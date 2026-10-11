Peugeot E-T16 Concept: 816 CV elettrici nel nome della 205 T16

Parigi, 11 ottobre 2026 – Peugeot presenta la E-T16 Concept, omaggio alla 205 T16, campione del mondo rally nel 1985 e 1986, nel 40º anniversario della doppia vittoria. Sviluppata con Peugeot Sport, ha tre motori elettrici per 816 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 300 km/h in 16 secondi: secondo il marchio è la Peugeot più potente della storia.

Una “Hyperhatch” elettrica

Il concept crea il proprio segmento, quello delle “Hyperhatch”, e offre la visione definitiva della prossima Peugeot E-208, anticipandone la firma luminosa e la nuova generazione di Digital i-Cockpit integrato con l’Hypersquare. Peugeot ricorda che la sua potenza è rivaleggiata solo dal prototipo 208 T16 Pikes Peak, che nel 2013 stabilì un record nella celebre corsa in salita americana.

Tre motori, torque vectoring e freni da rally

Il gruppo motopropulsore ha un motore elettrico anteriore e due posteriori, con rapporto peso/potenza inferiore a 2 kg per cavallo. Il sistema di Torque Vectoring distribuisce la coppia in tempo reale tra le due ruote posteriori e tra i due assi, in base all’aderenza. Le modalità di guida sono tre, con regolazione di potenza, distribuzione della coppia e assetto, inclusa una modalità Track, più una quarta completamente personalizzabile.

L’impianto frenante conta quattro dischi da 380 mm e un freno a mano idraulico verticale, come sulle auto da rally. Gli pneumatici Michelin sono sovradimensionati: 275 mm all’anteriore e 315 mm al posteriore. Per mantenere le prestazioni, Peugeot Sport ha curato il raffreddamento delle batterie con la tecnologia “Side Cooling”, derivata dalle corse, che raffredda le celle dalle pareti laterali invece che dalla base. Il concept può completare tre giri del Nürburgring Nordschleife, oltre 60 km, in modalità Performance senza limitazioni di potenza.

Batteria da 85 kWh e ricarica rapida

L’architettura a 800 V e la batteria da 85 kWh promettono fino a 400 km di autonomia WLTP nel ciclo combinato, con ricarica dal 10% all’80% in meno di 15 minuti.

Il design: Feline Future e riferimenti alla 205 T16

Il design applica il linguaggio “Feline Future” che debutterà sulla prossima E-208. Matthias Hossann, Direttore Design Peugeot, spiega che la E-T16 «reinterpreta le linee della futura Peugeot E-208, spingendo ogni proporzione all’estremo». La firma luminosa a tre artigli è sviluppata in orizzontale, davanti e dietro, attorno all’emblema illuminato. La carrozzeria ha passaruota pronunciati, cofano scolpito con due grandi uscite d’aria, paraurti con tre prese d’aria sovradimensionate, estrattore posteriore con doppio diffusore e due elementi aerodinamici regolabili, e una grande ala a “orecchie di gatto”.

I richiami alla 205 T16 includono il colore Winchester Matte Grey, simile al grigio originale, i cerchi argento microsabbiati e una linea rossa retroilluminata che attraversa l’auto, come la striscia rossa della 205 T16. Davanti alla ruota posteriore, l’elemento che sulla 205 T16 alimentava il motore ospita ora la porta di ricarica e l’apertura delle porte. Come sulla vettura originale, l’intera sezione posteriore si inclina per mostrare due motori elettrici e componenti delle sospensioni.

Interni ultra-sportivi e Hypersquare con display

L’abitacolo introduce la nuova generazione di Peugeot i-Cockpit, completamente digitale: un display panoramico HD da 21 pollici, leggermente curvo, è posizionato sulla linea degli occhi, appena sopra il volante Hypersquare. Per la prima volta l’Hypersquare integra un display centrale configurabile, che mostra informazioni come velocità e tempi sul giro; occupa lo spazio dell’airbag, reso inutile dalle cinture a quattro punti. I sedili hanno una struttura in fibra di carbonio, con rivestimenti in tessuti tecnici e in pelle riciclata Pelinova, e una striscia rossa verticale che richiama la linea rossa esterna. Il cielo è in rete tecnica rossa sfumata al nero, come sulla nuova E-208 GTi, e il rosso compare anche sulla gabbia antirollio. Nel vano posteriore trova spazio anche un vano per due caschi.

Domande frequenti sulla Peugeot E-T16 Concept

Che cos’è la Peugeot E-T16 Concept?

È un concept elettrico che celebra il 40º anniversario della doppia vittoria della 205 T16 ai Mondiali Rally 1985 e 1986 e anticipa la prossima Peugeot E-208.

Quanti cavalli ha la E-T16 Concept?

Ha tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori, per una potenza combinata di 816 CV. Accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 300 km/h in 16 secondi.

Che autonomia ha?

Con batteria da 85 kWh e architettura a 800 V, Peugeot indica fino a 400 km di autonomia WLTP nel ciclo combinato e una ricarica dal 10% all’80% in meno di 15 minuti.

Che cos’è una Hyperhatch?

È il termine con cui Peugeot definisce il segmento creato dalla E-T16 Concept, una hatchback elettrica dalle prestazioni estreme.

Cosa ha in comune con la 205 T16?

Il grigio Winchester Matte Grey, la linea rossa retroilluminata che richiama la striscia rossa originale e la sezione posteriore che si inclina per mostrare la meccanica.

Che cos’è l’Hypersquare?

È lo sterzo steer-by-wire di Peugeot; sulla E-T16 integra per la prima volta un display centrale configurabile con velocità e tempi sul giro.

Vota: post