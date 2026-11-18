La Lepas L4 ha ottenuto 5 stelle nelle valutazioni di sicurezza Euro NCAP, con un punteggio di 64% nella categoria Safe Driving (Guida sicura), 84% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 90% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 92% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente). Il SUV elettrico del marchio cinese Lepas, controllato da Chery, dimostra una sicurezza complessiva eccellente.

I risultati nei quattro ambiti

Il punteggio più alto ottenuto dalla Lepas L4 è quello in Post Crash Safety, pari al 92%, seguito da Crash Protection (90%) e Crash Avoidance (84%), a conferma della solidità strutturale e dei sistemi di sicurezza attiva del SUV elettrico. Il punteggio in Safe Driving, pari al 64%, risulta più contenuto ma comunque sufficiente per le 5 stelle complessive.

Il modello sottoposto ai test da Euro NCAP è la Lepas L4 67 kWh electric a guida a sinistra (LHD), un SUV elettrico con peso a vuoto di 1.750 kg.

Lepas L4, il crash test Euro NCAP

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video ufficiale dei crash test condotti sulla Lepas L4, che mostra nel dettaglio le prove d’urto frontale, laterale e gli altri test che hanno portato all’assegnazione delle 5 stelle.

Domande frequenti su Lepas L4 e Euro NCAP

Quante stelle Euro NCAP ha ottenuto la Lepas L4?

La Lepas L4 ha ottenuto 5 stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP 2026.

Quali sono i punteggi della Lepas L4 nei quattro ambiti Euro NCAP?

Safe Driving (Guida sicura) 64%, Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti) 84%, Crash Protection (Protezione in caso di incidente) 90%, Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente) 92%.

Quale versione di Lepas L4 è stata testata da Euro NCAP?

È stata testata la Lepas L4 67 kWh electric a guida a sinistra (LHD), con un peso a vuoto di 1.750 kg.

Chi è Lepas?

Lepas è un marchio automobilistico cinese controllato da Chery.

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