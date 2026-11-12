Grand Soleil Plus 80 Long Cruise: la prova dello yacht a vela

In mare molto spesso avviene qualcosa di magico. I limiti smettono di esistere, tutto diventa possibile, le distanze diventano rotte, gli orizzonti diventano mete. Ed è con questo spirito che il Cantiere del Pardo ha immaginato la sua nuova ammiraglia. Senza porsi limiti. Nelle dimensioni, nella tecnologia e nel comfort, ma soprattutto nel creare un’opera di 80 piedi in grado di navigare per tante miglia senza mai rinunciare alla vera vela. Signore e signori, benvenuti a bordo del nuovo Grand Soleil Plus 80 Long Cruise, ed oggi sono a Porto Cervo in Sardegna per testarlo. Voi mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Questo è The Boat Show.

Dal 1973 ad oggi, sono più di 5.000 le barche firmate da Grand Soleil. Nel 2025 arriva il cambio di passo con la nascita della linea Grand Soleil Plus, il segmento più alto del marchio dedicato agli yacht sopra i 60 piedi. Al timone c’è Franco Corazza, project manager, ma prima ancora velista e uomo di mare, che affiancato dallo studio milanese Nauta per gli esterni, interni e layout, e da Matteo Polli per l’architettura navale, è riuscito in maniera quasi alchemica a tenere insieme le necessità armatoriali con le aspettative prestazionali che da sempre caratterizzano le imbarcazioni del cantiere italiano.

Le caratteristiche

A poppa il piano di calpestio è stato sviluppato su differenti livelli per massimizzare i volumi sotto coperta, riportando ad una proporzione gradevole l’altezza dello specchio di poppa. In pozzetto 4 winch elettroidraulici: due sull’estremità di poppa per la randa in configurazione senza captive winch o per gli asimmetrici, due in pozzetto di manovra prua-via alle torrette di timoneria. È molto interessante la soluzione che Nauta ha trovato per rendere tutti i livelli della coperta comunicanti tra loro. Le linee che derivano dalla forma della tuga si interrompono, creando così un facile accesso dall’area poppiera fino a quella prodiera, per poi però ricominciare e arrivare fin qui, creando quelle che chiamano le wing island laterali. Ottime per chi sta al timone, forse un po’ meno per chi sta alle scotte. Ciao, mi vedete? Il pozzetto ospiti può essere considerato una vera e propria piazza d’armi. Guardate quanto sono grandi queste panche, e considerando che la certificazione di persone a bordo è di 16 persone, tirando giù entrambi i tavolini si potrebbe stare tutti insieme comodi contemporaneamente.

Ai piedi d’albero altri 2 winch idraulici per le drizze, organizzati con accortezze che mostrano una indubbia esperienza velica. Queste ruote chiamate rally non sono delle soluzioni racing, ma piuttosto di gestione e sicurezza di questa zona, perché qualora un winch fosse occupato o malfunzionante, ecco che le drizze di questo bordo potrebbero venire gestite tranquillamente dal winch opposto. Nonostante la sua anima cruising, beh, la prua può ospitare davvero tante vele diverse. Partendo dall’estremità prodiera, sul bonpresso abbiamo 2 punti di mura per il gennaker e poi a metà bonpresso uno per un cozziro. Poi subito davanti al rollafiocco un altro punto di mura per un furling elettrico di un cozziro più da regata. Entrando in coperta poi troviamo un ulteriore punto per un furling elettrico per la trinchetta, per arrivare poi a un punto fisso sempre coperta per la tormentina. Tutto questo naturalmente di serie.

Rispettando quelle che sono le paratie strutturali, la possibilità di customizzazione del layout degli interni è massima. Da 3 a 6 cabine, compreso l’equipaggio, soluzioni differenti in base alle differenti necessità d’utilizzo. Insomma, una vera e propria barca cucita sul suo armatore. Sull’unità sulla quale ci troviamo oggi, la cabina armatoriale è a prua, letto centrale orientato longitudinalmente nel senso di marcia. La toilette in suite conclude la zona armatoriale delimitando il confine con una cabina marinaio aggiuntiva sull’estremità prodiera, in aggiunta alla zona crew a poppa dell’imbarcazione, con cabina con letti a castello separati e toilette dedicata con box doccia separata. Una prima cabina ospiti condivide sul lato di sinistra con l’area armatoriale la zona prodiera. A dritta, un day head con box doccia separato conclude l’allestimento pruavia, l’albero passante.

