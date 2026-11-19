La Porsche 911 Turbo S, una delle auto ad alte prestazioni più apprezzate del mercato, accresce grinta, sportività e performance grazie all’intervento del preparatore tedesco Brabus che ha realizzato un pacchetto di tuning per la sportiva di Stoccarda portandola ad un livello superiore. La 911 Turbo S rivista da Brabus cresce in potenza e trasforma il design, pur preservando quella sobria raffinatezza sobria che ha contribuito a rendere la vettura tedesca una leggenda.

Modulo plug-and-play per una potenza che sale a 800 CV

Invece di intervenire direttamente sulla meccanica del sofisticato motore biturbo flat-six da 3.0 litri (dotato di tecnologia ibrida) che equipaggia la 911 Turbo S di ultima generazione, Brabus ha sviluppo un modulo di controllo ausiliario “plug-and-play”. Questo modulo non interagisce con il motore elettrico, ma potenzia l’unità termica, portandola da 640 a 729 CV. Brabus ha inoltre incrementato la coppia, che passa da 760 a 860 Nm, per valori complessivi del powertrain che salgono a 800 CV di potenza e 900 Nm di coppia massima.

Prestazioni migliorate sia per la coupé che per la cabrio

Il kit PowerXtra P36-800 di Brabus è disponibile sia per la versione coupé che per quella cabrio della Porsche 911 Turbo S, consentendo loro di scattare da 0 a 100 km/h rispettivamente in 2,4 e 2,5 secondi. Su entrambe le varianti, la velocità massima è limitata elettronicamente a 322 km/h.

Nuovi componenti in carbonio e assetto ribassato

Il design dell’ultima creazione di Brabus offre molti spunti interessanti, pur non raggiungendo i livelli di potenza estrema della 900 Rocket R, sebbene la scelta di lasciare il cofano in fibra di carbonio a vista possa risultare discutibile. Tra le modifiche estetiche principali del tuning spiccano i dettagli in fibra di carbonio all’anteriore, che interessano le prese d’aria attive, incluse le loro cornici, e lo splitter. Brabus permette inoltre ai clienti di dotare la propria 911 Turbo S di cerchi di dimensioni differenziate, da 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore, equipaggiati con pneumatici Continental SportContact 7. È disponibile anche un set di sospensioni con molle ribassate firmate KW, che riducono l’altezza da terra della vettura di circa 2,5 cm sia sull’asse anteriore che su quello posteriore.

Il posteriore della Porsche 911 Turbo S è stato oggetto di aggiornamenti studiati per enfatizzare ulteriormente l’aspetto aggressivo. L’elemento di spicco sulla coda è l’ala fissa in fibra di carbonio, abbinata a loghi Brabus realizzati nello stesso materiale e ad un caratteristico diffusore posteriore anch’esso in carbonio. A completare le novità sul posteriore ci sono dei nuovi terminali di scarico, dotati di valvole a controllo elettronico.

Interni ritoccati

I clienti possono inoltre affidare a Brabus la personalizzazione dell’abitacolo della Porsche, con l’elaboratore tedesco che propone inserti in fibra di carbonio su volante, plancia e console centrale, ai quali si aggiungono le soglie battitacco illuminate in fibra di carbonio, i rivestimenti in pelle nera con lavorazione trapuntata. A completare le modifiche degli interni l’aggiunta di inserti in alluminio e dettagli in pelle sul volante.

Quanti CV ha la Porsche 911 Turbo S elaborata da Brabus?

Grazie al kit di tuning PowerXtra P36-800, la Porsche 911 Turbo S raggiunge una potenza complessiva di 800 CV. Il motore termico passa da 640 a 729 CV, mentre la coppia massima del powertrain arriva a 800 Nm.

Quanto accelera la Porsche 911 Turbo S by Brabus?

La Porsche 911 Turbo S Coupé elaborata da Brabus accelera da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, mentre la variante Cabrio impiega 2,5 secondi. Per entrambe le versioni la velocità massima è limitata elettronicamente a 322 km/h.

Quali modifiche estetiche introduce Brabus sulla Porsche 911 Turbo S?

Il pacchetto Brabus introduce numerosi componenti in fibra di carbonio, tra cui splitter anteriore, dettagli delle prese d’aria, ala fissa posteriore e diffusore. Sono disponibili anche cerchi da 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore, sospensioni ribassate KW e terminali di scarico con valvole a controllo elettronico.

Il tuning Brabus per la Porsche 911 Turbo S è disponibile anche per la Cabrio?

Sì, il kit PowerXtra P36-800 è disponibile sia per la Porsche 911 Turbo S Coupé sia per la versione Cabriolet. Entrambe beneficiano dell’incremento di potenza fino a 800 CV e delle modifiche estetiche e tecniche proposte dal preparatore tedesco.

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