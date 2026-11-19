Il Museo Alfa Romeo di Arese è stato teatro di un incontro speciale: per la prima volta tutte e dieci le Giulia Quadrifoglio Luna Rossa prodotte sono state riunite, prima di raggiungere i rispettivi proprietari. Un momento simbolico, immortalato in un servizio fotografico che celebra il completamento della produzione della serie limitata, già interamente venduta, e suggella un progetto capace di fondere l’anima sportiva di Alfa Romeo con l’eccellenza tecnologica e lo spirito competitivo di Luna Rossa.

Sviluppata all’interno dell’universo BOTTEGAFUORISERIE, il centro creativo che riunisce le eccellenze di Alfa Romeo e Maserati, Giulia Quadrifoglio Luna Rossa trova nel Museo di Arese il luogo ideale per celebrare il proprio legame con l’heritage del Brand: la location fa infatti parte de “La Storia”, una delle quattro anime di BOTTEGAFUORISERIE. In questo scenario, dove sono custodite alcune delle creazioni più iconiche del Biscione, le dieci vetture testimoniano la capacità di Alfa Romeo di proiettare nel futuro una tradizione fatta di passione, ricerca tecnologica e autentica eccellenza italiana.

Dieci esemplari esclusivi: la Quadrifoglio più estrema di sempre

Presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles nel gennaio 2026, Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è il primo prodotto della partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa, due icone italiane accomunate dalla ricerca delle massime prestazioni e da una visione dell’innovazione che nasce dalla competizione. Realizzata partendo dalla Giulia Quadrifoglio prodotta nello stabilimento di Cassino e trasformata attraverso un processo artigianale, questa serie limitata rappresenta la Quadrifoglio più estrema di sempre. A renderla straordinaria è soprattutto il sofisticato pacchetto aerodinamico in carbonio, ispirato alle tecnologie sviluppate nel mondo della vela ad alte prestazioni: protagonista assoluta è la spettacolare ala posteriore a doppio profilo, che richiama i foil dell’AC75 Luna Rossa e contribuisce a generare fino a 140 kg di deportanza a 300 km/h, un valore cinque volte superiore rispetto alla versione di serie. Sotto il cofano batte l’iconico 2.9 V6 biturbo da 520 CV, espressione del DNA sportivo Alfa Romeo.

Altrettanto distintivo è il linguaggio stilistico, ispirato all’imbarcazione Luna Rossa protagonista della 37ª America’s Cup: la carrozzeria presenta una raffinata vernice cangiante dall’effetto metallico, impreziosita dalla caratteristica banda rossa laterale e da dettagli esclusivi. I dieci esemplari si differenziano per le specifiche configurazioni estetiche, con la possibilità di scegliere la livrea con o senza cofano e portellone posteriore neri, oltre ai cerchi in lega disponibili nelle varianti rosse o nere. A sottolineare ulteriormente l’esclusività di ciascuna vettura è la numerazione progressiva riportata sulla plancia, con la dicitura dedicata che identifica ogni singolo esemplare. L’abitacolo completa questa interpretazione della sportività italiana con materiali ricercati e dettagli ispirati al mondo della vela: tra questi spiccano i sedili Sparco con rivestimenti e grafiche che richiamano i dispositivi di galleggiamento utilizzati dall’equipaggio Luna Rossa, mentre la plancia integra un sottilissimo strato proveniente da una vela originale del team, trasformando ogni vettura in un autentico oggetto da collezione.

Da Bruxelles ad Arese, un viaggio tra automobile e vela

Il ricongiungimento delle dieci Giulia Quadrifoglio Luna Rossa ad Arese rappresenta il coronamento di un percorso che, nel corso del 2026, ha visto questa creazione protagonista di alcuni dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati all’automobile, al design e alla vela. Dopo il debutto mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles a gennaio, la vettura ha attirato l’attenzione degli appassionati in occasione di Ultimate Supercar Garage, confermando il proprio ruolo di ambasciatrice dell’eccellenza automobilistica italiana. Parallelamente, il legame con Luna Rossa l’ha portata al centro di prestigiosi eventi velici, accompagnando il team durante la prima e la seconda Preliminary Regatta, rispettivamente a maggio nel golfo di Cagliari e a settembre nel golfo di Napoli, tappe fondamentali del percorso verso la 38ª America’s Cup. La serie speciale è stata inoltre protagonista di eventi internazionali come la 44ª edizione della Mille Miglia, la Foiling Week sul Lago di Garda e il recente Salone Nautico Internazionale di Genova, dove il dialogo tra innovazione automobilistica e tecnologia nautica ha trovato un’ulteriore espressione.

Il video: Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, 10 capolavori di sportività

Alfa Romeo ha raccontato la serie speciale anche attraverso un video ufficiale, che ripercorre i dettagli artigianali e tecnici dei dieci esemplari nati dalla collaborazione con Luna Rossa.

Domande frequenti su Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

Quanti esemplari di Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sono stati prodotti?

La serie è limitata a dieci esemplari, tutti già venduti, riuniti per la prima volta al Museo Alfa Romeo di Arese prima della consegna ai rispettivi proprietari.

Che motore monta la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa?

Sotto il cofano batte il 2.9 V6 biturbo da 520 CV della Giulia Quadrifoglio di serie, da cui la vettura viene realizzata e poi trasformata artigianalmente all’interno di BOTTEGAFUORISERIE.

Cosa lega Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa al mondo della vela?

La vettura nasce dalla partnership tra Alfa Romeo e il team Luna Rossa: l’ala posteriore a doppio profilo richiama i foil dell’AC75 Luna Rossa generando fino a 140 kg di deportanza a 300 km/h, mentre gli interni integrano sedili Sparco ispirati ai dispositivi di galleggiamento del team e un sottile strato ricavato da una vela originale utilizzata in regata.

Dove ha debuttato Giulia Quadrifoglio Luna Rossa?

Il debutto mondiale è avvenuto al Salone dell’Automobile di Bruxelles nel gennaio 2026, mentre nel corso dell’anno la vettura ha accompagnato il team Luna Rossa in eventi come le Preliminary Regatta di Cagliari e Napoli verso la 38ª America’s Cup.

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