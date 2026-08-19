Freelander 8: debutta il SUV di JLR-Chery, boom di ordini

Freelander è il nuovo marchio nato dalla collaborazione tra Jaguar Land Rover e Chery, pensato per rilanciare in Cina la storia del fuoristrada britannico adattandola al gusto e alle tecnologie del mercato asiatico. Il primo modello, la Freelander 8, ha aperto i preordini il 14 agosto 2026 e in appena 48 ore ha raccolto 10.000 ordini, un debutto commerciale che conferma l’interesse dei consumatori cinesi per il nuovo marchio.

Freelander, il marchio nato da Jaguar Land Rover e Chery

L’operazione Freelander punta a sfruttare l’eredità storica di Jaguar Land Rover, adattandola però alla capacità produttiva e alle competenze tecnologiche tipiche delle case automobilistiche cinesi, grazie alla partnership industriale con Chery. La Freelander 8, prima vettura del nuovo marchio, evolve dalla concept 97 presentata in precedenza e mantiene una silhouette squadrata che richiama chiaramente le proporzioni Land Rover, pur con un linguaggio stilistico modernizzato. La gamma colori, firmata dal direttore del design globale Phil Simmons, comprende le tonalità Thermal Lemon Gold, Streaming Silver e Twilight Purple.

Design esterno e abitacolo di lusso

Esteticamente la Freelander 8 sfoggia una calandra chiusa e fari anteriori rettangolari, coerenti con l’impostazione da SUV fuoristrada di lusso. All’interno spiccano un display remoto da 46,3 pollici e una console centrale a LED da 15,6 pollici, affiancati da pulsanti fisici con finitura testurizzata “Paris Nail” e da due manopole flottanti in cristallo ottico di grado K9 con 144 sfaccettature di precisione. La seconda fila di sedili offre due poltrone a gravità zero con funzioni di riscaldamento, ventilazione, massaggio e poggiapiedi, oltre a un tavolino estraibile, un frigorifero di bordo e uno schermo di intrattenimento a soffitto; la terza fila dispone di portabicchieri dedicati e sedute regolabili.

Foto: ufficiale Jaguar Land Rover / Chery

Piattaforma range extender da 800 Volt, ricarica in 12 minuti

La Freelander 8 non è un veicolo completamente elettrico, almeno in questa prima fase, ma adotta la tecnologia range extender: un motore a combustione quattro cilindri da 1,5 litri turbo ricarica una batteria CATL Freevoy agli ioni di litio da 60,3 kWh, che garantisce un’autonomia in modalità puramente elettrica di 310 km nel ciclo cinese CLTC. Quando entra in funzione il motore termico, il rumore percepito in abitacolo viene attenuato dal sistema di cancellazione attiva del rumore ENC. La piattaforma opera a 800 Volt con una capacità di ricarica rapida 6C, che consente di passare dal 20 all’80% di carica in circa 12 minuti.

Prestazioni: 818 CV e coppia di 8.000 Nm alle ruote posteriori

Il sistema a trazione integrale a doppio motore della Freelander 8 eroga una potenza combinata di 610 kW, pari a 818 CV, con una coppia massima dichiarata di 813 Nm, sufficiente per uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. Il motore posteriore, da 250 kW (335 CV) e dotato di cambio a due rapporti, genera invece una coppia massima alle ruote di 8.000 Nm, un valore che si riferisce alla coppia moltiplicata dalla riduzione del cambio e non al valore erogato direttamente dal motore elettrico. Il sistema di trazione integrale intelligente i-ATS, sviluppato insieme a Huawei Qiankun, gestisce tre bloccaggi (anteriore, centrale e posteriore), mentre lo sterzo posteriore attivo a ±10 gradi riduce il raggio di sterzata e abilita una modalità “crab walk” per le manovre laterali. L’impianto frenante conta su pinze fisse a sei pistoncini e dischi ventilati da 404 mm, con una distanza di frenata dichiarata di 35,7 metri.

Foto: ufficiale Jaguar Land Rover / Chery

Tecnologia di bordo: Snapdragon 8397 e guida assistita Huawei ADS 5

La Freelander 8 è tra le prime vetture al mondo a montare il nuovo chip automotive Qualcomm Snapdragon 8397, mentre l’intera gamma adotta il sistema di guida assistita Huawei Qiankun ADS 5. La combinazione tra hardware di ultima generazione e software di assistenza alla guida mira a posizionare il modello tra i SUV cinesi più avanzati dal punto di vista tecnologico, in un segmento dove la dotazione digitale è ormai un fattore competitivo tanto quanto le prestazioni meccaniche.

Prezzi e allestimenti: dai 50.000 ai 66.200 dollari

Il posizionamento di prezzo della Freelander 8 è elevato anche per gli standard cinesi. La gamma parte dalla versione “Large Five-Seater” a 339.900 yuan, circa 50.000 dollari, seguita dall’allestimento Pro a 349.900 yuan (51.500 dollari), dal Max a 379.900 yuan (55.900 dollari) e dal Max+ a 429.900 yuan (63.200 dollari). Al vertice della gamma si colloca la First Edition, in tiratura limitata a 1.000 esemplari, proposta al prezzo promozionale di 449.900 yuan, pari a circa 66.200 dollari.

Foto: ufficiale Jaguar Land Rover / Chery

10.000 ordini in 48 ore e ambizioni globali

Il riscontro commerciale immediato, con 10.000 ordini raccolti nelle prime 48 ore dall’apertura dei preordini, rappresenta un segnale incoraggiante per Jaguar Land Rover e Chery. Il marchio Freelander nasce con ambizioni che vanno oltre il mercato cinese: risultati commerciali solidi in Cina potrebbero infatti anticipare un’espansione della gamma verso altri continenti, sul modello di quanto già avvenuto per altri marchi nati dalla collaborazione tra case automobilistiche occidentali e produttori cinesi.

Domande frequenti su Freelander 8

Cos’è Freelander e chi la produce?

Freelander è un nuovo marchio automobilistico nato dalla joint venture tra Jaguar Land Rover e Chery, pensato per il mercato cinese e con l’obiettivo dichiarato di espandersi successivamente anche ad altri mercati globali.

Quanto costa la Freelander 8?

I prezzi in Cina partono da circa 50.000 dollari per la versione Large Five-Seater e arrivano fino a circa 66.200 dollari per la First Edition a tiratura limitata di 1.000 esemplari.

Che autonomia ha la Freelander 8?

In modalità puramente elettrica la Freelander 8 percorre circa 310 km nel ciclo CLTC, grazie alla batteria CATL da 60,3 kWh; oltre questa soglia interviene il motore a combustione 1,5 litri che funge da range extender.

Quanto tempo serve per ricaricare la batteria della Freelander 8?

Grazie alla piattaforma a 800 Volt e alla capacità di ricarica rapida 6C, la batteria passa dal 20 all’80% in circa 12 minuti.

Che potenza ha la Freelander 8?

Il sistema a trazione integrale eroga una potenza combinata di 818 CV (610 kW) e una coppia di 813 Nm, con uno 0-100 km/h coperto in 4,6 secondi.

La Freelander 8 arriverà anche fuori dalla Cina?

Al momento la commercializzazione è limitata al mercato cinese, ma Jaguar Land Rover e Chery hanno dichiarato ambizioni globali per il marchio Freelander, che potrebbero tradursi in un lancio in altri mercati in caso di risultati commerciali positivi in Cina.

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