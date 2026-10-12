Lancia a Parigi con la Nuova Gamma: ordini aperti in Europa

Lancia torna al Salone di Parigi con una gamma più ampia e porta per la prima volta a un salone internazionale la Nuova Lancia Gamma, fastback crossover lunga 4,67 metri proposta in versione Hybrid e 100% elettrica. Gli ordini si aprono oggi in tutti i mercati europei del marchio.

Nuova Lancia Gamma

Cinque vetture sullo stand, nel segno di “Grace & Grit”

Al centro dello stand la Nuova Gamma si presenta in tre interpretazioni: Hybrid, BEV e HF Integrale. Accanto a lei, Ypsilon HF e Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il binomio “Grace & Grit” riassume l’identità del marchio: eleganza, comfort e raffinatezza da un lato, carattere tecnologico e sportivo dall’altro, un’anima che nel 2026 ha già portato Lancia al titolo Team WRC2.

La Gamma LX Hybrid (1.2 Hybrid da 145 CV) sfoggia la livrea Ametista Grey con tetto in vetro nero e interni Quarzo White. La Gamma LX BEV punta sul Blue Lancia, ripreso nell’abitacolo con sedili Glow-tech. La Gamma HF Integrale, elettrica da 375 CV, è in Ossidiana Black con interni Bio-tech Green e sedili HF Racing Green. In mostra anche Ypsilon HF da 280 CV, in White con tetto nero e sedili HF in ECONYL lavorati al laser.

Design “Made of Italy” e omaggio alla prima Gamma

Con passo di 2,79 metri, la Nuova Gamma riporta Lancia nel segmento C. È disegnata e sviluppata in Italia e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. Il debutto cade a cinquant’anni dalla nascita della prima Gamma, nel 1976, una delle nove icone storiche che ispirano la nuova era del marchio. Il frontale è dominato dal Calice Lancia illuminato, mentre dietro spiccano la firma luminosa a T e gli elementi aerodinamici flottanti che rileggono le “Veneziane” della Gamma degli anni ’70.

Nuova Lancia Gamma, design e proporzioni

Aerodinamica, spazio e tecnologia a bordo

Il Cx di 0,25 è indicato come best in class e contribuisce ad autonomia, silenziosità e comfort alle alte velocità. Il bagagliaio offre 560 litri. Gli interni seguono il concetto di “Italian Home Feeling”, con il “coffee table”, l’illuminazione ambientale Lancia Glow e oltre il 60% delle superfici estetiche in materiali sostenibili. La tecnologia ruota attorno al display centrale da 16” e a S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), interfaccia che riunisce audio, climatizzazione e luci, controllabili da touchscreen o a voce.

Motorizzazioni e autonomia

La versione Hybrid da 145 CV promette oltre 1.000 km di autonomia complessiva. Tra le elettriche, la BEV da 230 CV supera i 540 km e la Long Range da 245 CV oltre 740 km. In cima alla gamma la Gamma HF Integrale da 375 CV, con architettura Dual Motor (un modulo elettrico per ciascun assale) e fino a 675 km di autonomia.

Il ritorno nei rally e il Lancia Day 2027

Sullo stand la Ypsilon Rally2 HF Integrale ricorda il rientro ufficiale nel FIA World Rally Championship, con 10 titoli Costruttori all’attivo, sei dei quali consecutivi dal 1987 al 1992, e il titolo Team WRC2 conquistato già nel primo anno. Il programma coinvolge anche le categorie ERC4 e Junior ERC. Nei primi mesi del 2027 è previsto un Lancia Day dedicato a prodotto, identità del marchio e prossime tappe; il 27 novembre ricorrerà il 120° anniversario della fondazione.

Domande frequenti sulla Nuova Lancia Gamma

Quanto è lunga la Nuova Lancia Gamma?

4,67 metri, con un passo di 2,79 metri. È una fastback crossover del segmento C.

Dove viene prodotta la Nuova Lancia Gamma?

Nello stabilimento Stellantis di Melfi; è disegnata e sviluppata in Italia.

Quali motorizzazioni offre?

Una Hybrid da 145 CV e tre versioni elettriche: 230 CV, Long Range da 245 CV e HF Integrale da 375 CV.

Quanta autonomia ha?

Oltre 1.000 km la Hybrid, oltre 540 km la BEV da 230 CV, oltre 740 km la Long Range e fino a 675 km la HF Integrale.

Quanto è capiente il bagagliaio?

560 litri.

Quando si può ordinare?

Gli ordini sono aperti da oggi in tutti i mercati europei Lancia.

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