Peugeot 408 Plug-in Hybrid scopre l’autunno in Appenzello

In Svizzera, la regione dell’Appenzello è caratterizzata da un paesaggio collinare e da piccoli villaggi con case in legno decorate, che incantano per i loro colori. La nuova Peugeot 408 Plug-in Hybrid è la portabandiera con cui si esprime il carismatico stile del Brand, grazie anche all’esclusivo colore della carrozzeria Flare Green, e di un’offerta propulsiva che guarda al futuro senza esitazioni.

Siamo in una delle aree più rurali della Svizzera, nota per la produzione di formaggi, per le tradizioni secolari e per i sentieri escursionistici che raggiungono anche l’alta quota. L’Appenzello rientra a pieno diritto tra le attrazioni del Grand Tour of Switzerland, giro della Svizzera lungo 1.643 km e percorribile anche in singole tappe.

Da Milano all’Appenzello, tra Area C e autonomia elettrica

Il viaggio è partito da Milano a bordo di Nuova Peugeot 408 Plug-in Hybrid, con il libretto di circolazione della vettura che riporta 59 g/km di emissioni CO2, consentendo quindi la libera circolazione nella milanese Area C, per un risparmio quotidiano di 7,50 euro. Un altro vantaggio di questa variante riguarda il costo del bollo auto, calcolato solo sui 132 kW (180 CV) del motore endotermico, mentre la potenza combinata, grazie alla presenza del motore elettrico da 92 kW, raggiunge 177 kW (240 CV).

La compatta batteria di trazione da 14,6 kWh offre oltre 80 km di autonomia in elettrico (95 km nel ciclo urbano) secondo il ciclo di omologazione WLTP, mentre dal punto di vista delle prestazioni i 7,5 secondi che servono per passare da 0 a 100 km/h testimoniano una brillantezza fuori dal comune. La complicità del cambio e-DCS7 a doppia frizione e con 7 marce si rivela fondamentale nell’assecondare differenti scenari di guida e stati d’animo. Grazie ai Drive Mode, la modalità di guida Sport consente di sfruttare la massima potenza disponibile, mentre la funzionalità B (come Brake) si rivela fondamentale in discesa dai ripidi tornanti elvetici con il suo effetto “freno motore”, offrendo nel contempo una più incisiva azione di recupero di energia in decelerazione.

Sul tratto autostradale di San Bernardino, si apprezza anche il servizio offerto dal sistema di guida semi-autonoma di livello 2 Drive Assist: la vettura rimane in corsia a velocità costante, anche in presenza delle impegnative curve che precedono l’uscita di Splügen.

Appenzello, tra tradizioni e paesaggi da cartolina

All’arrivo nel Cantone di Appenzello Interno, attende un paesaggio da cartolina in cui le tradizioni agricole sono evidenti, grazie agli animali che pascolano nei grandi campi, alternandosi ad inaspettati campi da golf e hotel storici, come l’Huus Baeren nel villaggio di Gonten. Oltre ai tre laghi di montagna e alle funivie per il Säntis, il Kronberg o l’Hoher Kasten, qui si trovano rustiche locande di montagna e la più fitta rete di sentieri escursionistici della Svizzera.

Nella città di Appenzello si scopre invece il centro cittadino chiuso al traffico, e le case dalle facciate dipinte a colori vivaci. A tavola, questa zona è famosa per le sue specialità culinarie, come il dolce allo zenzero Biberfladen, le caramelle Nidelzeltli, il formaggio Appenzeller e l’omonima birra locale, nota in tutta la Svizzera. Non manca anche ospitalità di alto livello, grazie a resort e ristoranti stellati, in grado di soddisfare il visitatore più esigente.

Il design Flare Green di Nuova Peugeot 408

In un ambiente così stimolante, il design espressivo di Nuova Peugeot 408 Plug-in Hybrid si è mostrato immediatamente in linea con quella carismatica personalità che il colore Flare Green della carrozzeria enfatizza, variando in base all’esposizione alla luce. La sua capacità di rompere gli schemi, valorizzata da differenti dettagli sofisticati, è sottolineata dalle innovative firme luminose degli allestimenti GT e GT Exclusive, tanto sulla calandra frontale, quanto sull’ampio portellone.

Con Nuova Peugeot 408 eleganza e sportività si uniscono, aggiungendo la possibilità di scegliere tra tre differenti motorizzazioni ispirate al futuro: elettrica, ibrida plug-in e ibrida 48V.

Domande frequenti su Peugeot 408 Plug-in Hybrid

Che autonomia elettrica ha la Peugeot 408 Plug-in Hybrid?

La batteria da 14,6 kWh offre oltre 80 km di autonomia in elettrico secondo il ciclo WLTP, che salgono a 95 km nel ciclo urbano.

Che potenza ha la Peugeot 408 Plug-in Hybrid?

Il motore endotermico eroga 132 kW (180 CV), mentre la potenza combinata con il motore elettrico da 92 kW raggiunge 177 kW (240 CV), con 0-100 km/h in 7,5 secondi.

Quali motorizzazioni sono disponibili sulla Peugeot 408?

Nuova Peugeot 408 è disponibile in tre motorizzazioni: elettrica, ibrida plug-in e ibrida 48V.

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