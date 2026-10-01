Opel e Manuel Reuter, 30 anni fa il trionfo nell’ITC

RUSSELSHEIM, Germania (1° ottobre 2026) – Opel celebra uno dei più grandi successi della sua storia nel motorsport: trent’anni fa, il 27 ottobre 1996, Manuel Reuter conquistava il Campionato Internazionale Turismo (ITC) in Brasile al volante della Opel Calibra V6 4×4. Insieme al titolo mondiale Rally 1982 di Walter Röhrl, è il più grande successo nella storia del motorsport Opel, iniziata già nel 1899.

L’ITC, la serie tecnicamente più avanzata al mondo

All’epoca, l’ITC con le sue vetture di Classe 1 era la serie di corse tecnicamente più sviluppata al mondo, anche rispetto alla Formula 1. La battaglia tra le auto da corsa a trazione integrale di Opel e Alfa Romeo contro la Mercedes a trazione posteriore produsse risultati sempre più elaborati. I motori V6, limitati a 12.000 giri/min, producevano circa 520 CV, mentre i veicoli a trazione integrale avevano differenziali controllati elettronicamente. Mercedes contrastava con pesi regolabili idraulicamente sul sottoscocca, con cui poteva influenzare la trazione in uscita di curva. ABS da gara, spoiler variabili sulle ali anteriori, stabilizzatori regolabili in piena velocità e trasmissioni semiautomatiche erano tutti di serie e influenti sulle prestazioni quanto i motori. Gli ingegneri svilupparono persino sistemi modulari in cui, in caso di danni al motore o al cambio, veniva sostituito l’intero frontale invece del singolo componente: fissaggi a sgancio rapido, cablaggio scollegato, modulo completo rimosso e nuovo frontale montato in meno di tre minuti.

In programma erano previste 26 gare in 13 eventi su tre continenti: l’ITC, che emerse dal DTM, fece apparizioni in Germania, Inghilterra, Italia, Portogallo, Finlandia, Francia, Brasile e Giappone. Al volante delle vetture da 520 CV c’erano piloti di livello mondiale come Nicola Larini, Alessandro Nannini, Giancarlo Fisichella, Christian Danner, Bernd Schneider, Dario Franchitti, Jan Magnussen, Kurt Thiim, Klaus Ludwig, Hans-Joachim Stuck e J.J. Lehto, oltre al pilota Opel alla fine vittorioso, Manuel Reuter.

Un campionato turbolento: dal dominio iniziale alla rimonta di Nannini

Il corso della stagione fu turbolento. Reuter prese la testa della classifica con due vittorie nelle prime due gare a Hockenheim e al Nürburgring, mantenendo la posizione fino a settembre, quando fu colpito da una serie di sfortune: dopo una collisione al Nürburgring e un guasto al motore a Magny-Cours, dove un incendio danneggiò la sua Opel Calibra, Nannini recuperò 70 punti in quattro gare. Schneider prese poi la testa della classifica dopo le due gare del Mugello. Ma alla finale europea dell’ITC la situazione cambiò di nuovo: Schneider segnò zero punti a Hockenheim, mentre Reuter si aggiudicò 35 punti.

La festa che costò 10.000 dollari di multa

I festeggiamenti di Reuter ad Hockenheim sono ricordati ancora oggi: fermò la sua Opel Calibra sul rettilineo subito dopo la vittoria nella seconda gara, uscì dall’abitacolo e fu celebrato dalle decine di migliaia di tifosi Opel nel Motodrom esaurito. Un gesto che gli valse una multa di 10.000 dollari dalla FIA. «Ne è valsa la pena», ha dichiarato Manuel Reuter, pilota Opel nato a Magonza.

Caos nel viaggio verso il Brasile

I giorni prima e durante il penultimo weekend di gara dell’ITC furono estremamente stressanti per Opel e soprattutto per Manuel Reuter: la Opel Cliff-Calibra nera era già caduta durante il carico all’aeroporto di Francoforte, riportando due ammortizzatori rotti e due piegati. L’episodio fu il preludio a un weekend spettacolare e rischioso a San Paolo: durante il tragitto di circa 45 chilometri dall’aeroporto all’Autódromo José Carlos Pace, il convoglio di trasportatori ITC fu preso sotto il fuoco di un cecchino a un semaforo rosso in pieno giorno. Gli autisti dei camion risposero al fuoco e l’aggressore fuggì rapidamente, lasciando fori di proiettile nei mezzi. Nella stessa settimana, l’eroe locale Tony Kanaan, che aveva sostituito l’austriaco Alexander Wurz come pilota ospite Opel a San Paolo, fu derubato due volte per strada nella sua città natale.

