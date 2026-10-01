Formula E GEN4, Bridgestone nuovo fornitore di pneumatici: arrivano i Potenza GEN4

Un importante novità tecnica caratterizzerà la Formula E nella nuova era della GEN4, la quarta generazione delle monoposto elettrica, che debutterà nella stagione 2026/2027 con Bridgestone a fare da fornitore ufficiale ed esclusivo di pneumatici del Campionato mondiale ABB FIA Formula E. L’annuncio è arrivato a Roma, dove i vertici di Formula E, FIA e Bridgestone hanno presentato le nuove gomme insieme alla show car della GEN4.

La nuova monoposto elettrica di quarta generazione rappresenterà un importante salto in avanti sul fronte tecnologico e, di conseguenza, su quello delle prestazioni. La GEN4 che vedremmo gareggiare negli E-Prix della prossima stagione sarà infatti di offrire un’accelerazione senza precedenti, scattando da 0 a 100 km/h in appena 1,8 secondi, con una potenza massima di 600 kW, pari a 815 CV, e trazione integrale attiva permanente. In sostanza si tratta dell’auto più veloce e potente che abbia mai corso in Formula E.

Arrivano gli pneumatici Bridgestone Potenza GEN4

Per accompagnare l’evoluzione delle monoposto, Bridgestone ha sviluppato i nuovi Potenza GEN4, pneumatici progettati specificatamente per rispondere adeguatamente agli estremi livelli di coppia, potenza e prestazioni dinamiche della vettura di quarta generazione e per offrire elevata aderenza, durata e versatilità sui diversi circuiti cittadini del campionato e in differenti condizioni atmosferiche.

Nella gamma sviluppata da Bridgestone per la nuova monoposto di Formula E c’è anche lo pneumatico Potenza GEN4 per Typhoon Tyre, specifico per le gare caratterizzate da pioggia intensa. L’obiettivo è garantire grip e stabilità anche sul forte bagnato, contribuendo a garantire alle competizioni di proseguire in sicurezza anche in condizioni meteorologiche particolarmente difficili.

Impronta green a tutto tondo

Grande attenzione da parte del produttore di pneumatici è stata dedicata anche alla sostenibilità. Tra i materiali impiegati da Bridgestone per realizzare le nuove gomme ci sono il nero di carbonio ottenuto dall’olio di pirolisi di pneumatici a fine vita, la silice ricavata dalle bucce di riso e la gomma naturale conforme agli standard GPSNR. La produzione dei Potenza GEN4 utilizzerà inoltre energia rinnovabile al 100% per quel che riguarda il fabbisogno di calore ed elettricità, mentre per il trasporto saranno adottate soluzioni logistiche a basse emissioni sviluppate in collaborazione DHL.

Bridgestone sponsor di quattro E-Prix 2026/27

Oltre all’accordo di fornitura di pneumatici che accompagnerà la Formula E nell’ingresso nell’era GEN4, la partnership prevede anche che Bridgestone rivesti il ruolo di sponsor ufficiale di quattro E-Prix della stagione 2026/27: Città del Messico, Berlino, Shanghai e la gara conclusiva di Tokyo.

Domande frequenti su Formula E GEN4

Quando debutterà la Formula E GEN4?

La nuova GEN4 debutterà nella stagione 2026/27 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E, introducendo un ulteriore salto in avanti in termini di prestazioni e tecnologia.

Chi fornirà gli pneumatici della Formula E GEN4?

A partire dalla stagione 2026/27, Bridgestone sarà il fornitore ufficiale ed esclusivo degli pneumatici della Formula E. Per le nuove monoposto è stata sviluppata la gamma Potenza GEN4.

Come sono gli pneumatici Bridgestone Potenza GEN4?

I nuovi Potenza GEN4 sono progettati per offrire elevata aderenza, durata e versatilità sui diversi circuiti cittadini della Formula E. La gamma comprende anche una versione specifica per il forte bagnato, denominata Potenza GEN4 per Typhoon Tyre.

Quanto è potente la nuova monoposto Formula E GEN4?

La GEN4 raggiunge una potenza massima di 600 kW, equivalenti a 815 CV, e dispone di trazione integrale attiva permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 1,8 secondi, rendendola la monoposto più potente e veloce nella storia della Formula E.

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