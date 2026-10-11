GWM H7 in concessionaria: prezzi da 37.000 euro, c’è Hi4

GWM H7 è in vendita nelle concessionarie italiane dal 9 ottobre 2026. Il SUV di 4,68 metri è il secondo modello della gamma GWM in Italia dopo ORA 5 e il primo a portare in Europa il sistema Plug-in Hi4, la trazione integrale ibrida plug-in sviluppata dal gruppo. Il listino parte da 37.000 euro chiavi in mano e arriva a 46.000 euro.

In fase di lancio la versione Hybrid Hi2 è proposta in promozione a partire da 29.990 euro, al netto di messa su strada e IPT, in caso di permuta o rottamazione. La gamma si articola su quattro motorizzazioni e due schemi di trazione, con allestimenti Business e Premium.

Il segmento in cui arriva GWM H7

GWM H7 entra nel mercato dei SUV tra 4,5 e 4,8 metri, un segmento che in Italia cresce con continuità e si sta spostando verso le motorizzazioni elettrificate. Secondo i dati citati da GWM, gli ibridi senza spina rappresentano il 46% del mix, i plug-in il 24% e in crescita, mentre le motorizzazioni termiche calano. È anche il segmento in cui i marchi cinesi hanno trovato l’accoglienza più forte, con il 18% di quota nell’anno mobile a giugno 2026. H7 vi si presenta con un’offerta che copre tutte e tre le alimentazioni.

Le quattro motorizzazioni

La gamma parte dalla Hybrid Hi2, full hybrid da 182 kW (247 CV) che non richiede ricarica alla spina: 6,5 l/100 km e 147 g/km di CO2 nel ciclo combinato WLTP. La Benzina 2.0T 4WD abbina il 2.0 turbo da 158 kW (215 CV) a un cambio a doppia frizione a nove rapporti e alla trazione integrale con differenziale posteriore, per 2.300 kg di capacità di traino frenata.

La Plug-in Hi2, a trazione anteriore, dichiara 240 kW (326 CV), 150 km di autonomia elettrica WLTP e un consumo combinato di 1,5 l/100 km. Al vertice si colloca la Plug-in Hi4, che somma al 1.5 turbo a ciclo Miller due motori elettrici, uno per asse, per 320 kW (435 CV) e 670 Nm: da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, 129 km in elettrico e 2,2 l/100 km.

Le due plug-in condividono la batteria LFP da 33,7 kWh e la ricarica in corrente continua fino a 85 kW, che consente di passare dal 30 all’80% in circa 18,6 minuti.

Design e dotazioni: un SUV dal carattere deciso

GWM H7 ha linee squadrate, protezioni laterali e passaruota neri, portellone ad apertura laterale con box esterno al posto della ruota di scorta e 210 mm di altezza da terra. A bordo ci sono il quadro strumenti da 12,3″ e il display multimediale da 15,6″, con Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Su entrambi gli allestimenti, Business e Premium, sono di serie il tetto panoramico, i sedili in pelle sintetica e il clima bi-zona. La messa a punto per le strade europee è stata svolta con la collaborazione di Racing Syn.

Sicurezza e assistenza alla guida

GWM H7 monta più di 20 sistemi di assistenza alla guida di serie, con guida assistita di livello 2, videocamera a 540° (360° più 180° di “chassis trasparente”), frenata automatica di emergenza anche agli incroci e monitoraggio di conducente e occupanti. Gli airbag sono sette su tutte le versioni.

I prezzi di GWM H7

GWM H7 parte da 29.990 euro in promozione con permuta o rottamazione (messa su strada esclusa) ed è disponibile in quattro motorizzazioni. Questo il listino chiavi in mano per allestimento.

Allestimento Trazione Potenza Autonomia elettrica Prezzo chiavi in mano Premium Hybrid Hi2 2WD 182 kW (247 CV) – 37.000 € Premium Benzina 2.0T 4WD 4WD 158 kW (215 CV) – 39.500 € Business Plug-in Hi2 2WD 240 kW (326 CV) 150 km 41.490 € Premium Plug-in Hi2 2WD 240 kW (326 CV) 150 km 43.490 € Premium Plug-in Hi4 4WD 320 kW (435 CV) 129 km 46.000 €

Garanzia

GWM H7 è coperta da una garanzia di 7 anni o 150.000 km, estesa a 8 anni o 160.000 km per la batteria.

Domande frequenti su GWM H7

Quanto costa GWM H7 in Italia?

Il listino di GWM H7 parte da 37.000 euro chiavi in mano per la Premium Hybrid Hi2 e arriva a 46.000 euro per la Premium Plug-in Hi4. In fase di lancio la Hybrid Hi2 è proposta da 29.990 euro, al netto di messa su strada e IPT, con permuta o rottamazione.

Quali motorizzazioni ha GWM H7?

GWM H7 è disponibile in quattro versioni: full hybrid Hi2 da 182 kW (247 CV), benzina 2.0 turbo 4WD da 158 kW (215 CV), plug-in hybrid Hi2 a trazione anteriore da 240 kW (326 CV) e plug-in hybrid Hi4 a trazione integrale da 320 kW (435 CV).

Qual è l’autonomia elettrica di GWM H7?

La Plug-in Hi2 dichiara fino a 150 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTP, mentre la Plug-in Hi4 arriva a 129 km. Entrambe usano una batteria LFP da 33,7 kWh.

Quanto tempo serve per ricaricare GWM H7 plug-in?

Le due versioni plug-in accettano la ricarica in corrente continua fino a 85 kW: secondo GWM si passa dal 30 all’80% in circa 18,6 minuti.

Quanto può trainare GWM H7?

La versione Benzina 2.0T 4WD ha una capacità di traino frenata di 2.300 kg. È abbinata a un cambio a doppia frizione a nove rapporti e alla trazione integrale con differenziale posteriore.

Che garanzia offre GWM su H7?

GWM H7 è coperta da una garanzia di 7 anni o 150.000 km. La batteria ha una garanzia di 8 anni o 160.000 km.

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