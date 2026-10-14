FORUMAutoMotive: «Basta con le parole. Subito i fatti!» Il Tavolo a Milano

«Automotive europeo oltre il punto di non ritorno. L’ora delle scelte giuste»: è il titolo del Tavolo straordinario di #FORUMAutoMotive, tenutosi il 13 ottobre a Milano presso Automobile Club Milano. Costruttori, componentisti, reti di vendita, sindacati, associazioni e politica a confronto sulla crisi del settore, sulla concorrenza cinese e sulle scelte dell’Europa.

L’apertura: Bonora e Meda

Aprendo il Tavolo, Pierluigi Bonora, giornalista e promotore dell’evento, ha ricordato che il Forum aveva indicato con largo anticipo i rischi di una transizione impostata su una sola direzione tecnologica, mentre la concorrenza cinese avanzava. «Oggi la crisi investe il sistema nel suo insieme: chiusure industriali, occupazione a rischio e ricadute del quadro geopolitico sui costi per i cittadini», ha osservato, collegando la discussione alle trattative Ue-Cina sulle importazioni di modelli ibridi e ai segnali di revisione del Green Deal arrivati da Emmanuel Macron.

Nel saluto istituzionale, il presidente di Automobile Club Milano Pietro Meda ha richiamato la necessità di rimettere i cittadini al centro: libertà di scelta e libertà tecnologica devono guidare il futuro della mobilità, senza decisioni dettate da un’impostazione ideologica.

I numeri di AlixPartners

Emanuele Cordone, Partner della Practice Automotive di AlixPartners, ha indicato che nel 2026 l’automotive europeo registra per la seconda volta il livello di disruption più alto tra le industrie considerate, con un indice pari a 74. Nel campione analizzato il 60% ritiene di essere superato dai concorrenti cinesi. Sviluppare un nuovo prodotto richiede circa 20 mesi in Cina contro i 40 in Europa, con un vantaggio di costo stimato nel 35%.

La redditività delle case europee è indicata al 7,8% di EBITDA (sarebbe stata del 9% senza i dazi), mentre i fornitori si attestano intorno all’11%. Secondo le stime richiamate da Cordone, nel 2030 un’auto su tre venduta nel mondo sarà cinese, e gli OEM cinesi prevedono di rinnovare dal 50 al 100% dei volumi in tre anni, contro il 22-34% dei costruttori tradizionali. Sull’intelligenza artificiale, Cordone l’ha definita «insieme fattore di discontinuità e opportunità d’investimento». Il parlamentare europeo Carlo Fidanza, membro della Commissione TRAN, ha riconosciuto che il pacchetto europeo ha aperto una finestra, ma ha giudicato insufficienti le scelte della Commissione Ue sulla CO2.

Politica, imprese e sindacati

Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, ha richiamato un pacchetto di 15 interventi e chiesto di frenare l’avanzata cinese, accelerare le decisioni europee e lasciare al settore più libertà nella scelta delle tecnologie. Marco Bonometti, Presidente e AD di OMR Automotive, ha osservato che in Cina «l’energia costa circa la metà e si lavora 320 giorni l’anno», chiedendo di legare l’accesso al mercato europeo a una quota di produzione localizzata del 70% e un prezzo europeo dell’energia non indicizzato al gas.

Per i sindacati, Davide Sperti (UILM) ha indicato nella centralità del cliente e in una politica industriale europea i passaggi per fermare chiusure e perdita di indotto, mentre Barbara Arsieni (FIM-CISL), collegata da Bruxelles, ha portato l’esempio tedesco e ha segnalato il Marocco, con circa 700.000 veicoli prodotti e l’obiettivo di un milione entro il 2030, come concorrente sempre più rilevante.

Il Tavolo «Basta con le parole. Subito i fatti!»

Massimo Artusi (Federauto) ha descritto un’industria che produce veicoli non sempre in linea con ciò che il mercato domanda; Simonpaolo Buongiardino (Confcommercio Mobilità e Federmotorizzazione) ha ricordato che le reti di vendita possono commercializzare soltanto i modelli che i costruttori rendono disponibili. Maria Rosa Baroni (NGV Italy) ha chiesto una transizione tecnologicamente neutrale e ha annunciato per il 10 novembre a Bruxelles la presentazione di un manifesto promosso con Osservatorio, Federauto, Confartigianato e UNEM.

