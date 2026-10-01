Škoda debutta a L’Eroica con il nuovo Epiq

VERONA, Italia (1° ottobre 2026) – Škoda Italia partecipa per la prima volta a L’Eroica, la manifestazione simbolo della cultura della bicicletta che dal 1 al 4 ottobre porta a Gaiole in Chianti migliaia di appassionati da tutto il mondo. Un debutto che conferma la vicinanza del marchio ceco al mondo del ciclismo e alla cultura delle due ruote.

L’Eroica, il debutto di Škoda nel cuore del Chianti

L’Eroica è un appuntamento che celebra passione, rispetto, fatica, legame con il territorio e spirito di scoperta: valori che Škoda considera profondamente affini alla propria storia, nata nel 1895 come produttore di biciclette e ancora oggi fortemente legata al mondo delle due ruote attraverso il claim «Let’s Explore». Per tutta la durata della manifestazione, Škoda sarà presente nel villaggio di Gaiole in Chianti con uno stand dedicato che ospiterà attività ludiche per il pubblico.

Il nuovo Škoda Epiq in mostra e le attività per il pubblico

Lo stand Škoda ospiterà l’esposizione del nuovo Urban Crossover Škoda Epiq, recentemente lanciato sul mercato italiano. I visitatori potranno inoltre partecipare a un’esperienza di live illustration ispirata al concetto di esplorazione, trasformata in un ricordo personalizzato da portare a casa. Lungo le strade bianche toscane, la speciale Škoda Coffee Car offrirà ai partecipanti un momento di ristoro e convivialità in un’area relax dedicata, mentre la presenza del brand sarà visibile anche nel centro di Gaiole, attraverso drappi ispirati alla tradizione toscana che accoglieranno pubblico e appassionati.

Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana

Con il debutto a L’Eroica, Škoda Italia rafforza ulteriormente il proprio legame con il ciclismo, sostenendo non solo le competizioni ma anche le manifestazioni che ne preservano storia, valori e capacità di aggregazione. Nel 2026 il brand è diventato Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana, avviando un programma di iniziative e partecipazioni ai principali eventi del settore, con l’obiettivo di promuovere la cultura della bicicletta e consolidare la vicinanza agli appassionati.

Domande frequenti su Škoda a L’Eroica 2026

Che cos’è L’Eroica?

L’Eroica è una manifestazione simbolo della cultura della bicicletta che si svolge a Gaiole in Chianti, lungo le strade bianche toscane, richiamando ogni anno migliaia di appassionati di ciclismo da tutto il mondo.

Quando si svolge L’Eroica 2026?

L’edizione 2026 de L’Eroica si svolge dall’1 al 4 ottobre a Gaiole in Chianti, e per la prima volta vede la partecipazione di Škoda Italia come brand automobilistico presente nel villaggio dell’evento.

Quale modello Škoda è esposto a L’Eroica?

Allo stand Škoda a L’Eroica è esposto il nuovo Urban Crossover Škoda Epiq, recentemente lanciato sul mercato italiano.

Che cos’è la Škoda Coffee Car?

La Škoda Coffee Car è un’iniziativa itinerante che, lungo le strade bianche toscane de L’Eroica, offre ai partecipanti un momento di ristoro e convivialità in un’area relax dedicata.

Perché Škoda è legata al mondo del ciclismo?

Škoda è nata nel 1895 come produttore di biciclette, un’origine che il brand richiama ancora oggi attraverso il claim “Let’s Explore” e il proprio impegno nel mondo delle due ruote.

Che ruolo ha Škoda nella Federazione Ciclistica Italiana?

Dal 2026 Škoda è Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana, con un programma di iniziative e partecipazioni ai principali eventi del settore dedicato alla promozione della cultura della bicicletta.

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