Il panorama dell’innovazione automobilistica cinese non è affatto uniforme. L’ultimo Automotive Innovation Radar del CAM (Center of Automotive Management), che copre il periodo dal 2021 al primo semestre 2026, mostra come Geely e SAIC Motor, due dei maggiori gruppi automobilistici cinesi, stiano costruendo la propria competitività tecnologica puntando su priorità molto diverse tra loro.

Geely: innovazione BEV in crescita, 4° posto su 37 gruppi analizzati

Secondo i dati CAM, Geely Auto Group mantiene una posizione solida, classificandosi al 4° posto tra i 37 gruppi automobilistici analizzati a livello globale. Nel primo semestre 2026 il gruppo ha aggiunto 36 innovazioni di serie, per una forza complessiva d’innovazione di 72 punti indice. Il dato più significativo riguarda l’elettrico a batteria: la forza innovativa di Geely sul fronte BEV è salita da 156,3 a 183,1 punti, confermando il focus del gruppo sull’elettrificazione. Geely mostra inoltre una notevole forza innovativa anche nelle interfacce, nella connettività e nelle tecnologie PHEV.

SAIC Motor punta su guida autonoma e ADAS, 6° posto nella classifica CAM

SAIC Motor si posiziona invece al 6° posto su 37 gruppi analizzati, con 14 innovazioni di serie aggiunte nel primo semestre 2026 per un valore di 22 punti indice. Anche per SAIC la forza innovativa BEV è in crescita, passando da 108,4 a 117,6 punti. Rispetto a Geely, però, SAIC mostra un focus molto più marcato sulla guida autonoma e sui sistemi di assistenza alla guida (ADAS), oltre a solide capacità nelle tecnologie di interfaccia.

La prospettiva di CAM: la tecnologia da sola non basta

Per Stefan Bratzel, direttore del CAM, questi profili di innovazione così diversi dimostrano che i produttori automobilistici cinesi competono sempre più attraverso punti di forza tecnologici distinti, piuttosto che seguire tutti la stessa strategia di elettrificazione. L’istituto tedesco sottolinea però che l’innovazione tecnologica da sola non garantisce il successo sul mercato: il vantaggio competitivo decisivo deriverà dalla capacità di tradurre le innovazioni rilevanti per il cliente in veicoli attraenti a prezzi competitivi, scalandole in modo efficiente. Per i produttori affermati, in particolare quelli europei, la sfida secondo CAM non è soltanto tenere il passo con la velocità di innovazione cinese, ma eguagliare anche la crescente combinazione di capacità tecnologiche e competitività di costo.

Domande frequenti su Geely, SAIC e l’Automotive Innovation Radar CAM

Cos’è l’Automotive Innovation Radar del CAM?

È uno studio del Center of Automotive Management (CAM) che misura, dal 2021 al primo semestre 2026, la forza innovativa di oltre 30 gruppi automobilistici a livello globale in diversi ambiti tecnologici: elettrico a batteria (BEV), ibrido plug-in, guida autonoma, connettività, interfacce e intrattenimento di bordo.

In cosa differiscono le strategie di innovazione di Geely e SAIC?

Geely concentra la propria forza innovativa soprattutto sull’elettrico a batteria, sulle interfacce, sulla connettività e sulle tecnologie PHEV. SAIC Motor, pur migliorando anch’essa sul fronte BEV, mostra un focus molto più marcato su guida autonoma e sistemi ADAS.

Che posizione occupano Geely e SAIC nella classifica CAM?

Geely si classifica al 4° posto su 37 gruppi automobilistici analizzati, mentre SAIC Motor occupa il 6° posto, secondo l’ultimo Automotive Innovation Radar del CAM aggiornato al primo semestre 2026.

Perché, secondo il CAM, la tecnologia da sola non basta a vincere sul mercato?

Secondo Stefan Bratzel del CAM, il vantaggio competitivo decisivo deriva dalla capacità di tradurre le innovazioni rilevanti per il cliente in veicoli attraenti a prezzi competitivi e di scalarle in modo efficiente, non dalla sola velocità di innovazione tecnologica.

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