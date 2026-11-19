Volkswagen svela in anteprima mondiale la nuova T-Roc R, il modello più potente della gamma T-Roc di seconda generazione. Il nuovo SUV ad alte prestazioni abbina un inedito turbo benzina mild hybrid da 245 kW (333 CV) a una trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring, sviluppata da Volkswagen R. La T-Roc R accelera da 0 a 100 km/h in appena 5 secondi grazie alla trazione integrale e al Launch Control di serie, raggiungendo una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente): è così il SUV Volkswagen attualmente più potente sul mercato europeo. Il lancio sul mercato è previsto nel primo trimestre del 2027.

Come la Golf R e i modelli R che l’hanno preceduta, anche la nuova T-Roc R nasce all’insegna dello spirito “Born On The Racetrack”: trazione, freni e assetto sono stati testati e tarati in pista per portare su strada il massimo potenziale dinamico della vettura. Oltre alla modalità R tipica dei modelli Volkswagen R, la T-Roc R è dotata di serie di altri due profili di guida speciali, Special e Drift: il primo pensato appositamente per il Nordschleife del Nürburgring, il secondo per una guida in derapata controllata in stile rally su percorsi chiusi.

Indice

Il motore della T-Roc R: EA888 evo5 mild hybrid da 333 CV

Sotto il cofano della T-Roc R lavora l’ultima evoluzione del quattro cilindri turbo a iniezione diretta EA888, nella variante mild hybrid con tecnologia a 48 volt concepita per la norma Euro 7. Nella T-Roc 2.0 eTSI 4MOTION questo propulsore sviluppa 150 kW (204 CV); nella T-Roc R, grazie a interventi interni al motore, la potenza sale di 95 kW (129 CV) arrivando a 245 kW (333 CV), erogati tra 5.750 e 6.500 giri/min. La coppia massima è di 420 Nm, disponibile su un’ampia fascia di regimi compresa tra 1.900 e 5.250 giri/min. Una delle novità principali è il compressore elettrico (EAV), azionato dal sistema a 48 volt e utilizzato in parallelo al turbocompressore VTG a geometria variabile: garantisce una spinta immediata anche ai bassi regimi, eliminando di fatto il turbo lag.

Tipicamente R è anche la gestione dell’avviamento: se il conducente preme il tasto Engine/Start senza azionare il freno per almeno 1,5 secondi e poi avvia il motore premendo il pedale del freno, il regime di avviamento sale automaticamente fino a 3.000 giri/min per qualche istante, accompagnato dal rombo dello scarico sportivo e dal caratteristico rumore di backfire in decelerazione. Il sistema a 48 volt con alternatore-starter a cinghia, inoltre, consente un elevato recupero di energia in frenata e decelerazione, permettendo di spegnere spesso il motore in veleggiamento per risparmiare carburante: la potenza viene poi trasmessa a un cambio a doppia frizione DSG a 7 marce e alla trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring.

La trazione integrale 4MOTION con Torque Splitter

A differenza della T-Roc 2.0 eTSI 4MOTION, che trasmette la forza motrice al retrotreno tramite una frizione multidisco in rapporto fisso 50:50 tra le ruote posteriori, la T-Roc R adotta il Torque Splitter sviluppato da Volkswagen R: una trasmissione posteriore che ripartisce la coppia in modo variabile non solo tra asse anteriore e posteriore, ma anche tra le due ruote posteriori. In curva, la ruota esterna può così sfruttare fino al 100% della coppia disponibile, riducendo il raggio di curvatura ed evitando il sottosterzo per un comportamento di marcia più agile. L’intensità della ripartizione dipende dall’angolo di sterzata, dalla posizione del pedale dell’acceleratore, dall’accelerazione laterale, dal rapporto di imbardata e dalla velocità di marcia. Una nuova generazione di software per il Torque Splitter migliora inoltre il comportamento “µ-split”, ovvero l’accelerazione e la frenata su un fondo con aderenza molto diversa tra lato sinistro e lato destro.

Assetto DCC e profili di guida: 7+2 modalità

La T-Roc R monta di serie l’assetto sportivo adattivo DCC, con asse anteriore MacPherson e posteriore a bracci multipli, impianto frenante da 18 pollici e sterzo progressivo di serie. Rispetto alla versione eTSI, l’assetto è stato rivisto con portacuscinetti ruote ad alte prestazioni sull’asse anteriore, molle supplementari più corte, supporti dei gruppi sospensione e degli ammortizzatori più rigidi, rigidità delle molle incrementata e una barra stabilizzatrice posteriore più rigida, oltre a un sistema di valvole dedicato e set di dati specifici per sterzo progressivo, DCC e Vehicle Dynamics Manager, l’unità centrale che coordina differenziale elettronico XDS, ammortizzatori DCC e trazione integrale.

