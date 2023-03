FORUMAutoMotive 2023, DR: Massimo Di Risio è stato eletto Personaggio dell’anno

Massimo Di Risio, fondatore e presidente di DR Automobiles Groupe, è stato eletto Personaggio dell’anno 2023 per #FORUMAutoMotive. Il riconoscimento, annunciato oggi, sarà consegnato durante il prossimo appuntamento di #FORUMAutoMotive previsto per il 21 marzo presso l’Hotel Enterprise di Milano.

Il premio viene assegnato dal Movimento di opinione sui temi della mobilità e del settore automobilistico alla personalità che, nel corso dell’anno precedente, si è distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia.

Il 62enne ha permesso al Gruppo DR Automobilies di chiudere il 2022 con una crescita pari al 192,76% in Italia e ben 24.481 esemplari immatricolati. Basti pensare che nel 2021 ha venduto appena 8362 auto. Inoltre, il gruppo automobilistico ha raggiunto una quota di mercato dell’1,86% e un fatturato di 448 milioni di euro.

In Molise ha creato centinaia di posti di lavoro nel settore automotive

Il riconoscimento Personaggio dell’anno 2023 per #FORUMAutoMotive è stato consegnato a Massimo Di Risio con la seguente motivazione: “Imprenditore ed ex pilota, ha realizzato a Macchia d’Isernia (Molise) un polo industriale dell’auto con la creazione di centinaia di posti di lavoro. Sua la formula che consente di produrre vetture di qualità, in linea con il mercato e a prezzi accessibili. Un esempio vincente di coraggio, intraprendenza e lungimiranza”.

Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive, ha detto: “Massimo Di Risio, oltre ad aver inventato nuovi canali di vendita, ha avuto l’intuizione di sfruttare, a beneficio dell’occupazione nel territorio molisano, diverse cooperazioni industriali risultate determinanti. Una sfida che ha permesso di dar vita a un polo industriale a Macchia d’Isernia, creando centinaia di posti di lavoro con risultati lusinghieri, grazie a una gamma di veicoli articolata, moderna e con prezzi competitivi”.

