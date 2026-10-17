AlixPartners: Parigi, usato e Cina, le previsioni per il 2027

AlixPartners ha condiviso con la stampa di settore una lettura dello stato di salute dell’automotive articolata in quattro temi. L’obiettivo, spiega Gianluca Di Loreto, Partner & Managing Director della società, è stato «connettere i puntini» dell’ultimo anno per trarre le prime conclusioni su che cosa aspetta il settore nel 2027.

Salone di Parigi: ritorno di fiamma, ora l’esecuzione

Secondo AlixPartners, il Salone di Parigi ha portato un ritorno di fiamma per il settore auto, con numerose proposte da parte delle Case europee, anche se ancora allo stato prototipale: quanto basta, però, per riaccendere la speranza. Ora tocca alla fase di esecuzione, con i compiti non ancora fatti «in classe» da svolgere «a casa».

I numeri del settore: mercato timido e sovra-capacità

Il mercato mondiale ed europeo resta molto timido, con un crollo importante delle vendite in Cina, un mercato che mostra i primi segnali di assestamento e lascia intravedere un 2027 «di passione». Il problema più grosso rimane, secondo AlixPartners, la sovra-capacità produttiva mondiale, che mette a rischio i bilanci dei costruttori, anche cinesi.

Business usato: quando il nuovo soffre

In Italia il mercato dell’usato mostra timidi segnali di crescita, legati anche ai prezzi elevati del nuovo, che creano difficoltà al ceto medio. Non mancano rischi e opportunità legati, per esempio, ai valori residui, in sofferenza per le vetture BEV. L’invecchiamento del parco circolante, tra auto e veicoli professionali, spinge comunque a favore dell’usato e del mercato dei ricambi indipendenti: un messaggio rivolto a costruttori e dealer.

Espansione cinese: -15% attesa nel 2026

La Cina soffre in casa, con vendite attese in calo del 15% nel 2026, e prova a rifarsi all’estero, esportando quanto possibile in Europa e nel mondo. Non solo BEV: in maggioranza si tratta di auto con motore termico, tra ICE e ibride PHEV e HEV.

Domande frequenti sull’analisi AlixPartners

Quali temi ha affrontato AlixPartners con la stampa?

Quattro: le prime riflessioni dal Salone di Parigi, i numeri del settore, il business dell’usato e l’espansione cinese.

Che cosa lascia intravedere il 2027?

Secondo AlixPartners, un 2027 «di passione», con un mercato cinese che mostra i primi segnali di assestamento ma resta in difficoltà.

Qual è il problema principale del settore?

La sovra-capacità produttiva mondiale, che sta mettendo a rischio i bilanci dei costruttori, anche cinesi.

Perché l’usato può crescere in Italia?

Per i prezzi elevati del nuovo, che creano difficoltà al ceto medio, e per l’invecchiamento del parco circolante di auto e veicoli professionali.

Che cosa succede ai valori residui delle BEV?

Secondo AlixPartners sono in sofferenza per le vetture BEV, con rischi e opportunità per il mercato dell’usato.

Quanto caleranno le vendite in Cina nel 2026?

Si attende un calo del 15%, con i costruttori cinesi che cercano di esportare in Europa e nel mondo, in maggioranza auto con motore termico (ICE e ibride PHEV e HEV).

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