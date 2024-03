FORUMAutoMotive 2024 | Do, Michelin: “Da luglio nuovi test per gomme usurate” [INTERVISTA VIDEO]

In occasione di #FORUMAutoMotive 2024, Marco Do, Direttore della comunicazione di Michelin Italia, ha affrontanto due importanti questioni nel corso di una video intervista che vi proponiamo. Si è parlato innanzitutto delle gomme usurate. A luglio di quest’anno infatti entrerà in vigore un nuovo regolamento che per i pneumatici di nuova omologazione ci sia un test soglia per valutare la frenata sul bagnato, che misura uno degli elementi di sicurezza più importanti per un veicolo. Questo test non dovrà essere superato da pneumatici nuovi ma usurati secondo il livello legale di usura e cioè 1,6 mm.

#FORUMAutoMotive 2024: le dichiarazioni di Marco Do direttore comunicazione Michelin

Questo perchè è importante capire quanto vale un pneumatico non solo da nuovo ma anche usurato. Questo test quindi diventa molto importante perchè offre preziose informazioni sulla qualità effettiva dle prodotto. Marco Do spera inoltre che questo test possa incentivare i consumatori ad usare i pneumatici fino ai limiti della normale usura.

Secondo studi effettuati da Michelin i pneumatici attualmente vengono sostituiti molto prima del limite legale di usura e cioè in torno ai 3 mm. Questo per una convinzione erronea secondo cui più è profondo il battistrada maggiore è la sicurezza. Per il direttore della comunicazione di Michelin però le cose non stanno così.

Secondo Do arrivare al limite legale di usura significa cambiare pneumatici meno di frequente, risparmiare materia e anche il consumatore risparmia denaro. Questo significa andare verso la sostebilità auspicata. Altra questione importante che riguarda il mondo dei pneumatici è quella di Euro 7 che di recente è stata approvata che prenderà in considerazione le emissioni del veicolo nel suo insieme e quindi anche quelle derivanti dagli pneumatici.



