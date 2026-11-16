Guida accompagnata a 17 anni: cosa prevede il nuovo Codice

Guidare a 17 anni con l’accompagnatore: è quanto prevede lo schema del nuovo Codice della Strada (Atto del Governo n. 448), approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre 2026 e trasmesso alla Camera il giorno successivo. Il testo, attualmente all’esame delle Commissioni Trasporti e Bilancio della Camera, conferma e aggiorna la guida accompagnata già prevista dal codice vigente, introducendo anche una stretta sulle minicar modificate oltre i limiti di omologazione.

Indice

Guida accompagnata a 17 anni: cosa cambia

Il codice attualmente in vigore prevede già la guida a 17 anni all’articolo 115, comma 1-bis, per i minori titolari di patente A1 o B1, accompagnati da un conducente con patente B da almeno dieci anni e previa autorizzazione richiesta dal genitore. Il nuovo articolo 179 dello schema conferma l’impianto generale (autoveicoli fino a 3,5 tonnellate, nessun traino di rimorchi, rispetto dei limiti di potenza dei neopatentati), adeguandolo alla direttiva (UE) 2025/2205 sulle patenti di guida. Tra le principali novità: i requisiti dell’accompagnatore e le regole sull’autorizzazione passerebbero dal codice al regolamento attuativo previsto dall’articolo 289; l’autorizzazione italiana sarebbe riconosciuta negli altri Stati UE con un regime equivalente, a condizione di reciprocità; tra i codici unionali riportati sulla patente comparirebbe il codice 98.02, che impone il rispetto delle condizioni della guida accompagnata fino al compimento dei 18 anni.

Regole a bordo e limiti dei neopatentati

Secondo l’articolo 96 dello schema, sul veicolo guidato dal diciassettenne può salire solo l’accompagnatore, e in autostrada a tre o più corsie il minore potrebbe impegnare soltanto le due corsie più vicine al bordo destro della carreggiata. L’auto dovrebbe continuare a esporre il contrassegno “GA”. La principale novità, indicata come “nuova introduzione” nella tavola di raffronto, riguarda l’estensione anche alla guida accompagnata dei limiti di velocità già previsti per i neopatentati dall’articolo 97: 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali, oltre al tetto di potenza di 75 kW/t (con l’ulteriore limite di 105 kW per le auto M1, anche elettriche o ibride plug-in).

Le sanzioni previste

Secondo la tabella delle sanzioni richiamata dallo schema, chi si esercita senza l’autorizzazione prevista dal regolamento rischierebbe una multa da 400 a 1.600 euro; la stessa cifra si applicherebbe se l’accompagnatore non ha i requisiti richiesti, con in più il divieto di guida per 30 giorni. Trasportare passeggeri oltre all’accompagnatore costerebbe da 80 a 320 euro con 15 giorni di divieto di guida, la stessa sanzione prevista per il minore che impegna le corsie non consentite in autostrada o per l’auto priva del contrassegno “GA”. Le sanzioni accessorie che comportano il divieto di guida si applicherebbero direttamente al minore che ha commesso il fatto. Resta inoltre il divieto assoluto di guidare dopo aver bevuto per chi ha meno di 21 anni: con un tasso alcolemico superiore a zero non si potrebbe conseguire la patente B prima dei 19 anni, e prima dei 21 se il tasso supera 0,5 grammi per litro.

Minicar truccate: un mese di fermo, risponde il genitore

Lo schema introduce per la prima volta una norma specifica per i quadricicli leggeri (le minicar di categoria L6e-BP, guidabili dai 14 anni con patente AM) modificati oltre i limiti di omologazione su una caratteristica essenziale per la sicurezza: in questo caso si applicherebbero l’immobilizzazione del veicolo e un divieto di marcia di 30 giorni, con una multa da 400 a 1.600 euro. Quando la violazione è commessa da un minorenne, la responsabilità dell’esecuzione della misura passerebbe al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale, che dovrebbe vigilare sul rispetto del divieto: se il mezzo torna a circolare durante il fermo per responsabilità del genitore, le sanzioni arriverebbero da 2.000 a 8.000 euro, con la confisca del veicolo.

Si tratta, in ogni caso, di un testo ancora all’esame del Parlamento: articoli, importi e durata delle sanzioni potrebbero cambiare prima dell’approvazione definitiva, e per la guida accompagnata molto dipenderà dal regolamento attuativo che dovrà ancora essere emanato.

Domande frequenti sulla guida accompagnata a 17 anni nel nuovo Codice della Strada

Cos’è la guida accompagnata a 17 anni?

È la possibilità, già prevista dal Codice vigente e confermata dallo schema del nuovo Codice, per i minori titolari di patente A1 o B1 di guidare dai 17 anni accompagnati da un conducente con patente B da almeno dieci anni, previa autorizzazione richiesta dal genitore.

Quali limiti di velocità si applicano alla guida accompagnata nel nuovo schema?

Lo schema estenderebbe alla guida accompagnata i limiti già previsti per i neopatentati: 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali.

Quali sanzioni sono previste per le minicar truccate?

Per le minicar modificate oltre i limiti di omologazione su una caratteristica di sicurezza, lo schema prevede una multa da 400 a 1.600 euro, l’immobilizzazione del veicolo e un divieto di marcia di 30 giorni.

Il nuovo Codice della Strada è già in vigore?

No, lo schema (Atto del Governo n. 448) è ancora all’esame del Parlamento: articoli, importi e durata delle sanzioni potrebbero cambiare prima dell’approvazione definitiva.

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