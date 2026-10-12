GAC al Salone di Parigi 2026: sei modelli e il debutto di GAC CARE+

AION UT, UT Cross, AION V, HYPTEC HT, GS7 PHEV e GN8 HEV, più il nuovo servizio GAC CARE+

di Redazione12 Ottobre, 2026

GAC AION UT

GAC porta al Mondial de l’Auto di Parigi sei modelli e presenta GAC CARE+, tra design a Milano, produzione a Graz e distribuzione italiana con ATFlow.
AION UT di GAC, distribuita in Italia da ATFlow

GAC partecipa alla 91ª edizione del Mondial de l’Auto di Parigi (12-18 ottobre, Paris Expo Porte de Versailles) con il tema “Engineering for Better Life”. Il gruppo di Guangzhou, distribuito in Italia da ATFlow, porta sullo stand sei modelli e presenta GAC CARE+, il nuovo ecosistema di servizi.

La line-up: da AION UT a GN8

AION UT è una compatta elettrica di segmento B con passo di 2.750 mm e bagagliaio da oltre 320 litri. Ha processore Qualcomm SA8155, display da 14,6″ e 8,88″ e batteria “Magazine” da 60 kWh, per fino a 430 km di autonomia WLTP. AION UT Cross, progettata dal GAC Advanced Design Milano, ha lo stesso passo, un bagagliaio da oltre 350 litri e fino a 400 km WLTP, con ricarica dal 30% all’80% in 24 minuti.

AION V ha passo di 2.775 mm, bagagliaio da 427 litri e Butterfly Seats con ventilazione, riscaldamento e massaggio. La batteria da 75,26 kWh dichiara fino a 510 km WLTP e la ricarica dal 10% all’80% in 24 minuti.

AION V di GAC, distribuita in Italia da ATFlow
AION V, SUV elettrico con fino a 510 km WLTP

HYPTEC HT è un SUV sportivo fastback con porte frameless, in versione elettrica o range extender. La variante AWD arriva a 370 kW e accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi; tra i dettagli, un sedile passeggero Zero Gravity.

HYPTEC HT, il SUV sportivo fastback di GAC
HYPTEC HT, SUV fastback elettrico o range extender

GAC GS7 PHEV è il nuovo Luxury Super SUV sulla piattaforma EV+, con tecnologia “One Vehicle, Two Modes”: Intelligent Hybrid e Super Range Extender gli permettono di funzionare come elettrica pura, plug-in hybrid o range extender. Chiude la line-up la GN8 115 AWD HEV, pensata per il trasporto executive e familiare, lunga 5.264 mm con passo di 3.070 mm.

Una strategia europea tra Milano e Graz

GAC punta sull’Europa con la piattaforma ADiGO SPACE, l’architettura elettronica X-SOUL 4.0 e la famiglia di propulsori elettrificati ADiMOTION (HEV, PHEV e REEV). Il Milan Advanced Design Centre è già operativo, il centro europeo di ricerca e sviluppo entrerà pienamente in funzione nel 2027. Completano il quadro la produzione locale a Graz, in Austria, il centro logistico ricambi nei Paesi Bassi e una rete di vendita e assistenza in espansione. Il gruppo ha superato i 30 milioni di veicoli prodotti e venduti nel mondo.

GAC CARE+: l’ecosistema di servizi

Debutta a Parigi GAC CARE+, basato sulla filosofia “Always There, Always Care”, per accompagnare i clienti lungo tutto il ciclo di vita del veicolo. Tra i vantaggi indicati: assistenza stradale europea, un’estesa copertura di garanzia, supporto tecnico specializzato, aggiornamenti software over-the-air e una piattaforma digitale per gestire da remoto numerose funzioni dell’auto.

Domande frequenti su GAC al Salone di Parigi 2026



Quali modelli porta GAC al Salone di Parigi 2026?

Sei: AION UT, AION UT Cross, AION V, HYPTEC HT, GAC GS7 PHEV e GAC GN8 HEV.

Chi distribuisce GAC in Italia?

ATFlow, società al 100% del Gruppo Autotorino.

Quanta autonomia ha AION V?

Fino a 510 km WLTP con la batteria da 75,26 kWh; la ricarica dal 10% all’80% richiede 24 minuti.

Che cos’è GAC CARE+?

Il nuovo ecosistema globale di servizi del marchio: assistenza stradale europea, garanzia estesa, supporto tecnico, aggiornamenti OTA e piattaforma digitale.

Quanto è potente HYPTEC HT?

La versione AWD sviluppa fino a 370 kW e accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi.

Dove si progetta e produce GAC in Europa?

Il design è al Milan Advanced Design Centre, già operativo; la produzione locale è a Graz, in Austria, e il centro di R&S europeo sarà pienamente attivo nel 2027.

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