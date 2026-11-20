Mazda conferma il proprio buon risultato nel rapporto AUTO BILD TÜV: dopo la vittoria della Mazda2 lo scorso anno, è la Mazda CX-60 a essere nominata vincitrice assoluta dell’edizione 2027. Con il tasso più basso di difetti gravi tra tutti i modelli di vettura fino a tre anni di età, il crossover Mazda ha ottenuto una convincente vittoria generale e il primo posto anche nella categoria SUV.

Solo il 2,3% di difetti gravi al primo controllo tecnico

Solo il 2,3% delle Mazda CX-60 ispezionate ha presentato difetti gravi in occasione del primo controllo tecnico periodico obbligatorio: si tratta del dato più basso in assoluto e nella categoria dei veicoli fino a tre anni di età. Per confronto, il tasso medio di difetti in questa fascia d’età è del 6,4%, mentre il modello peggiore ha fatto registrare un tasso del 18,5%.

Il rapporto AUTO BILD TÜV viene pubblicato ogni anno dagli enti di ispezione tedeschi TÜV in collaborazione con la rivista automobilistica AUTO BILD. Fornisce una valutazione significativa sulla qualità a lungo termine delle gamme di modelli più diffuse, offrendo indicazioni affidabili sia a chi acquista un’auto usata sia a chi acquista un’auto nuova.

L’ultima edizione del rapporto AUTO BILD TÜV copre 118 modelli di veicoli più diffusi e si basa sull’analisi di quasi 9,7 milioni di ispezioni di revisione obbligatorie condotte in Germania tra luglio 2025 e giugno 2026.

Siamo orgogliosi di vedere la Mazda CX-60 nominata vincitrice assoluta del rapporto AUTO BILD TÜV 2027. Introdotta nel 2022, la Mazda CX-60 ha dimostrato un’affidabilità notevole al primo controllo tecnico obbligatorio. Questo risultato sottolinea ancora una volta l’elevata qualità dei veicoli Mazda. Wojciech Halarewicz, Vice President Sales & Customer Service di Mazda Motor Europe

Domande frequenti su Mazda CX-60 e rapporto AUTO BILD TÜV

Che percentuale di difetti gravi ha registrato la Mazda CX-60?

Solo il 2,3% delle Mazda CX-60 ispezionate ha presentato difetti gravi al primo controllo tecnico obbligatorio, il dato più basso tra tutti i modelli fino a tre anni di età.

Cos’è il rapporto AUTO BILD TÜV?

È un rapporto pubblicato ogni anno dagli enti di ispezione tedeschi TÜV in collaborazione con la rivista AUTO BILD, basato sulle ispezioni di revisione obbligatorie condotte in Germania, che valuta la qualità a lungo termine dei modelli di auto più diffusi.

Quale altro modello Mazda aveva vinto il rapporto l’anno precedente?

Nell’edizione precedente la vittoria era andata alla Mazda2.

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