Guida Michelin: assegnate 2.457 Chiavi agli hotel mondiali

Una delle grandi novità della Guida Michelin 2025 è legata agli hotel. Sono state introdotte le Chiavi Michelin per valutare i migliori alberghi presenti all’interno dell’iconica pubblicazione, da sempre dedicata ai ristoranti ed alle Stelle. È stata svelata la prima selezione internazionale di questa nuova categoria e sono state assegnate complessivamente 2.457 Chiavi a livello mondiale.

“La Guida Michelin ridefinisce ancora una volta l’eccellenza, questa volta nel mondo dell’ospitalità – spiega Gwendal Poullennec, direttore internazionale – Proprio come le Stelle celebrano i migliori ristoranti del mondo, le Chiavi Michelin rivelano gli hotel che offrono i soggiorni più straordinari, dove design, servizio e location si fondono per creare momenti indimenticabili”.

Le Chiavi Michelin

All’interno della Guida Michelin ci sono oltre 7.000 strutture alberghiere, che sono state attentamente valutate dagli ispettori della Guida. Una Chiave Michelin viene assegnata ad un soggiorno speciale, con servizi all’altezza e migliori, rispetto a strutture di prezzo simile.

Due Chiavi vengono assegnate per un soggiorno eccezionale, dedicate ad un hotel di carattere, personalità e fascino, con design o l’architettura di pregio e un legame forte con il territorio. Il massimo è Tre Chiavi, per un soggiorno unico. È uno degli hotel più straordinari del mondo e una destinazione in sé per il viaggio di una vita, al top per comfort, servizio, stile ed eleganza.

Le Chiavi nel mondo

Sono state 2.457 le Chiavi assegnate agli hotel su scala mondiale. L’Italia è il secondo Paese più rappresentato, con 188 strutture premiate in una delle tre categorie, dietro solamente alla Francia (203). Ottimi i risultati anche in Nord-Centro America (più i Caraibi) con 526 strutture selezionate, 84 gli hotel in Sudamerica, 63 in Oceania e 11 in Africa. Premiate anche numerose strutture tra Asia e Medio Oriente, in particolare a Dubai e Doha.

