Schäfer (Volkswagen): «ID. Tiguan, due storie di successo»

Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, presenta la nuova ID. Tiguan come «il nuovo documento d’identità» del brand: «due storie di successo, una macchina». In un messaggio pubblicato sui social, il manager spiega che la Tiguan è il modello più venduto a livello mondiale e che ID.4 e ID.5 hanno superato le 950.000 unità costruite: la ID. Tiguan le unisce, ma secondo Schäfer «va molto oltre».

Esterni da categoria superiore, interni con pulsanti fisici

Secondo il CEO, all’esterno la ID. Tiguan sembra un’auto di categoria superiore, mentre l’abitacolo mantiene la promessa con materiali di alta qualità, pulsanti fisici «dove puoi raggiungerli» e uno schermo dedicato al passeggero, una prima volta su una Volkswagen europea. Con una sola pressione del tasto View, inoltre, gli strumenti dell’abitacolo si trasformano in quelli di una Golf IV.

Piattaforma MEB+: fino a 600 km e 2 tonnellate di traino

La ID. Tiguan poggia sulla piattaforma MEB+, con una nuova generazione di motori che offre più potenza ed efficienza superiore. Il risultato, indica Schäfer, è un’autonomia fino a 600 chilometri, «un nuovo standard per i nostri SUV elettrici», e una capacità di traino fino a due tonnellate.

La presentazione al pubblico a Parigi

Schäfer annuncia che domenica, insieme ad Andreas Mindt, responsabile del design del Gruppo Volkswagen, mostrerà la ID. Tiguan al pubblico per la prima volta a Parigi. Per tutti i dati tecnici e le versioni, si rimanda alla presentazione ufficiale della vettura, già pubblicata su Motorionline.

Domande frequenti sulla Volkswagen ID. Tiguan

Chi ha presentato la ID. Tiguan?

Il CEO del marchio Volkswagen, Thomas Schäfer, che la definisce «il nuovo documento d’identità» del brand.

Dove sarà mostrata al pubblico?

A Parigi: Schäfer e il capo del design Andreas Mindt la presenteranno al pubblico per la prima volta domenica.

Quanta autonomia ha la ID. Tiguan?

Fino a 600 chilometri, secondo quanto indicato da Schäfer.

Quanto può trainare?

Fino a due tonnellate di capacità di traino.

Cosa cambia negli interni?

Materiali di alta qualità, pulsanti fisici e uno schermo dedicato al passeggero, una prima volta su una Volkswagen europea.

Cosa succede premendo il tasto View?

Gli strumenti dell’abitacolo si trasformano in quelli di una Golf IV.

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