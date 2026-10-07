Prezzi benzina: addio sconto accise, il diesel torna a salire

Dopo giorni di riduzione dei prezzi dei carburanti, c’è un’inversione di tendenza per quanto riguarda il diesel. Ma non riguarda una repentina risalita delle quotazioni internazionali, ma dalla conclusione dello sconto sulle accise, come previsto dall’ultimo decreto governativo. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili ma, almeno per ora, non è così e le compagnie hanno alzato il prezzo di 6,1 centesimi, anche quelle che hanno fissato il price cap.

I prezzi di mercoledì 7 ottobre

Il risultato si nota dalla consueta rilevazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui il prezzo del diesel è cresciuto di 17 millesimi sulla rete strada e di 20 millesimi su quella autostradale, portando il costo rispettivamente a 2,261 e 2,287 euro al litro. Un dato che potrebbe salire anche nei prossimi giorni, visto che le compagnie si stanno ancora allineando a questo aumento e, di conseguenza, il vero dato si vedrà solamente tra domani e venerdì.

Una lieve discesa, invece, per quanto riguarda il prezzo della benzina, di 3 millesimi sia sulla rete stradale che su quella autostradale, per un costo rispettivo di 2,040 e 2,051 euro al litro. Una media che si sta riavvicinando ai 2 euro al litro: una soglia già abbattuta da quelle compagnie che hanno fissato il tetto al costo (a 1,990 euro/litro), ma che potrebbe essere prossimamente ripresa anche a livello nazionale. Anche se il prezzo dei carburanti resta sempre molto elevato.

La situazione delle accise

L’ultimo sconto sulle accise del gasolio è scaduto alla mezzanotte del 5 ottobre e, quindi, a partire da ieri c’è stato l’aumento dei prezzi. Il taglio era di 6,1 centesimi al litro ed era stato il provvedimento finale di una serie di sconti, iniziato lo scorso marzo, che sono costati al Governo circa 2,5 miliardi di euro. Ora il costo del diesel è tornato quello pieno, con le accise al completo, anche se molte compagnie stanno tenendo il price cap, pur aumentato.

E le accise mobili? Alla fine di questo sconto, si era parlato dell’attivazione di questo meccanismo, in cui il prezzo viene tagliato attraverso l’aumento del gettito dell’IVA che lo Stato incassa per l’aumento dei carburanti. Almeno al momento, però, non è stato così. “Ci stiamo ragionando, non c’è una decisione presa – sono le parole del viceministro dell’economia Maurizio Leo – Ci stiamo lavorando”. Per poterle attivare, servirà un decreto interministeriale.

Immediata la reazione delle associazioni dei consumatori, che parlano di “tradimento” da parte del Governo, per questo mancato provvedimento: “Ha prodotto i suoi primi effetti negativi – sono le parole di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – invertendo una discesa virtuosa dei prezzi dei carburanti che durava dal 27 settembre, dopo la prima decisione delle compagnie petrolifere di applicare uno sconto”.

La situazione internazionale

Nel frattempo, la situazione internazionale continua ad essere molto instabile e con continue fluttuazioni da parte del prezzo del petrolio e dei prodotti raffinati. Negli ultimi giorni, c’era stato un calo del costo del greggio, con il mercato che sembrava rassicurato dai volumi delle esportazioni in arrivo dal Medio Oriente. Ma nella mattinata odierna, il prezzo è tornato, seppur leggermente, a salire. A conferma di un andamento non lineare e in continuo cambiamento.

Nella notte, infatti, ci sono stati nuovi attacchi nei confronti delle petroliere nello Stretto di Hormuz. In particolare, una nave battente bandiera panamense (la On Peace) è stata colpita a circa 17 chilometri dalla città portuale Limah ed è stato segnalato un incendio sulla nave, con la necessità di evacuare 10 membri dell’equipaggio da parte dell’aeronautica dell’Oman. Mentre i negoziati sono sempre in corso, ma non sembrano vicini a portare ad un accordo.

Perché il prezzo del diesel è tornato a salire?

L’aumento è legato principalmente alla conclusione dello sconto sulle accise, scaduto alla mezzanotte del 5 ottobre. Il taglio era di 6,1 centesimi al litro e aveva portato a una riduzione temporanea del costo del gasolio.

Quanto costa il diesel il 7 ottobre 2026?

Secondo la rilevazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il diesel costa in media 2,261 euro al litro sulla rete stradale e 2,287 euro al litro su quella autostradale.

Cosa sono le accise mobili?

Si tratta di un meccanismo attraverso il quale il prezzo dei carburanti potrebbe essere ridotto utilizzando l’aumento del gettito IVA legato alla crescita dei prezzi. Al momento, però, non è stata presa una decisione sulla loro attivazione.

Come stanno andando i prezzi della benzina?

La benzina ha registrato una lieve diminuzione di 3 millesimi al litro sia sulla rete stradale sia su quella autostradale, arrivando rispettivamente a 2,040 e 2,051 euro al litro.

5/5 - (1 vote)