Diciotto cm, esattamente l’altezza della tuga. È questa la sostanziale differenza tra la versione P (Performance) e LC (Long Cruise) del Grand Soleil Plus 80. E proprio per godere di 270 gradi di spettacolare vista sul mare è stato rialzato appunto il piano di calpestio di quest’area, così anche ottimizzando quello che è lo stoccaggio di tutti i sistemi tecnici di bordo sotto il paiolato. A poppa, trova spazio una grandissima cabina ospiti con materasso matrimoniale e toilette in suite, anche questa con box doccia separato. Sul bordo di sinistra, prende posto il carteggio e la galley. Ergonomica e funzionale, con pianale in acciaio e un allestimento davvero completo. E anche se sembra quasi impossibile, il volume a disposizione non è ancora finito. Già, perché qui a dritta completa l’allestimento un’ulteriore cabina ospiti con 2 letti singoli più un ulteriore letto a pullman.

La prova

Solo stando alla ruota, al timone di un’imbarcazione, riesci veramente a capirla. Matteo Polli ha cercato di ritrovare una prua stellata, in modo da evitare al massimo quello che è l’atterraggio violento sull’onda. Nonostante tutto però ha dovuto trovare quello che è stato il compromesso con gli spazi necessari alla vita di bordo, quindi masconi sopra il livello di galleggiamento più ampi, che andassero poi a dare volumi interni naturalmente là davanti a prua. Le linee d’acqua poi proseguono fino a poppa, dove il ginocchio naturalmente è quello classico del disegno di Matteo Polli, alto, che toglie il più possibile quel volume a poppa che poi tende a far impruare l’imbarcazione. 47,3 tonnellate, questo è il dislocamento di questo modello, di questa unità. Perché bisogna sempre pensare alla linea Plus come una linea customizzabile, ma il cantiere dichiara che si può considerare un dislocamento di partenza, insomma di base di 45 tonnellate.

Questo modello, cioè la numero 1 del Grand Soleil Plus 80 LC, ovvero Long Cruise, monta un sistema ibrido di propulsione, ovvero un Torqeedo da 100 kW come unico sistema propulsivo di bordo. Naturalmente ci sono 2 generatori da 45 kW l’uno, che vanno ad alimentare 2 pacchi batteria entrambi da 40 kWh. Stiamo facendo di reale 60 gradi. In questo preciso momento, ci sono 8 nodi di true wind speed e l’imbarcazione riesce ad arrivare a 5,4 nodi, ma posso provare a stringerla un pochino di più. È molto comodo il captive winch qui perché posso tranquillamente cazzare la randa, un po’ meno dover andare là davanti a cazzare il fiocco. Non un gran lavoro comunque, finché sia il captive che il winch sono tutti naturalmente elettroidraulici. Condizione di max upwind, siamo stretti il più possibile, sono arrivato a toccare i 24-25 gradi, siamo proprio al limite. La velocità non è scesa sotto i 5 nodi e la barca continua a risalire il vento nel migliore dei modi. La cosa più incredibile è la sensibilità che io riesco ad ad avere al timone. Abbiamo sotto i piedi un 80 piedi di lunghezza, ma nonostante le due pale del timone, quindi non la pala singola, scelta che naturalmente un armatore potrebbe benissimo fare, la risposta che ha lo scafo alla mano del timoniere è veramente molto, ma molto precisa.

Adesso però è il momento di provarla downwind, quindi poggio, allargo già da subito il fiocco, bello profondo e vado quasi subito a seguirlo, lascando randa. Scendendo a questi gradi, il caldo comincia a farsi sentire qui in Sardegna, al largo di Porto Cervo. Questa imbarcazione, in particolare questa unità, è stata munita con una randa da 228 metri quadrati e un fiocco autovirante da 143 metri quadrati. Scendendo si ha la sensazione di volere un pochino più tela là davanti a prua, un pochino più potenza, perché lo scafo è prestazionale. Questo lo si sente appena arriva una raffica, il momento raddrizzante porta poi a sfruttare questa potenza in momento di avanzamento. Pensate che la chiglia può essere da 2,90 fino a 4,40 metri, fissa o telescopica. Come abbiamo detto, la pala può essere singola o doppia, il punto del fiocco può essere per il fiocco autovirante oppure per il fiocco 3D. E ancora, cosa molto importante, il punto di scotta della randa può essere fisso come in questo caso, o naturalmente con la rotaia. Insomma, tutto verte verso una direzione ben precisa, quello del DNA che Grand Soleil si è costruito e mantiene ancora oggi nel tempo. Il DNA di una barca che sa navigare, il DNA di una barca fatta per affrontare il mare mai dicendo di no alle prestazioni, continuando ad essere però per i propri armatori delle barche fatte apposta per sentirsi a casa, anche quando da casa si è lontani.

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