La gara decisiva sotto la pioggia a San Paolo

Il weekend di gara non andò liscio nemmeno per Reuter: problemi con la messa a punto della Calibra e un incidente nelle prove libere del venerdì gli valsero un mediocre dodicesimo posto in griglia. Nella prima gara, su pista umida, Reuter duellò con l’avversario Bernd Schneider fino al traguardo, riuscendo a superarlo e a tagliare il traguardo in quarta posizione. Ma nella seconda manche, dopo una pausa di 20 minuti, la Opel Cliff-Calibra si rifiutò di partire, costringendo Reuter a scattare dalla corsia box. Quando il team Opel notò che Schneider aveva montato gomme slick sperando in un miglioramento del tempo, decise di fare lo stesso sulla Calibra: una scelta che si rivelò decisiva con l’aumentare della pioggia. Reuter recuperò posizione dopo posizione, chiudendo ancora quarto e conquistando il titolo.

Il racconto di Manuel Reuter

«All’inizio era piuttosto pericoloso, ho fatto escursioni in ghiaia due volte», ha raccontato Manuel Reuter. «Ma durante la gara, la nostra scelta di gomme si è rivelata quella giusta». Al traguardo, il pilota tedesco non credeva ai propri occhi: «Quando la mia squadra ha scritto la parola “Campione” sul display dell’abitacolo, ho chiesto prima se fossero sicuri e se non avessero calcolato male. Non potevo credere che avessimo vinto l’ultimo titolo ITC nella storia in questo weekend pieno di alti e bassi». Reuter ha ricordato anche le difficoltà tecniche della stagione precedente: «Il nostro problema più grande era la costanza. Nel corso della stagione 1995 ci rendemmo conto che avevamo troppa tecnologia complessa nella vettura. I buoni risultati arrivarono con la semplificazione della Calibra». Per il 1996, la Opel Calibra ricevette un nuovo motore più potente e il nuovo cambio semiautomatico Williams fu integrato solo quando funzionava perfettamente.

Il 1996 fu un momento culminante nella carriera di Manuel Reuter, che oltre al titolo ITC celebrò anche la sua seconda vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans. «L’ITC avrebbe meritato di continuare a esistere», ha dichiarato il pilota tedesco. «Il periodo della Classe 1 fu un’epoca speciale per tutti coloro che la vissero, sia per noi piloti che per i tecnici e i fan. Fu un periodo indimenticabile che potei vivere con la Opel allora. E il 1996 fu davvero un anno d’oro!»

Domande frequenti su Opel, Manuel Reuter e il titolo ITC 1996

Che cos’era il Campionato Internazionale Turismo (ITC)?

L’ITC era un campionato turismo di Classe 1 degli anni Novanta, nato dal DTM, considerato all’epoca la serie di corse tecnicamente più avanzata al mondo, con vetture da circa 520 CV e tecnologie di serie oggi impensabili in altre categorie.

Chi ha vinto il titolo ITC 1996?

Il titolo ITC 1996, l’ultimo della storia del campionato, è stato vinto da Manuel Reuter al volante della Opel Calibra V6 4×4 del team Opel Team Joest, con la vittoria decisiva ottenuta a San Paulo, in Brasile.

Quali case automobilistiche competevano nell’ITC?

Nell’ITC si affrontavano Opel con la Calibra V6 4×4, Alfa Romeo e Mercedes-Benz, con vetture a trazione integrale per Opel e Alfa Romeo contro la trazione posteriore della Mercedes.

Quanto era potente la Opel Calibra V6 4×4 dell’ITC?

Il motore V6 della Opel Calibra V6 4×4, limitato a 12.000 giri/min, sviluppava circa 520 CV, abbinati a un sistema di trazione integrale con differenziali controllati elettronicamente.

Quale altro titolo importante ha vinto Manuel Reuter nella sua carriera?

Oltre al titolo ITC 1996, Manuel Reuter ha conquistato due volte la 24 Ore di Le Mans, confermandosi tra i piloti tedeschi più vincenti della sua generazione nel motorsport endurance e turismo.

Perché il titolo ITC 1996 fu l’ultimo della storia del campionato?

L’ITC terminò dopo la stagione 1996 a causa degli elevatissimi costi tecnici della Classe 1, che avevano reso la serie insostenibile economicamente nonostante il livello tecnologico fosse tra i più avanzati al mondo.

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