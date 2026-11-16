Nuova Dacia Spring: scheda tecnica, prezzi e allestimenti

Dacia svela la nuova Spring, primo dei quattro veicoli 100% elettrici che il brand lancerà entro il 2030 secondo il piano strategico presentato lo scorso marzo. Della generazione precedente, la nuova Spring ha mantenuto solo il nome: è completamente rivisitata sulla nuova piattaforma RGEV small di Renault Group e prodotta in Europa, nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia. Tutta la gamma è proposta a meno di 20.000 euro, con Expression da 17.900 euro e Journey da 19.500 euro.

Indice

Piattaforma RGEV small, motore e batteria

Nuova Spring poggia sulla piattaforma RGEV small di Renault Group, con proporzioni completamente inedite: la maggiore larghezza (+18 cm) le conferisce un look più solido, ottimizzando al tempo stesso lo spazio a bordo. Il motore elettrico a magneti permanenti da 60 kW (80 CV) e 175 Nm di coppia è abbinato a un’architettura integrata “6-in-1” che riunisce in una sola unità le principali funzioni del gruppo motopropulsore, riducendo complessità e perdite energetiche. La batteria adotta una chimica LFP senza cobalto, nota per stabilità termica e durata, con celle prismatiche e architettura cell-to-pack senza moduli intermedi, per una batteria più leggera, robusta e duratura. Nuova Spring è inoltre tra i modelli 100% elettrici più leggeri del segmento, a partire da 1.212 kg, con un consumo di 12,7 kWh/100 km nel ciclo misto WLTP.

Autonomia e tempi di ricarica

La batteria LFP ha una capacità utile di 27,5 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 250 km nel ciclo misto WLTP, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e una velocità massima di 130 km/h. Di serie è previsto un caricabatterie in corrente alternata da 6,6 kW, che permette di ricaricare dal 15 all’80% in 9 ore su presa domestica, in 5 ore e 40 minuti su presa potenziata e in 2 ore e 55 minuti su wallbox da 7 kW. L’offerta di ricarica rapida, opzionale, porta la potenza in corrente alternata a 11 kW (1 ora e 55 minuti dal 15 all’80% su wallbox trifase o stazione da 22 kW) e aggiunge un attacco per la ricarica in corrente continua da 50 kW, che consente di passare dal 15 all’80% in soli 28 minuti.

Nuova Dacia Spring, seconda generazione prodotta a Novo Mesto, in Slovenia

Design e abitacolo

Con 3,85 metri di lunghezza e 1,74 metri di larghezza (retrovisori esclusi), nuova Spring offre uno degli abitacoli più spaziosi tra le elettriche del segmento A e il miglior volume di bagagliaio della categoria, fino a 337 litri, che arrivano a 1.283 litri abbassando la panchetta posteriore 50/50. Il cruscotto presenta un driver display digitale da 7”, mentre al centro della plancia si trova il touchscreen multimediale da 10,1”, accessibile sia al conducente che al passeggero. Nuova Spring resta l’unica auto del segmento A a offrire un vano portaoggetti sotto il cofano anteriore, con un volume supplementare opzionale di 18 litri. La gamma colori si concentra su quattro tinte: Agave, Grigio Scisto, Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio.

Prezzi e allestimenti

Nuova Dacia Spring è disponibile in due allestimenti, Expression ed Journey, entrambi con lo stesso motore da 60 kW/80 CV, la stessa batteria LFP da 27,5 kWh e lo stesso caricabatterie in corrente alternata da 6,6 kW. Expression parte da 17.900 euro e include cerchi Flexwheel da 15”, climatizzazione manuale, sensori di parcheggio posteriori e sistema Media Control. Journey parte da 19.500 euro e aggiunge cerchi da 16”, chiave Keyless Entry, parking camera posteriore e il sistema Media Nav Live con touchscreen da 10,1” e navigazione connessa per 8 anni.

Domande frequenti su Nuova Dacia Spring

Quanto costa Nuova Dacia Spring?

Nuova Spring parte da 17.900 euro nell’allestimento Expression e da 19.500 euro nell’allestimento Journey, restando sotto i 20.000 euro in tutta la gamma.

Qual è l’autonomia di Nuova Dacia Spring?

Con la batteria LFP da 27,5 kWh, l’autonomia arriva fino a 250 km nel ciclo misto WLTP.

Dove viene prodotta Nuova Dacia Spring?

Nuova Spring è prodotta in Europa, nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia.

Quanto tempo serve per ricaricare Nuova Dacia Spring?

Con il caricabatterie di serie da 6,6 kW, la ricarica dal 15 all’80% richiede 9 ore su presa domestica o 2 ore e 55 minuti su wallbox da 7 kW; con l’offerta di ricarica rapida opzionale, in corrente continua da 50 kW, bastano 28 minuti.

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