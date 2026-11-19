Pininfarina ha annunciato l’ingresso di Andrea Novello nel ruolo di Chief Operations Officer (COO) a partire dal 7 gennaio 2027. Il manager riporterà direttamente all’Amministratore Delegato Paolo Dellachà.

Le nuove responsabilità di Andrea Novello

Nel nuovo ruolo, Novello subentrerà a Marco Busi nella responsabilità del coordinamento delle Global Operations di Pininfarina, che comprendono Facility Management & Plant Security, Global PMO, Global Supply Chain e Global Quality Management System. Nell’ambito della Business Unit Mobility, a diretto riporto di Marco Busi, assumerà inoltre la responsabilità di Mobility Operations, che comprende le funzioni Manufacturing e Quality.

Novello vanta una consolidata esperienza nel settore automotive, maturata in contesti internazionali e in realtà quali Pininfarina, Maserati e Automobili Pininfarina. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree Operations, Manufacturing, Engineering, Supply Chain e Quality. Grazie alla sua esperienza internazionale e alla profonda conoscenza del settore automotive, Novello contribuirà a rafforzare ulteriormente l’efficacia operativa di Pininfarina, favorendo una sempre maggiore integrazione dei processi, il miglioramento continuo delle performance e il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’azienda.

“Siamo lieti di accogliere Andrea in Pininfarina in questo nuovo ruolo. La sua esperienza internazionale, la profonda conoscenza del settore automotive e le competenze maturate nelle Operations rappresentano un importante contributo per rafforzare ulteriormente la nostra organizzazione e supportarne gli obiettivi di crescita. A lui vanno le mie congratulazioni e i migliori auguri per questa nuova sfida professionale”. Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Pininfarina

Domande frequenti su Pininfarina e Andrea Novello

Da quando Andrea Novello sarà COO di Pininfarina?

Andrea Novello entrerà a far parte di Pininfarina come Chief Operations Officer a partire dal 7 gennaio 2027, riportando direttamente all’Amministratore Delegato Paolo Dellachà.

Di cosa si occuperà Novello in Pininfarina?

Coordinerà le Global Operations (Facility Management & Plant Security, Global PMO, Global Supply Chain, Global Quality Management System) e, nell’ambito della Business Unit Mobility, le funzioni Manufacturing e Quality della Mobility Operations.

Chi era il predecessore di Andrea Novello in Pininfarina?

Novello subentra a Marco Busi nella responsabilità delle Global Operations di Pininfarina.

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