Automobili Lamborghini presenta la Temerario Spyder, la versione a cielo aperto della sua supersportiva ibrida, che reinterpreta il concetto di “Fuoriclasse” unendo le prestazioni della coupé a un’esperienza di guida open air. A cinquant’anni dal debutto del primo modello di serie convertibile del marchio, la Silhouette, la nuova Spyder introduce il primo hard top retrattile mai sviluppato da Lamborghini per un modello Spyder.

«Temerario Spyder porta il concetto di Fuoriclasse in una nuova dimensione, amplificando le emozioni che sono alla base dell’esperienza Temerario», commenta Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. «È una supersportiva che alza ulteriormente il livello delle prestazioni e della dinamica di guida, aggiungendo il coinvolgimento unico della guida a cielo aperto. Con 920 CV e il primo tetto rigido retrattile mai adottato su una nostra Spyder, offriamo ai clienti due differenti esperienze della stessa vettura, senza compromessi in termini di emozione, tecnologia e piacere di guida».

Indice

Design e il primo hard top retrattile di una Spyder Lamborghini

Disegnata dal Centro Stile Lamborghini, la Temerario Spyder preserva proporzioni atletiche e superfici pure: a tetto chiuso mantiene una silhouette compatta, mentre a tetto aperto esalta il rapporto tra abitacolo, spalle posteriori e gruppo motopropulsore. Le carenature posteriori affusolate, dalla geometria esagonale, estendono visivamente l’abitacolo verso la coda, mentre il nuovo cofano motore mantiene il V8 a vista come elemento estetico centrale. «Con Temerario Spyder non volevamo semplicemente togliere il tetto alla Coupé, ma reinterpretare il nostro linguaggio di design essenziale e iconico attraverso una vera architettura open-air», spiega Mitja Borkert, Design Director di Automobili Lamborghini. «La sfida più stimolante è stata integrare un sistema complesso come il retractable hard top senza trasformarlo in un elemento aggiunto, preservando la purezza e la tensione delle proporzioni di Temerario».

Il tetto rigido retrattile utilizza un meccanismo di azionamento verticale brevettato, con dieci attuatori elettrici: questa posizione di stivaggio abbassa il baricentro della vettura, a tetto aperto, di 3 mm rispetto alla configurazione chiusa, evitando il sollevamento di 7 mm e lo spostamento all’indietro di 11 mm tipici dei precedenti sistemi orizzontali. Costruita su un telaio spaziale in alluminio multi-tecnologia, la Temerario Spyder aumenta la rigidità torsionale statica del 6%, la rigidità a flessione dinamica della scocca del 9% e la rigidità torsionale dinamica del 6% rispetto alla Huracán Spyder, riducendo al contempo del 50% il numero di componenti necessarie e dell’80% le saldature ad apporto termico.

Il powertrain ibrido da 920 CV

Il cuore di Temerario Spyder è un powertrain ibrido che combina un motore V8 biturbo da 4,0 litri con tre motori elettrici a flusso assiale. Sviluppato a Sant’Agata Bolognese, il V8 eroga 800 CV (588 kW) e incorpora un albero motore piatto (flat-plane), bielle in titanio, testate in lega di alluminio A357+Cu e bilancieri con rivestimento DLC; due turbocompressori posizionati all’interno della bancata dei cilindri a 90 gradi generano una pressione di sovralimentazione fino a 2,5 bar. Insieme ai motori elettrici, il sistema eroga una potenza complessiva di 920 CV (677 kW) e una coppia massima di 800 Nm, con un regime massimo di 10.000 giri/min che sale a 10.250 giri/min con il Launch Control attivo.

Le prestazioni dichiarate parlano di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,3 secondi, con una velocità massima di 343 km/h. Sono disponibili 13 modalità di guida, tra cui Città (fino a 190 CV, 140 kW, in modalità completamente elettrica), Strada, Sport, Corsa e una modalità Drift a tre livelli. Il sound è stato sviluppato attorno alla sequenza regolare degli eventi di combustione del V8 flat-plane, con un’armonica di quarto ordine che caratterizza il timbro sonoro fino ai 10.000 giri/min; tra gli optional figura anche un impianto di scarico in titanio Akrapovič da 11,40 kg, più leggero del 12% rispetto al componente standard.

Abitacolo, comfort e aerodinamica open air

Gli elementi aerodinamici integrati nella traversa superiore del parabrezza e nella sezione posteriore del tetto gestiscono i flussi d’aria, ottimizzando stabilità e comfort dell’abitacolo anche alle alte velocità. L’abitacolo è stato riprogettato per accogliere guidatori alti fino a due metri, con 46 mm in più per le gambe, 22 mm per la testa e 9 mm per spalle e gomiti rispetto alla Huracán EVO Spyder, oltre a un incremento di 4,7 gradi della visibilità verso l’alto. Il vano bagagli anteriore offre 112 litri di capacità, mentre un riscaldatore per il collo integrato nel sedile, regolabile su tre livelli, consente di godere della guida a cielo aperto anche nelle giornate più fredde.

Personalizzazione e configurazioni di lancio

La configurazione di lancio presenta una carrozzeria in Blu Cepheus con Style Pack nero lucido, elementi in fibra di carbonio a vista, cerchi Velador in Nero Lucido, pinze freno nere e interni in pelle Bianco Polar e microfibra Corsatex by Dinamica. La versione Alleggerita, orientata alle prestazioni, è proposta in Arancio Egon con tetto in fibra di carbonio e componenti della carrozzeria in carbonio, per una riduzione di peso di 22 kg se abbinati ai cerchi in fibra di carbonio opzionali. Attraverso il programma Ad Personam, i clienti possono scegliere tra circa 400 colori per gli esterni, comprese finiture come Blu Hal, Verde Agave, Oro Alba e Celeste Kami, oltre a livree Tricolore, ricami interni e targhette personalizzate in fibra di carbonio.

L’equipaggiamento disponibile include un impianto audio Sonus faber in Classe D da 750 W con sette altoparlanti. Bridgestone è partner esclusivo per gli pneumatici, con mescole su misura Potenza Sport, Potenza Race e Potenza Sport Run-Flat da 20 e 21 pollici, oltre a pneumatici invernali Blizzak 6. L’impianto frenante è un carboceramico CCB Plus con dischi anteriori da 410×38 mm e pinze a 10 pistoncini, e dischi posteriori da 390×32 mm con pinze a 4 pistoncini. Cinquant’anni dopo la Silhouette, Temerario Spyder apre un nuovo capitolo nella storia delle supersportive Lamborghini di serie a cielo aperto.

Domande frequenti su Lamborghini Temerario Spyder

Quanta potenza eroga la Lamborghini Temerario Spyder?

Il powertrain ibrido, composto da un V8 biturbo da 4,0 litri e tre motori elettrici a flusso assiale, eroga una potenza complessiva di 920 CV (677 kW) e una coppia massima di 800 Nm.

Che prestazioni ha la Temerario Spyder?

Accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 343 km/h.

Cosa rende unico il tetto della Temerario Spyder?

È il primo hard top retrattile sviluppato da Lamborghini per un modello Spyder, con azionamento verticale brevettato a dieci attuatori elettrici, che abbassa il baricentro della vettura a tetto aperto invece di sollevarlo come nei precedenti sistemi orizzontali.

La Lamborghini Temerario Spyder è già disponibile per la vendita?

No: secondo quanto comunicato da Lamborghini, la Temerario Spyder è in fase di omologazione e non è ancora disponibile per la vendita.

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