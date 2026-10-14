Patente dopo i 65 anni: cosa cambia con la direttiva Ue 2025/2205

La nuova direttiva europea sulle patenti (2025/2205) apre alla possibilità di aumentare in futuro la frequenza dei controlli per gli automobilisti con più di 65 anni, ma non introduce al momento nuove scadenze automatiche in Italia. Per ora restano valide le regole del Codice della strada, che cambiano a seconda della categoria di patente.

Nessuna età massima per guidare

Il rinnovo resta legato all’accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari per guidare: non esiste un’età massima generale oltre la quale la patente viene ritirata automaticamente. Cambiano la durata della validità e, per alcune categorie, il medico o l’organismo chiamato a verificare l’idoneità. Il sistema italiano distingue le patenti usate per auto e moto da quelle per camion, autobus e altri mezzi pesanti.

Patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE

Per queste categorie il compimento dei 65 anni non modifica le regole. La validità è di dieci anni fino ai 50 anni e scende a cinque anni successivamente, fino ai 70. Dopo i 70 anni scende a tre anni, mentre oltre gli 80 anni il rinnovo va effettuato ogni due anni. Resta centrale la verifica dei requisiti psicofisici e il medico può indirizzare il conducente alla Commissione medica locale quando servono accertamenti più approfonditi.

Patenti C1, C1E, C e CE

Le regole cambiano in modo più netto. Fino ai 65 anni la validità è di cinque anni; dopo questa soglia il rinnovo diventa biennale e l’accertamento deve essere effettuato presso una Commissione medica locale. Per chi usa la patente CE per autotreni e autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dai 65 ai 68 anni serve ogni anno uno specifico attestato dopo visita specialistica; oltre i 68 anni questi veicoli non si possono più condurre, mantenendo le abilitazioni compatibili con i limiti previsti.

Patenti D1, D1E, D e DE

La validità amministrativa arriva a cinque anni fino ai 70 anni, tre anni fino agli 80 e due anni successivamente, ma i limiti per autobus e veicoli per il trasporto di persone scattano già a 60 anni: tra i 60 e i 68 anni si può continuare a guidarli solo ottenendo ogni anno un attestato di idoneità dopo visita specialistica presso la Commissione medica locale. Dopo i 68 anni questa possibilità viene meno. Senza l’attestazione, dopo i 60 anni le D1 e D consentono di condurre solo i veicoli ammessi con la patente B, mentre D1E e DE mantengono le possibilità previste dalla BE.

Che cosa prevede la direttiva europea

La direttiva (Ue) 2025/2205 permetterà agli Stati membri di ridurre la durata delle patenti dei conducenti con almeno 65 anni, per aumentare la frequenza dei controlli medici, delle autovalutazioni sanitarie o di eventuali corsi di aggiornamento. Non si tratta di una nuova scadenza già operativa in Italia: le disposizioni di recepimento vanno adottate entro il 26 novembre 2028 e, per questa parte, applicate dal 26 novembre 2029. Fino ad allora restano valide le scadenze previste oggi dal Codice della strada.

Domande frequenti sul rinnovo della patente dopo i 65 anni

Si può rinnovare la patente dopo i 65 anni?

Sì: non esiste un’età massima generale, il rinnovo dipende dalla verifica dei requisiti fisici e psichici e dalla categoria.

Cambia qualcosa per le patenti A e B a 65 anni?

No: la validità è di cinque anni dopo i 50, fino ai 70 anni; poi tre anni dopo i 70 e due oltre gli 80.

Che cosa cambia per le patenti C dopo i 65 anni?

Il rinnovo diventa biennale, con accertamento presso la Commissione medica locale.

Cosa succede ai conducenti di autobus oltre i 60 anni?

Tra 60 e 68 anni serve ogni anno un attestato di idoneità dopo visita specialistica; dopo i 68 anni non è più possibile.

Cosa introduce la direttiva 2025/2205?

Dà agli Stati la possibilità di ridurre la durata delle patenti dai 65 anni in su per aumentare i controlli.

Da quando si applicano le nuove regole?

Recepimento entro il 26 novembre 2028 e applicazione di questa parte dal 26 novembre 2029.

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