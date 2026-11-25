Un sistema per superare l’esame di teoria per la patente di guida, attraverso aiuti dall’esterno per ricevere le risposte corrette ai quiz. Questo è quanto è stato scoperto dalla Guardia di Finanza del comando di Rieti, che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un cittadino extracomunitario ed alla denuncia per altre due persone. Con la fondata ipotesi si tratti di un sistema organizzato di assistenza fraudolenta, con candidati anche provenienti da altre regioni.

Due sistemi di frode

Erano due le modalità con cui veniva alterato lo svolgimento delle prove di esame. La prima prevedeva la presenza di microtelecamere nascoste sotto gli indumenti, con router sistemati nei calzini e dei minuscoli auricolari, praticamente invisibili, alle orecchie. Il candidato riprendeva i testi dei quiz e, dall’esterno, arrivavano le risposte corrette, permettendo così un facile superamento della prova teorica per la patente, in tempi anche particolarmente rapidi.

Anche il secondo metodo prevedeva degli elementi tecnologici, però sfruttava anche le funzionalità audio messe a disposizione dalla Motorizzazione Civile per agevolare la comprensione dei quesiti, per i candidati non italiani. Così quest’ultimi chiedevano la lettura audio dei test tramite le cuffie, in maniera assolutamente legale, ma era presente anche un piccolo auricolare (ovviamente non legale), collegato via Bluetooth ad un cellulare, che trasmetteva l’audio all’esterno. Potendo così consentire ai complici di fornire in tempo reale le risposte corrette alle domande.

Annullate le prove d’esame

Una volta scoperto questo sistema fraudolento, ovviamente, la Guardia di Finanza ha provveduto a sequestrare le schede degli esami ed a farle annullare, in modo da impedire potessero consentire ai candidati di utilizzarle per poter ottenere poi la patente, se superata la prova pratica. Il conseguimento fraudolento della patente può consentire la guida a persone prive delle necessarie conoscenze del Codice della Strada, con rischi per l’incolumità degli utenti della strada.

Come dicevamo, c’è il fondato sospetto si tratti non solo di casi isolati, ma di una vera e propria rete fraudolenta per consentire il superamento dell’esame a cittadini extracomunitari, residenti in Italia. Infatti, le perquisizioni hanno consentito di rinvenire numerose domande di partecipazione agli esami teorici, anche di candidati provenienti da altre regioni per sostenere poi gli esami alla Motorizzazione di Rieti, oltre a smartphone, SIM e materiale elettronico.

Un arresto e due denunce

L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di reato un cittadino extracomunitario, convalidato dall’Autorità Giudiziaria, ed alla denuncia di altri due soggetti. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti, proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità, visto che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

Come funzionava il sistema per superare fraudolentemente l’esame della patente?

La Guardia di Finanza di Rieti ha scoperto due differenti modalità per aiutare i candidati durante i quiz teorici. La prima prevedeva microtelecamere nascoste sotto gli indumenti, router sistemati nei calzini e minuscoli auricolari invisibili. Le immagini dei quesiti venivano trasmesse all’esterno, dove alcuni complici fornivano le risposte corrette in tempo reale.

Qual era il secondo metodo utilizzato per falsare l’esame?

Il secondo sistema sfruttava le funzionalità audio della Motorizzazione Civile, disponibili per agevolare la comprensione dei quesiti da parte dei candidati non italiani. Accanto alle cuffie regolari veniva utilizzato un piccolo auricolare Bluetooth collegato a un cellulare, che trasmetteva all’esterno l’audio delle domande, consentendo ai complici di suggerire le risposte.

Quali provvedimenti sono stati presi dalla Guardia di Finanza?

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato le schede degli esami e ne hanno disposto l’annullamento, impedendo che potessero essere utilizzate per ottenere la patente. Durante le perquisizioni sono stati inoltre trovati smartphone, SIM, materiale elettronico e numerose domande di partecipazione agli esami teorici.

Quante persone sono state coinvolte nell’operazione di Rieti?

L’attività investigativa ha portato all’arresto in flagranza di reato di un cittadino extracomunitario, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, e alla denuncia di altre due persone. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti, sono ancora in corso per verificare eventuali ulteriori responsabilità.

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