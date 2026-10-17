Gasolio, in autostrada sfiora i 2,3 euro al litro

Nuovi rincari per il gasolio, che in autostrada sfiora i 2,3 euro al litro. Secondo i dati diffusi dal Mimit, rilevati dall’Osservatorio sui prezzi, il prezzo medio self sulla rete autostradale è di 2,296 euro al litro, in aumento rispetto ai 2,278 del giorno precedente.

I prezzi medi: autostrada e rete ordinaria

In autostrada la benzina self è al prezzo medio di 2,050 euro al litro. Sulla rete stradale nazionale il prezzo medio self è pari a 2,030 euro al litro per la benzina e 2,257 euro al litro per il gasolio.

Codacons: gasolio quasi +40% in un anno

«Il prezzo medio del gasolio sfiora un +40% rispetto allo scorso anno. Il pieno costa 32 euro in più. Che fine hanno fatto le accise mobili?», denuncia il Codacons alla luce dei nuovi dati del Mimit. Secondo l’associazione dei consumatori, «nonostante gli sconti e il price cap avviati da alcune compagnie petrolifere», un litro di gasolio costa oggi 63,3 centesimi in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con un aumento del 39% che porta un pieno sulla rete ordinaria a costare 31,65 euro in più.

La benzina, sempre su base annua, è rincarata del 19,7%, pari a un maggior esborso di 16,7 euro sul pieno. Il Codacons ricorda anche le accise mobili annunciate dal governo, che sarebbero dovute scattare il 6 ottobre utilizzando il maggior gettito Iva per ridurre i listini alla pompa.

Il conto energetico: oltre 200 miliardi nel 2026

L’aumento dei prezzi rischia di pesare ulteriormente sui bilanci di imprese e famiglie. Secondo la CNA, il conto di benzina, gasolio, elettricità e gas potrebbe superare i 200 miliardi di euro nel 2026, con prezzi finali medi superiori del 20% rispetto al 2025. La spesa raggiungerebbe circa 206 miliardi, oltre 33 miliardi in più rispetto ai 172,5 miliardi stimati per lo scorso anno, un livello superiore persino al 2022, quando la spesa energetica per famiglie e imprese arrivò a 202 miliardi.

Per le famiglie italiane la CNA stima in media un incremento di spesa di oltre 500 euro su base annuale, mentre per l’intera platea delle imprese l’aggravio supera i 4.500 euro. Con un aumento del 10% dei prezzi finali medi di elettricità e gas e i prezzi dei carburanti confermati ai livelli attuali, il conto complessivo arriverebbe a circa 195 miliardi (+22,6 miliardi sul 2025). Con un aumento del 30% la spesa salirebbe a circa 217 miliardi, quasi 44,5 miliardi in più.

Domande frequenti sui prezzi del gasolio

Quanto costa oggi il gasolio in autostrada?

Secondo i dati del Mimit il prezzo medio self in autostrada è di 2,296 euro al litro, in aumento rispetto ai 2,278 del giorno precedente.

Qual è il prezzo medio sulla rete ordinaria?

Il prezzo medio self sulla rete stradale nazionale è di 2,257 euro al litro per il gasolio e 2,030 euro al litro per la benzina.

Di quanto è aumentato il gasolio in un anno?

Secondo il Codacons costa 63,3 centesimi in più al litro rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a +39%.

Quanto costa in più un pieno di gasolio?

Sempre secondo il Codacons, un pieno sulla rete ordinaria costa 31,65 euro in più rispetto a un anno fa. Per la benzina il maggior esborso è di 16,7 euro (+19,7%).

Che cosa sono le accise mobili citate dal Codacons?

Sono la misura annunciata dal governo che, secondo l’associazione, sarebbe dovuta scattare il 6 ottobre usando il maggior gettito Iva per ridurre i listini dei carburanti alla pompa.

Quanto potrebbe costare l’energia nel 2026 secondo la CNA?

Il conto di carburanti, elettricità e gas potrebbe superare i 200 miliardi di euro, circa 206 miliardi, oltre 33 miliardi in più rispetto ai 172,5 miliardi stimati per il 2025.

5/5 - (1 vote)