagen ID. Tiguan

Quando debutta la Volkswagen ID. Tiguan?

La prima mondiale della Volkswagen ID. Tiguan è attesa all’inizio di ottobre 2026, con l’arrivo sul mercato, incluso quello italiano, previsto per le prime settimane del 2027.

La ID. Tiguan sostituisce altri modelli Volkswagen?

Sì, la nuova ID. Tiguan sostituisce la ID.4 e la ID.5, che non saranno più prodotte, mentre la Tiguan con motorizzazioni a combustione e ibride resterà in gamma.

Quante Tiguan ha prodotto finora Volkswagen?

Secondo Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, sono state prodotte oltre 8,3 milioni di unità della Tiguan dal lancio del modello.

Perché il prototipo è ancora camuffato?

Fino alla presentazione ufficiale di inizio ottobre, la nuova ID. Tiguan continua i test finali di sviluppo coperta da una livrea mimetica, come da prassi per i prototipi non ancora svelati.

Qual è il modello più venduto da Volkswagen nel mondo?

La Tiguan è attualmente il modello più venduto al mondo sia per il marchio Volkswagen sia per l’intero Gruppo Volkswagen, con oltre un milione di consegne nell’ultimo anno insieme al modello derivato Tayron.

Quanti veicoli elettrici ha consegnato Volkswagen nel 2025?

Nel 2025 Volkswagen ha consegnato circa 382.000 veicoli elettrici a clienti in tutto il mondo, su un totale di circa 4,7 milioni di auto consegnate dal marchio.

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