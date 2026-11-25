Torino, 25 novembre 2026 – Lancia è stata protagonista della Serata d’Apertura della 44ª edizione del Torino Film Festival, andata in scena al Teatro Regio di Torino. Nuova Lancia Gamma e Lancia Ypsilon hanno accompagnato ospiti e star sul red carpet, mentre una parata di vetture storiche ha celebrato i 120 anni di storia del Marchio.

Lancia protagonista della serata d’apertura al Teatro Regio

Lancia ha dato il via alla 44ª edizione del Torino Film Festival nella sua città natale, unendo cinema, eleganza italiana e oltre un secolo di patrimonio automobilistico. In qualità di Automotive Partner dell’evento, riconosciuto per la sua vocazione internazionale, il Marchio ha portato sul palcoscenico un racconto che coniuga passato e presente.

Nella cornice del Teatro Regio il Festival ha accolto personalità del cinema internazionale come John Travolta, Maria de Medeiros, Stephen Frears, Mike Newell e Margarethe von Trotta, ospiti della cerimonia inaugurale nel corso della quale sono stati assegnati i premi Stella della Mole.

Nuova Lancia Gamma e Lancia Ypsilon sul red carpet

Durante la serata Nuova Lancia Gamma e Lancia Ypsilon hanno accompagnato ospiti e star sul red carpet, portando nel cuore di Torino la visione contemporanea dell’eleganza italiana firmata Lancia. Si tratta di due vetture differenti ma complementari, accomunate da design ricercato, comfort, cura dei dettagli ed eleganza senza tempo.

La parata di vetture storiche e l’Aurelia B20 GT

La Serata d’Apertura è stata anche un momento d’incontro tra il presente di Lancia e il suo patrimonio storico. Una parata di vetture storiche Lancia provenienti da collezioni private ha celebrato i modelli che hanno scritto i 120 anni di storia del Marchio.

Arnaud Belloni, CEO dei brand FIAT, Abarth e Lancia, insieme a Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, hanno raggiunto la cerimonia a bordo di una Lancia Aurelia B20 GT, una delle espressioni più emblematiche della tradizione granturismo del Marchio, trasformando l’arrivo al Teatro Regio in un incontro simbolico tra passato e futuro.

Lancia e il cinema: un legame lungo decenni

Nel corso della sua storia le vetture Lancia hanno spesso superato il ruolo di semplici mezzi di trasporto per diventare elementi del racconto cinematografico. Emblematico il caso della Lancia Aurelia B24 Convertibile ne Il Sorpasso di Dino Risi (1962), al fianco di Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant. Un legame consolidato da numerose produzioni, da Herbie al rally di Monte Carlo fino al recente Race for Glory – Audi vs. Lancia.

La mostra fotografica “Lancia e il cinema. Eleganza in movimento”

In occasione del Festival Lancia ha realizzato la mostra fotografica “Lancia e il cinema. Eleganza in movimento”. Le fotografie, scattate tra gli anni Cinquanta e Settanta, ritraggono celebri attrici e icone del cinema internazionale accanto a vetture che hanno segnato la storia del Marchio, dall’Aurelia alla Flaminia, passando per la Flavia e la Fulvia.

Tra le immagini esposte figurano Brigitte Bardot accanto a una Lancia Flaminia Berlina, Catherine Spaak con alcuni modelli Lancia, Britt Ekland sulla Flavia Convertibile e Celina Cely al fianco della sua Aurelia B24 Convertibile. Il percorso si chiude con la Aurelia B24S Convertibile protagonista de Il Sorpasso, diventata una delle immagini automobilistiche più iconiche del cinema italiano.

Nel 2026 la mostra assume un significato speciale perché la 44ª edizione del Festival dedica una retrospettiva a Marilyn Monroe nel centenario della sua nascita.

120 anni di Lancia: l’anniversario del 27 novembre

La partnership si inserisce nelle celebrazioni per il 120° anniversario di Lancia, una storia iniziata a Torino il 27 novembre 1906. Il Festival si svolge a pochi giorni da questa data e, attraverso il ruolo di Automotive Partner, il Marchio rafforza il legame con Torino e con i mondi del cinema, dell’arte e della cultura. Lo slogan scelto per l’occasione è “Lancia. L’eleganza va in scena.”.

Domande frequenti su Lancia e il Torino Film Festival

Che ruolo ha Lancia al 44° Torino Film Festival?

Lancia è Automotive Partner della 44ª edizione del Torino Film Festival ed è stata protagonista della Serata d’Apertura al Teatro Regio di Torino.

Quali vetture Lancia hanno accompagnato gli ospiti sul red carpet?

Sul red carpet della serata inaugurale sono state utilizzate Nuova Lancia Gamma e Lancia Ypsilon.

Su quale auto sono arrivati Arnaud Belloni e Roberto Giolito?

Arnaud Belloni, CEO dei brand FIAT, Abarth e Lancia, e Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, sono arrivati al Teatro Regio a bordo di una Lancia Aurelia B20 GT.

Che cos’è la mostra “Lancia e il cinema. Eleganza in movimento”?

È una mostra fotografica realizzata per la 44ª edizione del Festival: raccoglie scatti degli anni Cinquanta e Settanta di attrici e icone del cinema accanto a vetture Lancia come Aurelia, Flaminia, Flavia e Fulvia.

Quando si celebra il 120° anniversario di Lancia?

Lancia nasce a Torino il 27 novembre 1906: il 27 novembre 2026 ricorre quindi il 120° anniversario del Marchio.

A chi è dedicata la 44ª edizione del Torino Film Festival?

La 44ª edizione è dedicata a Marilyn Monroe, con una retrospettiva per il centenario della nascita (2026).

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