Prima dei modelli, delle competizioni e della community globale di oggi, Hyundai N è nato da una visione racchiusa in un documento di 43 pagine. A ripercorrere le origini del brand sportivo di Hyundai è JooN Park, oggi Vicepresidente del Brand N Management Group di Hyundai Motor Company e tra le figure che hanno accompagnato N fin dagli esordi.

Le 43 pagine che hanno dato vita a Hyundai N

Cresciuto a Seoul, Park coltiva fin da giovane la passione per le automobili. Quando entra in Hyundai, nel team di marketing strategy, porta con sé l’ambizione di contribuire un giorno alla nascita di una Hyundai capace di entusiasmare un appassionato come lui. “Sono coreano e volevo un’auto coreana che avessi davvero voglia di guidare”, ha raccontato Park, spiegando come il ritorno di Hyundai nel World Rally Championship sia stato per lui il punto di svolta per collegare il motorsport alle vetture di serie del marchio.

Park chiede quindi tre mesi al proprio responsabile per elaborare una proposta, presentando al termine un documento di 43 pagine destinato a diventare il primo piano strategico dedicato alla direzione high-performance di Hyundai: dentro c’erano già l’articolazione della gamma, un’identità visiva specifica e un logo che richiamava la forma di una chicane. Tra le pagine del progetto, Park inserisce anche una lista di persone da inserire in azienda per maturare competenze specifiche in ambito performance: tra i nomi individuati c’è quello di Albert Biermann, allora alla guida dello sviluppo dei modelli M della nota casa tedesca dell’elica, che nel 2015 entra in Hyundai Motor Group come Executive Vice President e Head of Vehicle Test & High Performance Development, contribuendo in modo determinante allo sviluppo dei primi modelli N.

Il reveal di Hyundai i30 N, il primo modello di serie del brand N

Dal debutto di i30 N al successo della community N

Il progetto continua a evolvere e nel 2015 N viene presentato ufficialmente, mentre concept, prototipi, motorsport e attività di sviluppo al Nürburgring contribuiscono a trasformare gradualmente quella cultura high-performance nei primi modelli destinati alla strada. Il banco di prova è la Germania, mercato dalla cultura automobilistica e dalla tradizione high-performance molto radicate: negli anni che precedono il lancio di i30 N, Hyundai costruisce un rapporto diretto con gli appassionati, attorno al progetto nasce una prima community di circa 4.000 persone.

Il momento della verità arriva con il debutto di i30 N, accompagnato da una prevendita online della First Edition: 100 vetture, prenotabili con un deposito di 1.000 euro. L’intera disponibilità viene prenotata in circa un giorno e mezzo, un segnale che per Park conferma come N avesse trovato i suoi appassionati. Il rapporto con la community non si esaurisce con il successo dei primi modelli: ancora oggi Park racconta di osservare personalmente gruppi e conversazioni online dedicati a Hyundai N, raccogliendo feedback e osservazioni che possono diventare indicazioni da riportare direttamente ai team di ricerca e sviluppo.

Il futuro di N: da IONIQ 5 N a IONIQ 6 N

Con IONIQ 5 N, Hyundai ha portato per la prima volta il proprio approccio high-performance nel mondo elettrico. IONIQ 6 N, secondo EV del Brand N, prosegue questo percorso con un sistema AWD bimotore capace di erogare fino a 650 CV e 770 Nm, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi e un insieme di tecnologie hardware e software sviluppate per aumentare il coinvolgimento di chi guida. Guardando al futuro, Park immagina un portfolio più ampio di carrozzerie e soluzioni di propulsione, comprese vetture elettriche più leggere e differenti sistemi ibridi, senza perdere di vista l’obiettivo delle prime 43 pagine: offrire agli appassionati auto capaci di emozionare alla guida.

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Domande frequenti su Hyundai N

Chi è JooN Park?

JooN Park è Vicepresidente del Brand N Management Group di Hyundai Motor Company e una delle figure che hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo del brand high-performance N fin dalle origini.

Quando è nato ufficialmente il brand Hyundai N?

Hyundai N è stato presentato ufficialmente nel 2015, dopo un primo piano strategico di 43 pagine elaborato da JooN Park alcuni anni prima.

Qual è stato il primo modello Hyundai N sul mercato?

Il primo modello di serie è stata Hyundai i30 N, lanciata con una prevendita online della First Edition da 100 unità, prenotabili con un deposito di 1.000 euro ed esaurite in circa un giorno e mezzo.

Quali sono le prestazioni di Hyundai IONIQ 6 N?

Hyundai IONIQ 6 N è equipaggiata con un sistema AWD bimotore che eroga fino a 650 CV e 770 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi.

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