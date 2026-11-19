Geely racconta la nuova E2, la compatta 100% elettrica del segmento B, attraverso il linguaggio dell’arte e dell’illustrazione contemporanea. Il brand ha affidato ad Antonio Colomboni, in arte ScombinAnto, l’interpretazione creativa della campagna dedicata al lancio italiano del modello, nata attorno al concept “Geely E2. Ridisegna l’utilitaria”.

Dopo essere diventata protagonista assoluta del proprio mercato in Cina, Geely E2 arriva in Italia con un posizionamento preciso: l’utilitaria senza compromessi, in cui sicurezza, comfort e contenuti tecnologici da segmento alto si uniscono al piacere del design. Il progetto creativo firmato da Colomboni mette in dialogo due mondi apparentemente distanti, quello dell’automobile, con i suoi spazi e le sue funzioni, e quello dell’illustrazione, capace di trasformare la percezione degli oggetti e degli ambienti quotidiani: partendo dalle fotografie della E2 e dei suoi ambienti, l’artista interviene sulle immagini con forme geometriche, cromie decise e composizioni grafiche, trasformando scenari familiari in ambientazioni dal forte impatto visivo, mentre l’automobile resta sempre al centro della composizione.

Chi è Antonio Colomboni, in arte ScombinAnto

Artista, illustratore e art director, Antonio Colomboni ha sviluppato negli anni uno stile riconoscibile fatto di geometrie, simmetrie, colori vivaci e accostamenti inaspettati: un’estetica pop e contemporanea che ha trovato spazio anche in collaborazioni internazionali, tra cui quella con Toiletpaper Magazine. Milanese d’adozione, dopo aver vissuto tra Olanda, Spagna, Africa e America, Colomboni porta avanti da anni anche il progetto “Ritratti Modulari”, con cui crea ritratti astratti delle persone partendo da moduli grafici realizzati con timbri fatti a mano. Tra le sue collaborazioni figurano Kenzo, Lavazza, Mac Cosmetics e Ike, oltre alla Limited Edition “Nutella Buongiorno” di Ferrero realizzata nel 2026 in collaborazione con ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo.

Le parole di Jameel Motors

Con Geely E2 vogliamo proporre una lettura dell’automobile che vada oltre la sua dimensione funzionale. Un’auto è un oggetto che appassiona, entra nella vita delle persone, ne accompagna le esperienze quotidiane e contribuisce a definirne lo stile: non dobbiamo più accettare compromessi, anche quando scegliamo l’auto per tutti i giorni. Per questo abbiamo voluto utilizzare un linguaggio diverso, capace di raccontare le funzionalità del prodotto e il mondo con cui interagisce attraverso il design contemporaneo. La collaborazione con Antonio Colomboni interpreta questa volontà: raccontare la mobilità attraverso prospettive nuove, valorizzando anche il talento creativo italiano. Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors per Geely e Zeekr

Con questa collaborazione, Geely affianca al racconto di prodotto una prospettiva culturale e visiva, coinvolgendo un interprete della creatività italiana e portando il linguaggio dell’illustrazione contemporanea all’interno della comunicazione automotive. In Italia il marchio è presente dal luglio 2025, distribuito da Jameel Motors Italia con una rete nazionale di punti vendita e assistenza e una gamma articolata su motorizzazioni ibride plug-in e cento per cento elettriche, di cui la E2 rappresenta l’accesso più compatto.

Domande frequenti su Geely E2 e Antonio Colomboni

Chi ha curato la campagna creativa della Geely E2?

La campagna è firmata da Antonio Colomboni, artista e illustratore italiano noto come ScombinAnto, incaricato da Geely di reinterpretare in chiave illustrativa gli ambienti e l’immaginario della nuova E2.

Che cos’è la Geely E2?

Geely E2 è la compatta 100% elettrica del segmento B del brand, già protagonista del mercato cinese e proposta in Italia come “l’utilitaria senza compromessi”, con sicurezza, comfort e tecnologia da segmento superiore.

Qual è il concept della campagna Geely E2?

Il progetto prende forma attorno al claim “Geely E2. Ridisegna l’utilitaria”, che riassume il posizionamento del modello e l’approccio creativo scelto da Geely per raccontarlo.

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