Jeep Avenger 2027: il restyling cambia volto con la nuova griglia a sette feritoie

Se c’è un elemento stilistico distintivo nella gamma dei SUV Jeep che rappresenta un marchio d’identificazione in ogni angolo del mondo, quello è la griglia a sette feritoie. Ed è proprio su questo elemento così caratterizzante del design dei modelli Jeep che si concentrerà un importante evoluzione che troverà applicazione della nuova Jeep Avenger.

Il restyling del SUV compatto che sin dal momento del debutto ha fatto registrare un enorme successo commerciale, in particolar modo in Italia, raccogliendo in tutto e per tutto l’attrattività e le potenziale sul mercato lasciato in eredità della Renegade, si sta preparando al rinnovamento con il restyling della Jeep Avenger che potrebbe essere svelato ancor prima di quanto si poteva pensare fino a qualche tempo fa.

L’evoluzione della griglia a sette feritoie sulla nuova Avenger

Protagonista di una serie di avvistamenti in strada con protagonista il prototipo impegnato nei collaudi di sviluppo in vista del lancio commerciale, la Jeep Avenger 2027 si avvicina a grandi passi verso il debutto, come suggerito da una serie di anticipazioni ufficiali, con alcune foto e video teaser rilasciati dalla Casa nordamericana, che mostrano come si aggiornerà l’iconica griglia a sette feritoie di Jeep sul nuovo modello del SUV compatto campione di vendite.

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Elemento fondante dell’identità del marchio, la griglia a sette feritoie è una firma stilistica che accompagna Jeep sin dalle origini e continua a evolvere da una generazione all’altra. Introdotta nel 1945 con la CJ-2A, primo modello Jeep civile prodotto in serie, la griglia a sette feritoie è diventata un tratto distintivo, ripreso dalla famiglia CJ, dalla Wrangler, fino ad arrivare all’attuale gamma.

La nuova griglia disegna un’inedita firma luminosa

Un ulteriore step evolutivo della griglia a sette feritoie del marchio caratterizza il rinnovato frontale della nuova Jeep Avenger. Come possiamo vedere nei teaser ufficiali, sull’anteriore della Avenger 2027 trova spazio un’inedita interpretazione della griglia a sette feritoie. La nuova configurazione, che coinvolge la firma luminosa con fari stretti rettangoli ed elementi luminosi nella parte superiore di ognuna delle sette feritoie a disegnare una linea di luci tratteggiata, viene descritta da Jeep come “un’evoluzione pensata per esprimere al meglio capacità, carattere e stile, valorizzando lo spirito di avventura Jeep in una dimensione compatta e moderna”.

Altri aggiornamenti attesi

Le novità estetiche sugli esterni della nuova Jeep Avenger non si limiteranno esclusivamente alla griglia anteriore, con l’opera di ammodernamento stilistico che coinvolgerà anche i paraurti anteriori e posteriori, oltre al design dei cerchi in lega. Aggiornamenti sono attesi anche negli interni del SUV compatto di Jeep, sia in termini di materiali e rivestimenti che di contenuti tecnologici. Non dovrebbe invece esseri cambiamenti nella gamma motori, con la probabile conferma della variegata proposta (benzina, full hybrid, ibrido 4xe e full electric) che caratterizza l’attuale modello della Jeep Avenger.

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