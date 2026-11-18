La GWM ORA 5 ha ottenuto 5 stelle nelle valutazioni di sicurezza Euro NCAP, con un punteggio di 70% nella categoria Safe Driving (Guida sicura), 71% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 91% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 92% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente). L’elettrica del marchio cinese si distingue in particolare per le prestazioni eccellenti in Crash Protection e Post Crash Safety.

I risultati nei quattro ambiti

I punteggi più alti ottenuti dalla GWM ORA 5 sono quelli in Post Crash Safety, pari al 92%, e in Crash Protection, pari al 91%, a conferma della solidità strutturale dell’abitacolo. Più contenuti, ma comunque sufficienti per le 5 stelle complessive, i punteggi in Crash Avoidance (71%) e Safe Driving (70%).

Il modello sottoposto ai test da Euro NCAP è la GWM ORA 5 BEV a guida a sinistra (LHD), un’elettrica con peso a vuoto di 1.700 kg.

GWM ORA 5, il crash test Euro NCAP

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video ufficiale dei crash test condotti sulla GWM ORA 5, che mostra nel dettaglio le prove d’urto frontale, laterale e gli altri test che hanno portato all’assegnazione delle 5 stelle.

Domande frequenti su GWM ORA 5 e Euro NCAP

Quante stelle Euro NCAP ha ottenuto la GWM ORA 5?

La GWM ORA 5 ha ottenuto 5 stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP 2026.

Quali sono i punteggi della GWM ORA 5 nei quattro ambiti Euro NCAP?

Safe Driving (Guida sicura) 70%, Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti) 71%, Crash Protection (Protezione in caso di incidente) 91%, Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente) 92%.

Quale versione di GWM ORA 5 è stata testata da Euro NCAP?

È stata testata la GWM ORA 5 BEV a guida a sinistra (LHD), con un peso a vuoto di 1.700 kg.

In quale ambito eccelle la GWM ORA 5?

I punteggi più alti sono quelli ottenuti in Post Crash Safety (92%) e Crash Protection (91%).

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