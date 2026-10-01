Peugeot svela il nuovo stand per il Salone di Parigi 2026

PARIGI, Francia (1° ottobre 2026) – PEUGEOT presenta un nuovo concetto di stand, audace, immersivo e modulare, al Salone dell’Auto di Parigi 2026. Pensato per riflettere i valori del brand, lo stand mostra il piacere di guida, il carisma francese e la visione del futuro di PEUGEOT, ed è destinato a diventare il marchio di fabbrica della casa francese in ogni evento internazionale e locale a cui parteciperà.

Uno stand spettacolare e modulare da 1.291 m²

Situato nella Hall 4, lo stand PEUGEOT di 1.291 m² è organizzato attorno a diversi mondi chiaramente definiti, ognuno sormontato da un’imponente struttura nera che incornicia lo spazio e conferisce una forte identità visiva, concentrando l’attenzione sui veicoli esposti. Ampi vialetti collegano i diversi mondi, creando un percorso fluido punteggiato da una scia di luce che guida i visitatori attraverso l’intera gamma PEUGEOT: 208, 2008, 308, 308 SW, 408, 3008 e 5008. Modulare per progettazione, il concetto è stato creato per adattarsi a diversi formati di evento mantenendo un’identità potente e coerente.

Il piacere di guida: dalla 205 GTi alla nuova E-208 GTi

Il piacere sportivo di guida è al centro della scena: la nuova PEUGEOT E-208 GTi sarà esposta accanto al suo iconico predecessore, la PEUGEOT 205 GTi, in una presentazione che collega l’eredità sportiva del marchio alla sua visione contemporanea delle prestazioni. Un altro spazio metterà in evidenza il coinvolgimento di PEUGEOT nel Campionato Mondiale FIA Endurance (WEC) con la PEUGEOT 9X8, la Hypercar che incarna gli standard rigorosi, l’innovazione e l’esperienza di PEUGEOT SPORT in una delle competizioni motoristiche più prestigiose al mondo.

PEUGEOT POLYGON Concept e l’Hypersquare®

Al centro dello stand, due aree dedicate ai modelli più recenti presentano display arricchiti da scatole immersive. Presentato il 12 novembre 2025, il PEUGEOT POLYGON Concept dispone di uno spazio dedicato dove due simulatori Hypersquare® permetteranno ai visitatori di scoprire un nuovo modo di guidare, più intuitivo e agile, vivendo in prima persona la visione di PEUGEOT per il futuro i-Cockpit®.

I tre valori del brand: Driving Sensations, French Charisma, Designed to Last

Il nuovo concetto di stand dà un’espressione tangibile ai tre valori che definiscono l’identità PEUGEOT: le Driving Sensations si esprimono attraverso un’esperienza immersiva e la vicinanza ai veicoli; il French Charisma si riflette in un’architettura audace e in una presentazione che unisce eleganza, spettacolo ed emozione; il Designed to Last è incarnato da un concetto modulare di alta qualità, pensato per essere adattato e riutilizzato ai vari saloni dell’automobile a cui partecipa il brand.

PEUGEOT presenterà ufficialmente il nuovo stand durante la conferenza stampa del 12 ottobre alle 10:10. Il pubblico potrà scoprire l’esperienza completa PEUGEOT dal 13 al 18 ottobre 2026 nella Hall 4 dell’Expo Porte de Versailles.

Domande frequenti sul nuovo stand PEUGEOT a Parigi 2026

Quanto è grande il nuovo stand PEUGEOT al Salone di Parigi 2026?

Lo stand PEUGEOT occupa uno spazio di 1.291 m² nella Hall 4 del Salone dell’Auto di Parigi 2026.

Quali vetture sportive sono esposte allo stand PEUGEOT?

Sono esposte la nuova PEUGEOT E-208 GTi accanto all’iconica PEUGEOT 205 GTi, oltre alla PEUGEOT 9X8 che compete nel Campionato Mondiale FIA Endurance.

Che cos’è il PEUGEOT POLYGON Concept?

È una concept car presentata il 12 novembre 2025, allo stand dotata di uno spazio con simulatori Hypersquare® per far scoprire ai visitatori un nuovo modo di guidare basato sul futuro i-Cockpit® PEUGEOT.

Quando apre al pubblico il Salone di Parigi 2026?

Il Salone dell’Auto di Parigi 2026 apre al pubblico dal 13 al 18 ottobre, dopo la conferenza stampa PEUGEOT in programma il 12 ottobre alle 10:10.

Quali sono i tre valori rappresentati dal nuovo stand PEUGEOT?

Il nuovo stand incarna i tre valori del brand: Driving Sensations (sensazioni di guida), French Charisma (carisma francese) e Designed to Last (qualità costruttiva duratura).

Il nuovo stand PEUGEOT sarà usato anche in altri eventi?

Sì, il concetto è modulare per progettazione e pensato per adattarsi a diversi formati di evento, mantenendo un’identità coerente a tutti i principali appuntamenti internazionali e locali del brand.

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