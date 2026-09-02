Genesis X Gran Berlinetta Concept: 1.086 CV tra reale e virtuale

Genesis presenta in Italia X Gran Berlinetta Concept, la prima Vision Gran Turismo del marchio coreano, nata dall’incontro tra la filosofia di design Athletic Elegance e le possibilità offerte dal mondo virtuale. Sviluppata nell’ambito del progetto Vision Gran Turismo di Polyphony Digital, la concept car interpreta la grand touring ideale secondo Genesis, attraverso proporzioni scultoree e una configurazione orientata al motorsport.

Da Gran Turismo 7 al circuito di Bathurst: la storia di X Gran Berlinetta Concept

Nel progetto Vision Gran Turismo di Polyphony Digital, dedicato alle Gran Turismo del futuro, Genesis ha trovato un nuovo spazio di sperimentazione, utilizzando l’ambiente digitale come laboratorio creativo per esplorare l’espressione più emozionale e prestazionale del proprio linguaggio stilistico, immaginando una vettura libera dai tradizionali vincoli della produzione di serie ma pienamente riconoscibile nei suoi codici di design. Questa visione ha assunto una forma concreta nel dicembre 2023, quando X Gran Berlinetta Concept è stata svelata come modello fisico a grandezza naturale durante le finali mondiali della Gran Turismo World Series di Barcellona. Dal gennaio 2024 è disponibile anche in Gran Turismo 7, dove gli utenti possono sperimentarne virtualmente il carattere e le prestazioni. Nel gennaio 2025 il concept ha raggiunto una nuova tappa con il debutto dinamico sul circuito di Mount Panorama, a Bathurst, guidato da Jacky Ickx: la prima volta in movimento su un circuito reale, a completare il passaggio dal mondo virtuale alla realtà della pista.

Il design Athletic Elegance orientato alle prestazioni

Il design di X Gran Berlinetta Concept è stato sviluppato per trasferire l’identità Genesis in una vettura sportiva estrema senza rinunciare a eleganza e riconoscibilità. I volumi puri e muscolari si concentrano attorno alle ruote, mentre le proporzioni cab-backwards, con l’abitacolo arretrato, enfatizzano il rapporto tra il lungo frontale e la posizione di guida. L’architettura reinterpreta il tipico approccio anti-wedge di Genesis ed è costruita attorno a una tensione parabolica che attraversa la silhouette; il rapporto dash-to-axle, cioè la distanza tra l’asse anteriore e la base del parabrezza, è stato massimizzato arretrando la posizione di guida e il powertrain, per un layout centrale orientato al dinamismo. Il frontale propone un’interpretazione astratta della Crest Grille collegata ai Quad Lights, mentre la firma luminosa Two Lines accompagna il veicolo dall’anteriore al posteriore. L’abitacolo arretrato culmina in un volume posteriore concavo ed ellittico, incorniciato dallo spoiler e da elementi aerodinamici laterali che favoriscono la stabilità alle alte velocità: il risultato è un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,34. A sottolineare il carattere della concept car è la tinta Magma, ispirata ai vulcani della Corea, che rafforza il legame con l’identità Distinctly Korean del marchio. Gli interni, in fibra di carbonio, reinterpretano il principio Genesis della Beauty of White Space in un ambiente focalizzato sul pilota, con un’interfaccia digitale panoramica che integra un sistema di monitoraggio perimetrale dei veicoli circostanti e comandi steer-by-wire per precisione e immediatezza.

Powertrain ibrido da 1.086 CV

X Gran Berlinetta Concept è equipaggiata con un powertrain ibrido da competizione capace di sviluppare complessivamente 1.086 CV e 1.336 Nm di coppia. Il sistema combina un motore V6 Lambda II in posizione anteriore-centrale, in grado di raggiungere i 10.000 giri/min, con la tecnologia Genesis E-SC e il contributo di un motore elettrico Yasa E. «X Gran Berlinetta Concept dimostra come il design possa ampliare l’esperienza automobilistica, coinvolgendo anche chi vive la propria passione attraverso il gaming. È questo approccio contemporaneo che vogliamo portare in Italia, costruendo un rapporto con il pubblico fondato su tecnologia, emozione e cultura coreana dell’ospitalità», ha commentato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

Genesis in Italia: nuovo showroom a Roma e la gamma attuale

Avviato a gennaio 2026, il percorso di Genesis in Italia entra ora in una nuova fase: dopo l’apertura del primo showroom a Padova, a settembre il Brand inaugurerà il nuovo spazio retail di Roma. La gamma comprende GV60, C-SUV compatto e sportivo; Electrified GV70, D-SUV spazioso pensato per precisione di guida e tecnologia discreta; ed Electrified G80, berlina di rappresentanza che esprime il posizionamento premium del marchio in Europa. In autunno arriverà anche GV60 Magma, primo modello Genesis ad alte prestazioni e nuova espressione della luxury performance del Brand.

Domande frequenti su Genesis X Gran Berlinetta Concept

Cos’è Genesis X Gran Berlinetta Concept?

X Gran Berlinetta Concept è la prima Vision Gran Turismo di Genesis, una concept car grand touring ad alte prestazioni sviluppata nell’ambito del progetto Vision Gran Turismo di Polyphony Digital e disponibile nel videogioco Gran Turismo 7 dal gennaio 2024.

Che potenza ha X Gran Berlinetta Concept?

Il powertrain ibrido da competizione sviluppa complessivamente 1.086 CV e 1.336 Nm di coppia, grazie a un motore V6 Lambda II anteriore-centrale capace di raggiungere i 10.000 giri/min, abbinato alla tecnologia Genesis E-SC e a un motore elettrico Yasa E.

X Gran Berlinetta Concept ha mai girato su un circuito reale?

Sì. Nel gennaio 2025 il concept ha debuttato in movimento sul circuito di Mount Panorama, a Bathurst, guidato dal pilota Jacky Ickx, dopo essere stata svelata come modello fisico a grandezza naturale a Barcellona nel dicembre 2023.

Quali sono i modelli Genesis attualmente disponibili in Italia?

La gamma Genesis in Italia comprende GV60, C-SUV compatto e sportivo, Electrified GV70, D-SUV spazioso, ed Electrified G80, berlina di rappresentanza. In autunno 2026 si aggiungerà GV60 Magma, il primo modello Genesis ad alte prestazioni.

Dove sono gli showroom Genesis in Italia?

Genesis è arrivata in Italia a gennaio 2026 con il primo showroom a Padova. A settembre 2026 il Brand inaugurerà un nuovo spazio retail a Roma, ampliando la propria presenza sul mercato italiano.

Cos’è il coefficiente aerodinamico di X Gran Berlinetta Concept?

X Gran Berlinetta Concept raggiunge un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,34, risultato dell’integrazione tra le superfici scultoree della carrozzeria e componenti funzionali come lo spoiler posteriore e gli elementi aerodinamici laterali.

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