Sui carburanti alternativi, Matteo Cimenti (Federchimica-Assogasliquidi) ha richiamato la tenuta delle immatricolazioni a GPL e il sostegno al retrofit, 20 milioni di euro in cinque anni; Franco Del Manso (UNEM) ha ricordato le proposte per biocarburanti e bioraffinerie. Italo Folonari (ANIASA) ha messo in guardia dal passare da un estremo all’altro: «Mantenere l’auto elettrica tra le opzioni e ridurre la frammentazione normativa, che alimenta l’incertezza dei consumatori e, nel noleggio a lungo termine, si riflette sui canoni».

Giovanni Panico, direttore di Assogomma, ha ricordato il peso del comparto della gomma, circa 200.000 addetti: i dazi sugli pneumatici cinesi sono partiti a luglio, ma i flussi si stanno spostando verso altri Paesi asiatici e le tensioni nello Stretto di Hormuz hanno aggravato costi e forniture; l’associazione chiede che la gomma sia riconosciuta come materiale strategico e critico. Toni Purcaro (DEKRA) ha richiamato il bisogno di regole stabili. Fabio Pressi (Motus-E) ha indicato nell’elettrificazione una risposta alla dipendenza dai fossili, ricordando che in Italia la quota dell’elettrico resta intorno all’8% contro oltre il 20% in Europa; Attilio Pogliani (Associazione Italiana Concessionari Moto) ha osservato che nelle due ruote scooter cinesi e indiani stanno guadagnando spazio e qualità.

Andrea Taschini ha collegato la perdita di peso della manifattura europea, dal 20% al 14% del PIL secondo il dato citato, al rischio di perdere investimenti e competenze, aggiungendo che batterie e software rappresentano circa metà del valore di un’auto e sono in larga parte forniti fuori dall’Europa. Sono intervenuti anche Pier Luigi Del Viscovo (Centro studi Fleet & Mobility), Mario Verna e Alessandro Cattaneo (Forza Italia).

Le interviste: Vavassori (ANFIA) e Pietrantonio (UNRAE)

Roberto Vavassori, presidente di ANFIA, ha chiesto una pausa di tre anni sul fronte regolamentare per individuare ciò che serve alla competitività europea, proteggendo nel frattempo subito il settore. Roberto Pietrantonio, presidente di UNRAE, ha indicato cinque direttrici: traiettoria europea sulla CO2 (convergenza con ACEA sulla riduzione del 90% al 2035, senza condizioni sulla compensazione del 10% residuo), neutralità tecnologica, condizioni di mercato con la proposta di un Fondo europeo di convergenza pluriennale, flotte aziendali e competitività. «Non dobbiamo scegliere fra transizione o competitività. Dobbiamo farle camminare insieme», ha concluso.

Domande frequenti sul Tavolo straordinario di #FORUMAutoMotive

Che cos’è il Tavolo straordinario di #FORUMAutoMotive?

Un incontro che si è tenuto il 13 ottobre a Milano presso Automobile Club Milano, intitolato «Automotive europeo oltre il punto di non ritorno. L’ora delle scelte giuste».

Chi è il promotore di #FORUMAutoMotive?

Il giornalista Pierluigi Bonora.

Quali dati ha presentato AlixPartners?

Indice di disruption pari a 74, sviluppo prodotto in 20 mesi in Cina contro 40 in Europa e un vantaggio di costo stimato nel 35%.

Che cosa ha chiesto Bonometti?

Di legare l’accesso al mercato europeo a una quota di produzione localizzata del 70% e di definire un prezzo europeo dell’energia non indicizzato al gas.

Che cosa ha proposto ANFIA?

Una pausa di tre anni sul fronte regolamentare, con la protezione immediata del settore.

Quando sarà presentato il manifesto di NGV Italy?

Il 10 novembre a Bruxelles, promosso con Osservatorio, Federauto, Confartigianato e UNEM.

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