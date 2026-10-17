Urso: «Mirafiori, pronti a sostenere un secondo modello»

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, torna sul futuro dello stabilimento Stellantis di Mirafiori e si dice pronto a sostenere la possibilità di produrre un secondo modello. Il ministro cita anche i dati sulla produzione nei siti italiani del gruppo, cresciuta del 28,3% nei primi nove mesi dell’anno.

Mirafiori: «Pronti a sostenere un secondo modello»

«Negli ultimi mesi ho parlato più volte con Stellantis per aumentare le potenzialità produttive dello stabilimento di Mirafiori», dichiara Urso. Il ministro trova «un riscontro positivo nelle dichiarazioni del nuovo CEO di Fiat, Arnaud Belloni, sulla possibilità di produrre un secondo modello»: «Siamo pronti a sostenere questa opportunità con gli strumenti a nostra disposizione».

Produzione +28,3% e meno cassa integrazione

Secondo Urso, nei primi nove mesi dell’anno la produzione negli stabilimenti italiani di Stellantis è aumentata del 28,3% rispetto all’anno precedente. Il ricorso alla cassa integrazione si è ridotto di oltre il 30% e il beneficio è stato immediato anche per la filiera automotive, con contratti per almeno 7 miliardi di euro destinati alle imprese italiane.

Per il ministro è un risultato importante «se si pensa che altrove in Europa gli stabilimenti vengono chiusi e i licenziamenti vengono annunciati».

Le regole europee

Urso riconosce però che «vi è senz’altro ancora molto da fare, soprattutto rispetto ad alcune regole europee che hanno portato alla crisi del comparto e al collasso di quelle aziende che hanno perseverato nell’ideologia del tutto elettrico».

Domande frequenti sulle dichiarazioni di Urso su Mirafiori

Che cosa ha detto Urso su Mirafiori?

Il ministro ha spiegato di aver parlato più volte con Stellantis per aumentare le potenzialità produttive dello stabilimento e di essere pronto a sostenere, con gli strumenti a disposizione, la possibilità di produrre un secondo modello.

Di quale secondo modello si parla?

Urso si riferisce alle dichiarazioni del nuovo CEO di Fiat, Arnaud Belloni, sulla possibilità di produrre un secondo modello a Mirafiori. Nelle sue parole non vengono indicati dettagli sul modello.

Di quanto è cresciuta la produzione di Stellantis in Italia?

Del 28,3% nei primi nove mesi dell’anno rispetto all’anno precedente, secondo il ministro.

Come è cambiato il ricorso alla cassa integrazione?

Si è ridotto di oltre il 30%, con un beneficio immediato anche per la filiera automotive.

Quanto valgono i contratti per la filiera italiana?

Almeno 7 miliardi di euro, destinati alle imprese italiane, secondo Urso.

Che cosa chiede Urso sulle regole europee?

Il ministro indica che c’è ancora molto da fare rispetto ad alcune regole europee che, a suo giudizio, hanno portato alla crisi del comparto e al collasso delle aziende che hanno perseverato nell’«ideologia del tutto elettrico».

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