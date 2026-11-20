Ford ha reso disponibile in Italia il nuovo Transit City, l’ultima aggiunta alla storica famiglia Transit: un veicolo commerciale 100% elettrico pensato per chi lavora ogni giorno in città. La gamma, annunciata il 20 novembre 2026 da Ford Italia nell’ambito del brand Ford Pro, comprende le versioni furgonate L1H1 e L2H2 e la versione Chassis Cab L2, pronta per essere allestita. Le prime unità su strada sono previste a gennaio 2027.

Indice

Transit City: un furgone elettrico calibrato sull’uso urbano

Transit City nasce da una domanda concreta: cosa serve davvero a chi lavora ogni giorno in città? Per rispondere, Ford ha analizzato i dati di migliaia di furgoni connessi, scoprendo che 9 veicoli su 10 percorrono meno di 110 km in una tipica giornata lavorativa urbana. Per questo il modello non rincorre numeri da record sulla carta, ma punta a coprire con serenità le tratte quotidiane, senza aggiungere peso e costi superflui.

Batteria LFP da 56 kWh, motore da 110 kW e autonomia

Il cuore tecnico è una batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da 56 kWh, che offre fino a 254 km di autonomia nel ciclo WLTP combinato e fino a 380 km nel ciclo urbano. Il motore elettrico da 110 kW muove le ruote anteriori e rende fluide partenze e manovre, mentre la velocità massima di 120 km/h consente di affrontare tangenziali e autostrade quando serve. La guida One-Pedal sfrutta la frenata rigenerativa per rallentare dolcemente e recuperare energia a ogni rilascio dell’acceleratore, rendendo più naturale la marcia fatta di continue soste e ripartenze.

Ricarica AC e DC: tempi e BlueOval Charge Network

Transit City supporta sia la ricarica in corrente alternata sia quella in corrente continua. In AC fino a 11 kW si passa dal 10 al 100% in circa 5 ore e mezza, soluzione ideale per la ricarica notturna in deposito con impianto trifase o con wallbox. In DC fino a 87 kW la batteria passa dal 10 all’80% in circa 33 minuti, e in una pausa di 10 minuti si recuperano fino a 68 km di autonomia elettrica. Per le tratte impreviste è disponibile la BlueOval Charge Network, che include la rete Octopus Electroverse con oltre un milione di punti di ricarica, mentre i servizi di gestione della ricarica affiancano sia le grandi flotte con più hub logistici sia i professionisti con un solo furgone.

Versioni L1H1, L2H2 e Chassis Cab L2: volumi e portata

La versione L1H1, con un’altezza complessiva inferiore ai due metri, si muove con più libertà nei contesti congestionati e offre 6,4 m³ di volume di carico, fino a 1.085 kg di portata utile lorda e una lunghezza massima di carico di 2.770 mm. La L2H2 sale a 8,5 m³, fino a 1.275 kg di portata utile lorda e 3.070 mm di lunghezza di carico. Entrambe trasportano tre europallet e hanno un pianale a soli 545 mm da terra; di serie ci sono paratia in acciaio a tutta altezza, rivestimento del pianale, protezioni laterali e sei anelli di ancoraggio.

Novità assoluta è la Chassis Cab L2, il primo cabinato Ford nel segmento da una tonnellata, progettato come base versatile per molteplici allestimenti: dal cassone fisso a quello con sponde ribaltabili, dal box refrigerato al vano di carico con scaffalature interne. A completare l’offerta c’è una rete di allestitori partner qualificati.

Dotazione di serie: nessun optional

Transit City è proposto in un unico allestimento, con dotazioni di comfort e connettività di serie: avviamento senza chiave, sedile del conducente riscaldato, touchscreen da 12 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, Pre-Collision Assist con frenata automatica d’emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, Cruise Control Adattivo con Stop & Go, sensori anteriori e posteriori e telecamera posteriore ad alta risoluzione. La connettività di serie dà accesso a soluzioni basate sui dati del veicolo per prevenire fermi imprevisti, e con Ford Pro Telematics chi gestisce più mezzi può monitorarne l’operatività.

Costi di gestione e test di durata

Secondo lo studio realizzato da SDA Bocconi in occasione dei 60 anni del Transit, scegliere una soluzione elettrica porta a un risparmio sul costo totale di possesso fino a 12.000 euro in tre anni. Grazie al minor numero di componenti mobili, alla ridotta manutenzione dei fluidi e alla minore usura dei freni, Ford stima una riduzione fino al 40% dei costi di gestione rispetto a un diesel equivalente in scenari di utilizzo urbano; i dati sui costi energetici citati nello studio derivano da analisi condotte in Germania e nel Regno Unito, e i risultati effettivi in Italia possono variare. Transit City è stato inoltre sottoposto agli stessi test di durata degli altri modelli Transit, che simulano fino a dieci anni di utilizzo e oltre 240.000 km. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale Ford Italia.

Domande frequenti su Ford Transit City

Quanto è autonomo il Ford Transit City?

Il Ford Transit City offre fino a 254 km di autonomia nel ciclo WLTP combinato e fino a 380 km nel ciclo urbano, grazie a una batteria LFP da 56 kWh.

Quanto ci vuole per ricaricare il Transit City?

In corrente alternata fino a 11 kW si passa dal 10 al 100% in circa 5 ore e mezza; in corrente continua fino a 87 kW dal 10 all’80% servono circa 33 minuti.

Quali versioni del Transit City sono disponibili?

Sono disponibili le versioni furgonate L1H1 (6,4 m³) e L2H2 (8,5 m³) e la Chassis Cab L2, il primo cabinato Ford nel segmento da una tonnellata, pronto per essere allestito.

Quanto carico può trasportare il Transit City?

La L1H1 ha fino a 1.085 kg di portata utile lorda, la L2H2 fino a 1.275 kg. Entrambe trasportano tre europallet e hanno il pianale a 545 mm da terra.

Quando arriva su strada il Transit City?

Ford indica le prime unità su strada a gennaio 2027.

Il Transit City ha optional?

No: viene proposto in un unico allestimento con dotazione completa di serie, tra cui touchscreen da 12 pollici, cruise control adattivo e telecamera posteriore.

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