Costacurta sceglie DR Automobiles: ritira la DR 6 Super Hybrid per i suoi 60 anni

DR Automobiles accoglie “tra le sue fila” un volto noto, quello di Alessandro “Billy” Costacurta, icona del calcio italiano e storica bandiera dell’AC Milan, oggi opinionista televisivo, che si è recato nel quartier generale del costruttore molisano, a Macchia d’Isernia, avviando così la nuova collaborazione tra il marchio automobilistico italiano e l’ex difensore rossonero.

Condivisione di valori come affidabilità, disciplina e coerenza

Il legame tra due realtà diverse poggia sulla condivisione di valori solidi come affidabilità, disciplina e visione a lungo termine che caratterizzano tanto l’attività di DR Automobiles quanto hanno caratterizzato l’azione in campo di Costacurta. L’ex calciatore del Milan e delle Nazionale italiana ha visitato la sede dell’azienda automobilistica molisana vivendo in prima persona l’esperienza del marchio, scoprendo da vicino la strategia industriale di DR Automobiles e conoscendo le linee guida che orientano lo sviluppo dei suoi modelli, sempre più focalizzati su innovazione, accessibilità e sostenibilità.

Durante l’incontro con l’ex calciatore azzurro è emersa la volontà del brand DR di rafforzare la propria presenza sul mercato attraverso una gamma capace di rispondere in modo sempre più preciso e mirato alle nuove esigenze di mobilità. Un percorso di crescita che si sovrappone quasi in modo naturale al quello che ha contraddistinto la carriera sportiva di Costacurta, costruita su rigore e coerenza, qualità che oggi si riflettono anche nel suo ruolo di opinionista e figura dei riferimento nel panorama sportivo italiano.

Una DR 6 Super Hybrid come regalo per i 60 anni

In occasione della visita, Costacurta ha preso in consegna una DR 6 Super Hybrid, modello simbolo della proposta del marchio molisano nel segmento dei SUV elettrificati. Per l’ex difensore rossonero il ritiro della DR 6 Super Hybrid è stata anche la perfetta occasione per festeggiare nel migliore dei modi i suoi 60 anni che compie proprio oggi.

Scegliendo una vettura che si distingue per tecnologie avanzate, design moderno ed efficienza come la DR 6 Super Hybrid, Costacurta si metterà al volante di un SUV spinto da un powetrain ibrido che combina il motore 1.5 benzina e l’unità elettrica sviluppando una potenza complessiva di 279 CV. Dotato di trazione anteriore, il SUV DR 6 Super Hybrid vanta una velocità massima di circa 180 km/h e permette di guidare in elettrico fino a circa 90 km nel ciclo combinato.

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