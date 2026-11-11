Formula Italia: la docuserie sull’eccellenza automotive italiana

L’automobile come una delle più grandi espressioni dell’ingegno italiano, simbolo di passione, innovazione e talento che hanno reso il nostro Paese un punto di riferimento internazionale. È questo il cuore di «Formula Italia – Ingenuity Beyond the Track», la docuserie in sei episodi che racconta le eccellenze dell’automotive italiano attraverso le voci dei suoi protagonisti.

Un progetto della diplomazia sportiva italiana

«Formula Italia – Ingenuity Beyond the Track» è prodotta nell’ambito dei progetti di Sports Diplomacy del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La docuserie accompagna lo spettatore in un viaggio tra tradizione e futuro, competizioni, ricerca e design, raccontando la capacità italiana di trasformare la passione per i motori in innovazione e di portare nel mondo il valore del Made in Italy.

Tra le voci protagoniste del racconto c’è il presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Geronimo La Russa, insieme ad altre figure chiave che stanno plasmando il presente e il futuro del settore automotive italiano, tra storia, innovazione, design, racing e visione imprenditoriale.

Il trailer ufficiale

Il trailer ufficiale della docuserie è stato pubblicato sul canale YouTube di 1000 Miglia, storica manifestazione automobilistica italiana.

Domande frequenti su Formula Italia – Ingenuity Beyond the Track

Cos’è «Formula Italia – Ingenuity Beyond the Track»?

È una docuserie in sei episodi che racconta le eccellenze dell’automotive italiano attraverso storia, innovazione, design, racing e visione imprenditoriale.

Chi produce la docuserie?

È prodotta nell’ambito dei progetti di Sports Diplomacy del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Chi sono i protagonisti della docuserie?

Tra le voci protagoniste c’è il presidente ACI Geronimo La Russa, insieme ad altre figure chiave dell’automotive italiano.

Dove si può vedere il trailer ufficiale?

Il trailer ufficiale è disponibile sul canale YouTube di 1000 Miglia.

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