Il conducente ha a disposizione 7+2 profili di guida: Eco, Comfort, Sport, Snow, Offroad, Race e Individual, oltre a Special e Drift, questi ultimi selezionabili da un sottomenu del profilo Race. Il profilo Race, attivabile anche con il nuovo tasto R blu sul volante, massimizza le prestazioni e mantiene il turbocompressore VTG precondizionato per una risposta più spontanea all’acceleratore. Special, tarato sul Nordschleife del Nürburgring, rende l’assetto DCC meno rigido per il massimo contatto con il manto ondulato del circuito tedesco e permette anche la disattivazione manuale dell’ESC. Drift, infine, consente derapate controllate su percorsi chiusi grazie alla modalità ESC Sport e alla ripartizione della coppia tramite la trazione integrale; la sua attivazione richiede sempre una conferma tramite il sistema di infotainment, per limitarne l’uso a strade non pubbliche.

Gli esterni: dettagli R, scarico Akrapovič e cerchi Zandvoort

Nel frontale della T-Roc R spicca la presa d’aria ridisegnata nel paraurti, che si estende per l’intera larghezza del SUV con tre barre trasversali orizzontali e sei listelli verticali al centro, mentre sopra la griglia compare la lettera R. Caratteristici anche i nuovi cerchi di serie da 19 pollici Zandvoort, con coprimozzo a lettera R al posto del logo Volkswagen, e le pinze dei freni blu dell’impianto R-Performance, facilmente riconoscibili tra le razze. A richiesta saranno disponibili cerchi in lega forgiata Warmenau da 20 pollici, il cui nome richiama la sede di Volkswagen R alle porte di Wolfsburg. La coda è dominata dai quattro terminali di scarico sportivi integrati in una mascherina posteriore ridisegnata: come per la Golf R, anche per la T-Roc R sarà disponibile a richiesta un impianto di scarico R-Performance Akrapovič in titanio, particolarmente leggero.

Per la carrozzeria, la tavolozza colori della T-Roc R comprende Canary Yellow, Pure White, Wolf Grey Metallic e Grenadil Black Metallic, oltre all’esclusiva tonalità metallizzata Lapiz Blue riservata ai modelli R; tutte le tinte, a eccezione del Grenadil Black Metallic, possono essere abbinate al tetto in nero lucido.

Gli interni: Digital Cockpit Pro con Sport View e laptimer GPS

Nell’abitacolo spiccano il volante R-Performance con tasto R aggiuntivo, i sedili con design specifico R (lettera R blu e cuciture a contrasto, in tessuto e ArtVelours di serie, pelle e ArtVelours a richiesta) e i listelli battitacco con lettera R blu. Tramite il tasto View, il conducente può selezionare tra i layout classici del Digital Cockpit Pro e due Sport View dedicate, con contagiri centrale rotondo in design R e logo R, oltre a un contagiri orizzontale nella fascia superiore del display (scala da 0 a 8.000 giri/min) che in modalità DSG manuale mostra anche i suggerimenti per il cambio marcia. Il Digital Cockpit Pro integra inoltre un laptimer GPS, un accelerometro e la possibilità di visualizzare dati come pressione di sovralimentazione, temperatura della trasmissione, coppia, potenza, G-Meter e ripartizione della coppia della trazione integrale.

Domande frequenti su Volkswagen T-Roc R

Quando arriva sul mercato la Volkswagen T-Roc R?

Secondo quanto comunicato da Volkswagen, il lancio sul mercato della nuova T-Roc R è previsto nel primo trimestre del 2027.

Quanta potenza eroga il motore della T-Roc R?

Il quattro cilindri turbo benzina mild hybrid EA888 evo5 eroga 245 kW (333 CV) tra 5.750 e 6.500 giri/min, con una coppia massima di 420 Nm disponibile tra 1.900 e 5.250 giri/min.

Che trazione integrale monta la T-Roc R?

La T-Roc R utilizza la trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring, basata su un Torque Splitter che ripartisce la coppia in modo variabile anche tra le due ruote posteriori, a differenza della frizione multidisco 50:50 della T-Roc 2.0 eTSI 4MOTION.

Quali profili di guida offre la Volkswagen T-Roc R?

Sono disponibili 7+2 profili di guida: Eco, Comfort, Sport, Snow, Offroad, Race e Individual, a cui si aggiungono i profili speciali Special (tarato sul Nürburgring Nordschleife) e Drift, selezionabili dal sottomenu del profilo Race.

Vota: post