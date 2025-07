Gruppo Renault, cinque modelli premiati ai Trophées de L’argus 2025

Grande successo per il Gruppo Renault alla 32° edizione dei Trophées de L’argus, premio organizzato dalla rivista auto francese, nella quale ha conquistato cinque riconoscimenti che hanno premiato tutti i brand del costruttore.

I Trophées de L’argus 2025, assegnati da giornalisti di vari media, ma anche da operatori professionali del settore auto e dal pubblico, hanno visto trionfare diverse protagoniste del portafoglio prodotto del Gruppo Renault.

Renault 5 eletta Auto dell’Anno

La Alpine A290 si è aggiudicato il premio di “Auto sportiva dell’Anno” (riconoscimento assegnato dal pubblico). La Dacia Bigster, nuovo C-SUV che punta a conquistare il mercato europeo, ha ottenuto il titolo di “Novità dell’Anno”. Riconoscimento poi per Mobilize Duo, con il piccolo veicolo elettrico che conquistato il premio “Nuova Mobilità”. Due sono stati invece i riconoscimenti per la marca Renault: R5 è stata eletta “Auto dell’Anno”, mentre Master ha trionfato come “Veicolo commerciale dell’Anno”.

Il CEO de Meo: “Giusta ricompensa per la nostra ambiziosa strategia di prodotto”

Un successo ad ampio raggio per i modelli del Gruppo Renault che Luca de Meo, CEO del costruttore francese, commenta così: “Vedere le nostre quattro Marche premiate in occasione dei prestigiosi Trophées de L’argus 2025 ci riempie di orgoglio. È la giusta ricompensa per il duro lavoro compiuto dai nostri team e per la nostra ambiziosa strategia di prodotto. Questo ci incentiva più che mai ad innovare per offrire soluzioni di mobilità in grado di rispondere alle sfide che ci attendono”.

