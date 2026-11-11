Route 66: l’iconica strada americana festeggia oggi i 100 anni

Una strada iconica, forse la più conosciuta a livello mondiale, oggi compie 100 anni. Stiamo parlando della Route 66, conosciuta anche come ‘The Mother Road’ e diventata simbolo della libertà e dei viaggi ‘on the road’ attraverso gli Stati Uniti. Originariamente lunga quasi 4.000 chilometri, passando da Chicago a Santa Monica, con il passare dei decenni è stata sostituita da autostrade e strade più moderne, ma è sempre rimasta nel mito collettivo.

Il primo vero collegamento americano

Negli anni Venti iniziarono a diffondersi le automobili negli Stati Uniti, ma muoversi era complicato, con tratti sterrati, percorsi poco segnalate o strade non collegate tra loro. Così l’imprenditore Cyrus Avery e l’avvocato John Woodruff promossero l’idea di creare un’arteria per poter attraversare l’America, collegando il Midwest alla costa occidentale. Divenne realtà l’11 novembre 1926, con la denominazione ufficiale di Route 66. Anche se non si è trattato di una strada costruita da zero, ma l’unione di strade già esistenti.

Se ora è una strada iconica e turistica, uno dei primi utilizzi fu legato alla fuga dalle zone centrali degli USA, nel periodo della Grande Depressione, per trovare lavoro e condizioni migliori di vita ad Ovest, in particolare in California. Simboleggiando la speranza di milioni di americani nella possibilità di ricominciare. Poi arrivò la Seconda Guerra Mondiale e diventò una strada fondamentale per il movimento di mezzi militari, di soldati e dei materiali utili per il conflitto. Diventando così un collegamento strategico.

Il boom del dopoguerra

Il mito della Route 66, però, iniziò a nascere nel dopoguerra, quando gli Stati Uniti vissero un periodo di grande crescita economica e, con esso, anche un aumento importante nel numero di vetture. Così la strada iniziò a popolarsi a livello commerciale, con motel, stazioni di servizio, ristoranti, attrazioni turistiche e negozi di souvenir. Ed arrivò anche il mondo dello spettacolo: tra canzoni, film e serie televisive, che la fecero diventare sempre più popolare.

Il turismo diventò un elemento chiave di questa strada, che attraversava otto stati e innumerevoli paesaggi: da Chicago alle pianure dell’Illinois e del Missouri, passando per i paesaggi di Kansas ed Oklahoma, gli spazi aperti del Texas, il deserto di New Mexico ed Arizona, fino ad arrivare in California ed al mare di Santa Monica. Insomma, la possibilità di avventurarsi in differenti vacanze, pur percorrendo sempre la stessa strada. Anche se non sono mancate le tensioni legate alle comunità native americane presenti oppure agli anni della segregazione razziale, con luoghi interdetti a chi era di colore.

La necessità di evolversi

Questo grande boom, però, portò anche allo scoperto i limiti della Route 66, mentre aumentavano costantemente i volumi di traffico. La carreggiata stretta, i numerosi attraversamenti urbani, curve un po’ pericolose e anche tempistiche molto rallentate di viaggio. Così iniziò il declino, con l’arrivo del progresso e della rete autostradale. Molte località persero le auto in transito e, con essi clienti e turismo, così molte attività commerciali dovettero arrendersi e chiudere.

Il giugno 1985 segnò la fine ufficiale di questa strada, che venne rimossa dal sistema delle autostrade federali statunitensi, ma diede paradossalmente un nuovo impulso. Infatti, si unirono appassionati, associazioni e amministrazioni locali per preservare ciò che restava della vecchia strada, riconoscendo un patrimonio da conservare. Vennero così recuperati edifici storici, stazioni di servizio, insegne, motel e numerosi elementi legati al mito della Route 66.

Un mito che non tramonta

Anche il Governo federale americano ne ha riconosciuto il valore storico e culturale, sostenendo programmi di conservazione. Oggi diversi tratti della ‘Mother Road’ sono tornati ad essere percorribili, come itinerari turistici, pur ovviamente non esistendo più nella sua interezza. Ma resta sempre un’icona ed un percorso che migliaia di turisti di tutto il mondo inseriscono nel loro itinerario, quando decidono di fare un viaggio negli Stati Uniti. Auguri Route 66.

Quando è stata inaugurata ufficialmente la Route 66?

La Route 66 è stata istituita ufficialmente l’11 novembre 1926, con l’obiettivo di creare un collegamento tra il Midwest e la costa occidentale degli Stati Uniti. L’idea venne promossa dall’imprenditore Cyrus Avery e dall’avvocato John Woodruff, unendo strade già esistenti in un unico percorso.

Perché la Route 66 è conosciuta come Mother Road?

La definizione di Mother Road, ovvero strada madre, è legata al suo ruolo durante la Grande Depressione. Migliaia di americani la percorsero per lasciare le regioni centrali del Paese e raggiungere la California, alla ricerca di lavoro e condizioni di vita migliori.

Quali territori attraversava la Route 66?

Il percorso originale era lungo quasi 4.000 chilometri e collegava Chicago a Santa Monica, attraversando otto Stati: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California. Lungo il tragitto offriva paesaggi molto differenti, dalle pianure del Midwest ai deserti del Sud-Ovest.

Quando è terminata ufficialmente la storia della Route 66?

Nel giugno 1985 la Route 66 venne rimossa dal sistema delle autostrade federali statunitensi, dopo essere stata progressivamente sostituita da collegamenti più moderni. Negli anni successivi associazioni, appassionati e amministrazioni locali hanno promosso il recupero di edifici, motel e stazioni di servizio, trasformando diversi tratti in itinerari turistici ancora oggi percorribili.

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