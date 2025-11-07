Alpine A290: nuove livree e opzioni di personalizzazione con il programma Atelier Alpine [FOTO]

La compatta sportiva Alpine A290 arricchisce la gamma offrendo ai clienti la possibilità di personalizzare la vettura con una serie di opzioni che consentono di configurarne l’aspetto. Grazie al programma di personalizzazione Atelier Alpine, la piccola elettrica ad alte prestazioni del marchio francese, capace di erogare fino a 220 CV di potenza, è in grado di rinnovare continuamente la propria estetica, capacità espressa da una serie di nuove livree che rendono la A290 ancora più esclusiva.

Livrea Signature

La prima livrea, denominata Signature e disponibile su tutte le versioni dalla A290, comprende un’animazione di colore rosso o blu, applicata sulla linea del tetto fino alle parti inferiori delle minigonne e del diffusore. In abbinamento al look ci sono i cerchi Snowflakes da 19 pollici in nero lucido, con profilo esclusivo, e le pinze freno abbinate al colore scelto (rosso o blu), con quest’ultimo che viene ripreso sul logo A applicato sui tappetini specifici presenti negli interni. La livrea Signature è disponibile al prezzo di 900 € su A290 GT, GT Premium e GT Performance, e di 500 € su A290 GTS.

Livrea French Signature

Altra opzione di personalizzazione è rappresentata dalla livrea French Signature, caratterizzata da una linea tricolore che si estende dal cofano al tetto e celebra le origini francesi di Alpine. Mentre il design riprende il motivo triangolare “Snowflakes”, che distingue Alpine in F1 e nell’Endurance. il tetto della vettura viene arricchito da una decorazione con logo A con freccia, firma distintiva di Alpine. La livrea French Signature viene proposta al prezzo di 450 €.

Funzione One Pedal ora di serie

Inoltre, le Alpine A290 ordinate a partire dal 13 ottobre 2025 (esclusi i veicoli in stock) includono di serie la funzione One Pedal, tecnologia che permette di controllare sia l’accelerazione che la decelerazione del veicolo con un unico pedale, funzionalità che rende la marcia più fluida e sicura, facendosi apprezzare soprattutto nell’utilizzo urbano.

